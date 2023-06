Iznenađujući rezultati istraživanja: Hrvatska najsigurnija u Europi

Na portalu Adventourely objavljen je tekst pod naslovom "How Safe Do People Feel to Walk Alone at Night in Europe" (Koliko se ljudi osjećaju sigurnima dok šetaju noću u Europi)

Korišteni su razni podaci i statistike, poput analiza popularnog portala Numbeo. - Ova studija istražuje subjektivnu percepciju sigurnosti među pojedincima kada sami hodaju ulicama noću u različitim zemljama. Cilj mu je razumjeti koliko se sigurni ljudi osjećaju u svojim zemljama, prepoznajući da ta percepcija nije uvijek u skladu sa stvarnim stopama kriminala. Analiziranje toga koliko se pojedinci osjećaju sigurnima dok hodaju sami noću pruža dragocjene uvide u opći osjećaj sigurnosti unutar svake zemlje. Izvor: Screenshot / Autor: www.adventourely.com Slovenija druga Prvih pet po percipiranoj sigurnosti kada hodate sami noću su Hrvatska, Slovenija, Island, Gruzija i Švicarska, prenosi Slobodna Dalmacija. Hrvatska zauzima najvišu poziciju s impresivnom stopom sigurnosti od 74,63, a odmah iza nje je Slovenija sa 74,40. Island osigurava treće mjesto sa stopom sigurnosti od 72,26, dok Gruzija i Švicarska zaokružuju prvih pet sa stopama od 69,72 odnosno 69,35. Ove zemlje predstavljaju primjer snažnog osjećaja sigurnosti unutar svojih granica. S druge strane, Francuska je na dnu liste sa stopom sigurnosti od 35,59, a odmah iza nje je Bjelorusija sa 36,44. Belgija zauzima pretposljednje mjesto sa stopom sigurnosti od 41,25, dok Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska dovršavaju donju petorku sa stopama od 43,00 odnosno 43,69. Niža percipirana sigurnost u zemljama poput Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske je iznenađujuća, s obzirom na njihov ekonomski status i stabilno društveno i političko okruženje. Sugerira potencijalno odstupanje između stvarne i percipirane sigurnosti ili bi moglo odražavati šira društvena pitanja koja utječu na osjećaj sigurnosti javnosti. Iako se čini da postoji geografski trend, pri čemu se balkanske i baltičke regije osjećaju sigurnije od zapadne i istočne Europe, podaci pokazuju da BDP nije u snažnoj korelaciji s percipiranom sigurnošću. Ovo pojačava ideju da je osjećaj sigurnosti složen i na njega utječu različiti elementi izvan ekonomskog blagostanja. Važno je napomenuti da ovi rezultati daju opću sliku i mogu se razlikovati unutar svake zemlje ovisno o različitim gradovima, četvrtima i demografiji - navodi se na portalu Adventourely. vezane vijesti peti element Boeing ulaže gotovo pola milijarde dolara u tvrtku koja razvija autonomne leteće taksije

dodatni troškovi U Hrvatskoj mogla bi biti ukinuta čak polovina bankomata

niskA kultura rada Jeff Bezos na meti teških optužbi svojih zaposlenika: 'On onemogućuje interne povratne informacije, ignorira mnoga sigurnosna pitanja i stvara seksističko okruženje'