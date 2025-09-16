Južna Koreja će kažnjavati tvrtke za nesreće na radu

Prošle je godine u Južnoj Koreji u nesrećama na radu poginulo 589 ljudi, od čega gotovo polovina u građevinarstvu.

Predsjednik Lee Jae Myung naglasio je važnost poboljšanja sigurnosti na radu i naredio ministru rada da uvede stroge nove propise o kažnjavanju poslodavaca za ponovljene nesreće na radu koje rezultiraju smrću radnika.

Kompanije s više od tri smrtno stradala radnika godišnje trebale bi prema novom propisu plaćati novčanu kaznu u visini do pet posto operativne dobiti.

Temeljna je odgovornost vlade, po riječima ministra rada Kim Young-Hoona, voditi računa da ljudi ne umiru na radnom mjestu.