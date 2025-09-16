Južna Koreja će kažnjavati tvrtke za nesreće na radu

Južna Koreja najavila je propis o sigurnosti u industriji koji predviđa novčane kazne za tvrtke u slučaju nesreća na radu sa smrtnim ishodom, izdvojivši među problemima prepuštanje opasnih poslova podizvođačima.
Prošle je godine u Južnoj Koreji u nesrećama na radu poginulo 589 ljudi, od čega gotovo polovina u građevinarstvu.
Predsjednik Lee Jae Myung naglasio je važnost poboljšanja sigurnosti na radu i naredio ministru rada da uvede stroge nove propise o kažnjavanju poslodavaca za ponovljene nesreće na radu koje rezultiraju smrću radnika.
Kompanije s više od tri smrtno stradala radnika godišnje trebale bi prema novom propisu plaćati novčanu kaznu u visini do pet posto operativne dobiti.
Temeljna je odgovornost vlade, po riječima ministra rada Kim Young-Hoona, voditi računa da ljudi ne umiru na radnom mjestu.
„Nesreće u sektoru industrije nanose gospodarstvu značajne gubitke i ne samo da uništavaju živote ljudi, već štete i produktivnosti tvrtki“, rekao je ministar rada na brifingu.
Vlada će također revidirati zakon o industrijskoj sigurnosti i omogućiti oduzimanje licenci građevinskim tvrtkama kojima se opetovano nalaže obustava rada zbog nesreća sa smrtnim ishodom, priopćilo je ministarstvo.
Ministar je među razlozima za tvrdokorno velik broj nesreća izdvojio sklonost velikih kompanija da opasne poslove prepuštaju podizvođačima, izbjegavajući time, prema tvrdnjama kritičara, pravnu odgovornost.
Promjene će od parlamenta zahtijevati izmjenu zakona kojim se regulira sigurnost rada u industriji, rekao je Kim.
Parlament je u kolovozu usvojio reviziju zakona o sindikatima kako bi ojačao prava podizvođača, omogućavajući im izravnu komunikaciju s glavnim izvođačem radova.