preliminarni podaci

Zauzdavanje cijena: Stabilizirala se inflacija u Njemačkoj

Bi. S. / Hina

29.11.2025 u 01:07

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Inflacija u Njemačkoj stabilizirala se u studenom, uz stagnaciju cijena energije, pokazali su u petak preliminarni izračuni statističkog ureda

Potrošačke cijene porasle su u studenom na godišnjoj razini za 2,3 posto, kao i u listopadu, izračunali su statističari na temelju podataka skupine saveznih zemalja.

U rujnu bile su porasle za 2,4 posto, signalizirajući blago ubrzanje inflacije, drugi mjesec zaredom.

Mjesečna usporedba pokazuje pak blagi pad cijena u studenom, za 0,2 posto u odnosu na listopad kad su bile porasle za 0,3 posto.

vezane vijesti

Kada se isključe hrana i energija, godišnja stopa inflacije iznosila je 2,7 posto i bila je niža za 0,1 postotni bod nego u listopadu. Njezina vrijednost vratila se tako na razinu s kraja ljeta.

Najviše su i u studenom poskupjele usluge, za 3,5 posto, kao i u prethodnom mjesecu.

Poskupljenje hrane blago je pak posustalo, s 1,2 na 1,1 posto.

Energija je pak bila tek 0,1 posto jeftinija nego prije godinu dana. U listopadu cijene su joj bile za 0,9 posto niže.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu među članicama EU‑a, pokazuje rast potrošačkih cijena za 2,6 posto u odnosu na prošlogodišnji studeni. U listopadu su na godišnjoj razini bile porasle za 2,3 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP‑om pale su u studenom za 0,5 posto, pokazuju preliminarni izračuni Destatisa, nakon što su u prethodnom mjesecu bile porasle za 0,3 posto.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KLJUČNO PITANJE

KLJUČNO PITANJE

Tko će srušiti Vjesnik? U igri je nekoliko domaćih tvrtki, provjerili smo kako posluju
nagli zaokret

nagli zaokret

Putin prodaje rusko zlato: Što to znači za rat u Ukrajini i cijenu plemenitog metala
zimske 'radosti'

zimske 'radosti'

Božićna drvca već su u ponudi: Pazite koliko ćete morati izdvojiti za jednu jelku

najpopularnije

Još vijesti