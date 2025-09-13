Kim Jong Un uoči ključnog sastanka najavio unapređenje nuklearnog oružja i vojne moći

Dok je u četvrtak i petak pregledavao centre za istraživanje oružja, Kim je rekao da će "9. kongres Radničke partije Koreje predstaviti politiku istovremenog poticanja izgradnje nuklearnih i konvencionalnih oružanih snaga u području izgradnje nacionalne obrane", izvijestila je KCNA.

Kim je u petak također nadgledao vježbu gađanja sjevernokorejske vojske i pregledao gradilište bolnice.

Te aktivnosti Kima slijede nakon posjeta Pekingu ranije ovog mjeseca, što je njegov najveći međunarodni multilateralni događaj kada se sastao s čelnicima poput kineskog predsjednika Xi Jinpinga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su 'podigli' njegov međunarodni profil.