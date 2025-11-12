Hrvatska izravno povezana s 25 zemalja: 'Postaje još privlačnija putnicima'

Osim s europskim državama, izravnim zrakoplovnim linijama Hrvatska će tijekom ove zime biti povezana i s nekoliko odredišta na drugim kontinentima, primjerice s Katarom, Turskom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Zračni prijevoz direktor HTZ-a Kristjan Staničić ocjenjuje važnim za razvoj hrvatskog turizma, pogotovo u razdobljima izvan ljetnih mjeseci, kada kvalitetna povezanost s tržištima pridonosi ostvarenju dobrih turističkih rezultata.

"Tijekom ove zimske sezone letenja Hrvatska je direktno povezana sa 69 stranih gradova, čime postaje još privlačnija putnicima iz svijeta. Učinkovit zračni promet izravno utječe i na cjelogodišnji i održivi razvoj turističkog sektora, s obzirom na to da potiče dolazak turista u različitim godišnjim dobima, pridonosi ravnomjernijem rasporedu turističkih aktivnosti izvan vrhunca turističke godine te čini hrvatske destinacije dostupnijima međunarodnom turističkom tržištu", istaknuo je Staničić.