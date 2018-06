Lidl i dalje puše Konzumu za vrat, ali u domaćoj trgovini više ništa nije kao prije

Deset najvećih domaćih trgovaca u Hrvatskoj, bez Konzuma, prošle je godine u svojim blagajnama imalo 23,9 milijardi kuna prometa, što je 1,7 milijardi kuna više nego godinu ranije. Pritom im je ukupna dobit porasla za više od 200 milijuna kuna, na 681 milijun kuna. Konzuma, kao ni godinu ranije, nema zbog postupka izvanredne uprave u Agrokoru koja još nije objavila podatke cjelogodišnjeg poslovanja, iako je za pretpostaviti kako i dalje ima veći promet od njegova dva najbliža konkurenta zajedno

Prema podacima Poslovne Hrvatske za 2016. godinu Konzum je imao 10,4 milijarde kuna prometa. Kako izvanredna Uprava Agrokora nije objavila konkretne brojke poslovanja niti jedne sastavnice koncerna za 2017. može se samo nagađati kako je Konzum poslovao.

Međutim, kako smo ranije pisali, Konzum u prvom kvartalu prošle godine, pred aktivaciju lex Agrokora, bio kritično slab s robom na policama, dok se u izvještajima izvanredne uprave navodi kako je broj kupaca pao i do 20 posto u određenim periodima godine. Ako pretpostavimo da je Konzumu lani promet pao oko 15 posto, on je iznosio oko devet milijardi kuna, što znači da su i dalje daleko najveći trgovački lanac u zemlji s prometom većim nego što imaju Lidl i Plodine zajedno.