Još nepoznato koliko je ponuda pristiglo za restrukturiranje Uljanika

Nakon što je u petak navečer istekao rok za dostavu ponuda za restrukturiranje Uljanik Grupe, ni iz jednog izvora u pulskom škveru nije se moglo u subotu ujutro doznati koliko ih je pristiglo te tko je od potencijalnih investitora poslao konkretnu ponudu, a predstavnici sindikata izrazili su nezadovoljstvo što ih se "drži u neizvjesnosti".

"To nema nikakvog smisla, jer to ne smije biti tajno. Dali smo podršku i novoj Upravi i novom Nadzornom odboru Uljaniku a sada nismo u mogućnosti doći do informacije već nas se drži u neizvjesnosti. Smatram da to nije korektno", rekao je predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac, koji je potvrdio kako će sindikati tijekom jutra imati sastanak s Upravom te s Tomislavom Debeljakom, prvim čovjekom Brodosplita.

Naime, kako su sinoć izvijestili, Brodosplit je u petak u partnerstvu s talijanskom grupacijom Fincantieri predao ponudu za restrukturiranje Uljanik Grupe.

Inače, predsjednik Uprave pulskog Uljanika Emil Bulić izjavio je u petak novinarima u Puli kako je procesu dubinskog snimanja poslovanja Uljanika pristupilo ukupno šest tvrtki. Proces dubinskog snimanja poslovanja Uljanika zaključen je u četvrtak u 18 sati, a u petak navečer u 20 sati istekao je rok za predaju obvezujuće ponude potencijalnoga strateškog ulagača Uljanik Grupe.

Javili se njemački brodograditelji?

Novi list donosi pak nepotvrđenu informaciju da je konzorcij njemačkih tvrtki, predvođenih brodogradilištem Elsflether Werft iz Donje Saske, izašao s ponudom za kupnju riječkog brodogradilišta, zajedno s tamošnjim pogonom tvornice motora.

U priličnoj se tajnosti držala činjenica da se Nijemci »vrzmaju« oko riječkog brodogradilišta i da ispituju već gotovo više od pola godine. Elsflether je brodogradilište koje ima dugu tradiciju, posluju već 102 godine, a posljednjih dvadesetak godina ne grade nove brodove već su se potpuno prebacili na remonte i konverzije trgovačkog brodovlja i jedrenjaka, a rade i sa njemačkom mornaricom.