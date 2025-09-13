'VJEŽBANJE NUKLEARNOG RATA'

Kim Jong Un uoči ključnog sastanka najavio unapređenje nuklearnog oružja i vojne moći

M.Č./Hina

13.09.2025 u 07:36

Kim Jong Un nadgleda vježbu gađanja.
Kim Jong Un nadgleda vježbu gađanja. Izvor: EPA / Autor: KCNA
Bionic
Reading

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un najavio je da će zemlja predstaviti politiku zajedničkog unapređenja nuklearnog oružja i konvencionalne vojne moći tijekom nadolazećeg ključnog sastanka njegove vladajuće stranke, izvijestio je u subotu državni medij KCNA

Dok je u četvrtak i petak pregledavao centre za istraživanje oružja, Kim je rekao da će "9. kongres Radničke partije Koreje predstaviti politiku istovremenog poticanja izgradnje nuklearnih i konvencionalnih oružanih snaga u području izgradnje nacionalne obrane", izvijestila je KCNA.

Kim je u petak također nadgledao vježbu gađanja sjevernokorejske vojske i pregledao gradilište bolnice.

Te aktivnosti Kima slijede nakon posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj kada se sastao s čelnicima poput kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su 'podigli' njegov međunarodni profil.

vezane vijesti

U međuvremenu, komentator KCNA-e u subotu je oštro kritizirao simuliranu vojnu vježbu koju su za sljedeći tjedan zajednički planirali SAD i Južna Koreja, nazvavši to "vježbom nuklearnog rata" te da to opravdava daljnje jačanje sjevernokorejskog nuklearnog stava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'prljava magija'

'prljava magija'

Hrvatski tenkovi po prvi puta viđeni na bojištu u Ukrajini: 'Okupatori ih ne vole'
skup sport

skup sport

NATO nije spreman za ruske dronove: 'Hoćemo li svaki put slati F-16 i F-35?'
'imamo ga!'

'imamo ga!'

Kirkov ubojica pucao u njega dok je govorio o oružanom nasilju? Stephen King uputio ispriku

najpopularnije

Još vijesti