Stotine Južnokorejaca potjerane iz SAD-a

Očekuje se da će avion sletjeti u Južnu Koreju oko 14 sati po lokalnom vremenu, prema LG Energy Solutionu. Nakon što su ih tjedan dana držali američki imigracijski i carinski organi, južnokorejski radnici pušteni su na slobodu i prevezeni iz Atlante, glavnog grada Georgije.

Zrakoplov s više od 300 korejskih radnika pritvorenih tijekom racije u zajedničkom poduzeću za proizvodnju baterija Hyundai Motora i LG Energy Solutiona u saveznoj državi Georgiji napustio je Sjedinjene Države i krenuo prema Južnoj Koreji.

Tijekom sastanaka s američkim senatorima u Washingtonu, Cho je ponovno istaknuo zabrinutost koju osjeća njegov narod zbog pritvaranja korejskih stručnjaka koji sudjeluju u investicijskim projektima u Sjedinjenim Državama , priopćilo je njegovo ministarstvo.

Racija koja je izazvala šok diljem Južne Koreje prijeti destabilizacijom odnosa dviju partnerskih zemalja u vrijeme kada nastoje finalizirati trgovinski sporazum, te odustajanjem od južnokorejskih ulaganja u Sjedinjene Države za koja je američki predsjednik Donald Trump načelno zainteresiran.

Nakon racije, tvornica baterija suočava se s minimalnim kašnjenjem u poslovanju od dva do tri mjeseca, rekao je u četvrtak izvršni direktor Hyundaija Jose Munoz. Washington i Seul nakon racije složili su se da će razgovarati o uspostavljanju nove kategorije viza za Južnokorejce, rekao je Cho.

Američki ministar trgovine Howard Lutnick rekao je u četvrtak da su stotine južnokorejskih radnika uhićenih tijekom imigracijske racije imale pogrešne vize. Na pitanje je li racija stvorila napetosti između zemalja, Lutnick je za CNBC rekao da će Trump 'to riješiti'.

'Mislim da će sklopiti dogovor s različitim zemljama da kada ovdje žele graditi velike objekte, pronaći će način da njihovim radnicima osigura odgovarajuće radne vize, što znači kratkoročne radne vize, koji će onda obučiti Amerikance i zatim se vratiti kući', rekao je.

Južnokorejske tvrtke godinama se žale da se bore s dobivanjem kratkoročnih radnih viza za stručnjake potrebne u njihovim visokotehnološkim američkim tvornicama te da su se oslanjale na sivu zonu labavijeg tumačenja viznih pravila pod prethodnim američkim vladama.

'Ministar Cho naglasio je da su temeljne preventivne mjere ključne za osiguravanje da naša radna snaga ne bude izložena nepravednom tretmanu kako bismo ispunili investicijske obveze naših tvrtki prema Sjedinjenim Državama', navodi se u priopćenju ministarstva.