Hrvatska pošta: Bulj plasira neosnovane optužbe na naš račun

Hrvatska pošta reagirala je u četvrtak na optužbe zastupnika Mire Bulja u vezi s prodajom usluge 'evotv' Hrvatskom telekomu istaknuvši da su njegove tvrdnje neosnovane te je ustvrdila da imovinom upravlja s punom odgovornošću i da je jako zadovoljna tom poslovnom transakcijom.

Hrvatska pošta ističe da je u uslugu evotv ulagala godinama, i to ne iz državnog proračuna, i da se daljnja ulaganja nisu isplatila jer HP-u "paytv" nije osnovna djelatnost. Svake godine evotv usluga Hrvatskoj pošti je generirala minus od 20 milijuna kuna i menadžment smatra da je ovo bio najbolji trenutak za prodaju s obzirom na to da je usluga dovedena na najvišu razinu do koje ju je mogla razviti, kaže se u priopćenju.

Isitče da je prodaja poslovno i zakonski transparentno vođena, da su svi potencijalni kupci imali ravnopravan položaj te da je dobivena suglasnost nadležnih tijela. Hrvatska pošta zaključila je transakciju s Hrvatskim telekomom te stekla gotovo 40 posto udjela u HP Mostaru, kaže se u priopćenju.

'Hrvatska pošta je 28. veljače 2019. godine zaključila transakciju prodaje tvrtke kćeri HP Produkcija s Hrvatskim Telekomom. Transakcija prodaje HP Produkcije uključuje plaćanje kupovne cijene dijelom u novcu, a dijelom stjecanjem određenih nekretnina, kao i stjecanjem vlasničkog udjela Hrvatskog Telekoma od 30,29 posto u HP Mostar na Hrvatsku poštu. Time Hrvatska pošta sukladno strategiji Pošta2022. ostvaruje svoje ciljeve jačanja temeljnog poslovanja, konkretno poštanske i logističke djelatnosti te pozicioniranje kao regionalnog lidera," kaže se u priopćenju. Ističu da su jako zadovoljni transakcijom i nadaju se da će novi vlasnik uspješno razvijati evotv uslugu.