Olujni vjetar usmrtio muškarca u Irskoj: Nestala struja, otkazani letovi i nastava

Muškarac u 40-ima ozlijeđen je tijekom incidenta povezanog s olujnim vjetrovima u okrugu Donegal na sjeveroistoku zemlje te je od posljedica i preminuo, priopćila je policija.

Irska meteorološka služba, Met Eireann, izvijestila je da su vjetrovi puhali oko 148 kilometara na sat te da je zapadna obala zemlje posebno bila izložena udarima vjetrova.