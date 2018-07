HDZ-ov ministar opelo po SDP-ovcu: Otkud vam pravo širiti takvo neznanje i demagogiju!?

Agrokorovi vjerovnici izglasali su nagodbu. Što donosi najveće ročište u povijesti hrvatskog sudstva? Tko će biti novi vlasnici Agrokora i što namjeravaju učiniti s kompanijom? Može li se osporiti nagodba? Na ta pitanja u HTV-ovoj emisiji Otvoreno odgovore su pokušali dati Fabris Peruško, izvanredni povjerenik za Agrokor, Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva, Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Marica Vidaković, predstavnica dobavljača u Vjerovničkom vijeću i Ivo Jelušić, član Predsjedništva SDP-a

Dodao je da nikad nije gajio iluziju da će biti izglasana sa 100-postotnom potporom. Za njega je to snažna poruka da vjerovnici vjeruju da je nagodba kvalitetna i da u budućem poslovanju samog Agrokora vide svoju budućnost. Peruško je objasnio kako će cijeli proces trajati od šest do devet mjeseci.

Svima koji prigovaraju zbog udjela Sberbanka, Horvat je poručio kako je to banka koja je s najviše sredstava financirala Agrokor. Naglasio je kako je bilo nemoguće situaciju riješiti kroz stečajni zakon. Radilo se od više od 70 tvrtki, rekao je te upitao koliko bi to trajalo u redovnim procedurama.

Jelušić je rekao kako nije sumnjao da do nagodbe neće doći jer je ona u interesu. No, uvjeren je, da bi se i bez lex Agrokora došlo do dogovora. Optužio je Vladu za netransparentno donošenje zakona, pogodovanje prijateljima premijera i ministrice Dalić. 'To je grijeh politike, politika je zabrljala', rekao je Jelušić.

Upitao je što je s javnim novcem, a spomenuo je 1,2 milijarde eura, izgubljenim nagodbom. Horvat je rekao kako su se dionici iz javnog sektora u većini naplatili. 'Otkud vam pravo širiti takvo neznanje i demagogiju', upitao je Horvat Jelušića.

Nadovezao se Peruško potvrdivši ministrovu izjavu. Dodao je da kad govorimo o javnom novcu, ne možemo gledati jednodimenzionalno. 'Da ovaj zakon nije bio aktiviran, ulaskom u stečaj izgubili bismo tri i pol posto budžeta', rekao je Peruško.

Marica Vidaković istaknula je kako pri svakoj diskusiji ima potrebu podsjetiti na situaciju od prije 15 mjeseci kad je sustav bio blokiran s 3,9 milijardi kuna, puno operativnih kompanija koje nisu imale redovitu opskrbu. 'Bilo je bitno promtno reagirati kako se ne bi zaustavio tok robe i novca te cijeli sustav urušio. Lex Agrokor za posljedicu je imao stabilnost poslovanja i zaposlenosti, a onda i urednu naplatu PDV-a, poreza i doprinosa', istaknula je.