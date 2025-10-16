novi podaci

Irska izvozi manje u SAD, prodaja robe skočila na tržištima EU

Bi. S. / Hina

16.10.2025 u 02:00

Irski izvoz gotovo je stagnirao u kolovozu, uz osjetno smanjene isporuke u SAD i skok prodaje irske robe na tržištima drugih članica Europske unije, pokazali su u srijedu podaci statističkog ureda CSO

Vrijednost isporuka zadržala se u kolovozu, više manje, na srpanjskoj razini i iznosila je 17,46 milijardi eura, prema sezonski i kalendarski prilagođenim podacima.

Uvoz je pak porastao za jedan posto, na 12,3 milijarde eura.

Irska je tako u kolovozu bilježila višak u robnoj razmjeni sa svijetom od 5,15 milijardi eura, manji za tri posto nego u prethodnom mjesecu.

Godišnja usporedba pokazuje pak pad izvoza u kolovozu za 6,7 posto. Smanjen je i uvoz, za 1,5 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz.

SAD je i u kolovozu potvrdio poziciju vodećeg irskog trgovinskog partnera, u društvu s Njemačkom.

Irski izvoz robe u SAD potonuo je u kolovozu na godišnjoj razini za čak 38,5 posto, na 4,1 milijardu eura, odražavajući gotovo prepolovljene isporuke kemikalija i srodnih proizvoda.

Najveće svjetsko gospodarstvo zadržalo je ipak poziciju najvećeg izvoznog odredišta irske robe, sa četvrtinom udjela u vrijednosti isporuka.

Irska je istodobno iz SAD-a u kolovozu uvezla robu u vrijednosti dvije milijarde eura, što odgovara 18 posto ukupnog uvoza. SAD je tako udjelom u ukupnom irskom robnom uvozu ponovo zasjeo na prvo mjesto, a Njemačka je pala na treće s udjelom u irskom uvozu od 10 posto i vrijednošću isporučene robe od 1,1 milijardu eura.

Drugo je mjesto pripalo Velikoj Britaniji s udjelom od 11,2 posto.

Izvoz irske robe u druge članice EU-a poskočio je u kolovozu za 24,6 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, dosegnuvši 7,7 milijardi eura. Uvoz iz EU-a zadržao se na razini prošlogodišnjeg kolovoza i iznosio je 11 milijardi eura.

Lijekovi su i u kolovozu činili lavovski dio ukupnog irskog izvoza, prema udjelu od 40,2 posto. Vrijednost isporuka smanjena je ipak u kolovozu za 20 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, na 6,5 milijardi eura.

