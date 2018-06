Izglasana nagodba u Agrokoru, Ivica Todorić i službeno ostao bez koncerna

Vjerovnici Agrokora izglasali su nagodbu kojom završava izvanredna državna uprava, a koncern preuzimaju ruske, američke i domaće banke, vlasnici obveznica i dobavljači. Ivica Todorić sada i službeno više nije vlasnik Agrokora, no još se čeka Trgovački sud koji mora odobriti glasovanje svih vjerovnika o nagodbi

‘Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, finalizirali detalje zadnjih tjedana, uskladili to s velikom većinom vjerovnika koji su bitni za glasovanje i usuglasili s pravnim timovima, tako da ne očekujem neke bitne probleme oko toga’, izjavio je izvanredni povjerenika Fabris Peruško, nakon sastanka s dobavljačima i vjerovnicima u Banskom dvorima na pitanje novinara očekuje li probleme sa sudom.

No, iako je nagodba izglasana jednoglasno, nisu je svi podržali. Tako u Adris grupi kažu da uz sva naša nastojanja i želju da se postigne nagodba, Adris ne može podržati nagodbu vjerovnika koja nije ni pravedna ni poštena.

Predstavnica velikih dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću Marica Vidaković je kazala kako nije kraj, no kako je onaj najteži i najobimniji posao završen.

Na svojem Twitter profilu oglasio se i Ivica Todorić , kojem se pak zamjerila prokuristica Kraša: ' Marica Vidaković danas je ponovo javno potvrdila kako je jedan od ključnih suradnika Borg Grupe . To nam je već dulje vrijeme svima jasno, a vjerujte mi da ćemo detalje upravo tog odnosa vrlo detaljno proučiti u procesima koji slijede'.

Nekoliko dodatnih postotaka imat će tvrtke koje su bile financijski kreditori Agrokora, a imale su dobre i priznate kolaterale, kao Franck, Saponia, Sokol Marić i Adris, i to do četiri posto.

Procijenjena vrijednost Agrokor Grupe iznosi 21,2 milijarde kuna ili 2,8 milijardi eura, a ukupni dugovi nastali prije 10. travnja 2017. iznose 43 milijarde kuna ili 5,8 milijardi eura. Prema informacijama Jutarnjeg lista ruski Sberbank i VTB banka imat će gotovo 47 posto vlasništva u novom Agrokoru, pri čemu Sberbank malo više od 39 posto, imatelji obveznica držat će oko 25 posto, domaće banke do 12 posto, a dobavljači do četiri posto.

Nakon što se izglasani tekst nagodbe uputi Trgovačkom sudu, sud mora u roku od 5 do 15 dana, dakle najkasnije do 5. srpnja sazvati ročište na kojem se održava konačno glasanje na kojem dvije trećina vjerovnika s priznatim tražbinama i one koje daju pravo glasa moraju prihvatiti nagodbu.

Kada je vjerovnici izglasaju, Trgovački sud je mora potvrditi do 10. srpnja kada je rok isteka trajanja lex Agrokora.