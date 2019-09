Izvanredni povjerenik Agrokora: Postajemo zdrava tvrtka, ali i dalje prezadužena

Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe i izvanredni povjerenik Agrokora, u intervju za Jutarnji list istaknuo je kako su uvjeti refinanciranja roll up kredit odraz činjenice da je Fortenova, iako stabilna što se tiče operativnog poslovanja, i dalje visoko zadužena tvrtka

'S obzirom na to da je 5700 vjerovnika 2017. godine bilo prijavilo više od 58 milijardi kuna dospjelih neplaćenih potraživanja od starog Agrokora, velik je uspjeh to da su kompanije iz sastava grupe Agrokor još žive, kao i velika većina svih vjerovnika Agrokora. Velik je uspjeh i to da smo u samo godinu dana, zahvaljujući nagodbi vjerovnika, došli do toga da su uvjeti pod kojima se zadužujemo danas ipak bitno bolji od uvjeta koje je izvanredna uprava mogla postići u produljenju SPFA kredita (roll up), u trenutku kada je nagodba još bila neizvjesna.