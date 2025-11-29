Zauzdavanje cijena: Stabilizirala se inflacija u Njemačkoj

Mjesečna usporedba pokazuje pak blagi pad cijena u studenom, za 0,2 posto u odnosu na listopad kad su bile porasle za 0,3 posto.

U rujnu bile su porasle za 2,4 posto, signalizirajući blago ubrzanje inflacije, drugi mjesec zaredom.

Potrošačke cijene porasle su u studenom na godišnjoj razini za 2,3 posto, kao i u listopadu, izračunali su statističari na temelju podataka skupine saveznih zemalja.

Kada se isključe hrana i energija, godišnja stopa inflacije iznosila je 2,7 posto i bila je niža za 0,1 postotni bod nego u listopadu. Njezina vrijednost vratila se tako na razinu s kraja ljeta.

Najviše su i u studenom poskupjele usluge, za 3,5 posto, kao i u prethodnom mjesecu.

Poskupljenje hrane blago je pak posustalo, s 1,2 na 1,1 posto.

Energija je pak bila tek 0,1 posto jeftinija nego prije godinu dana. U listopadu cijene su joj bile za 0,9 posto niže.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP), koji omogućuje usporedbu među članicama EU‑a, pokazuje rast potrošačkih cijena za 2,6 posto u odnosu na prošlogodišnji studeni. U listopadu su na godišnjoj razini bile porasle za 2,3 posto.

Na mjesečnoj razini cijene mjerene HICP‑om pale su u studenom za 0,5 posto, pokazuju preliminarni izračuni Destatisa, nakon što su u prethodnom mjesecu bile porasle za 0,3 posto.