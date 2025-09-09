Hrvatima dostupan prvi EU program za obnovu zgrada usklađen s novim zakonom

Europska banka za obnovu i razvoj je u lipnju lansirala program InvestEU u Hrvatskoj. Riječ je o europskom modelu financiranja, prvom koji predviđa zajednicu suvlasnika višestambenih zgrada kao moguće korisnike kredita i jamstva. Stoga su nam iz Zagrebačke banke, zasad jedine koja u Hrvatskoj dodjeljuje te zajmove, objasnili o čemu se radi

Milijarde eura koje se slijevaju u Hrvatsku proteklih godina potaknule su rast gospodarstva, ali i razvoj infrastrukture te brojnih životno važnih potreba. Tim su putem u lipnju krenuli i u Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), lansiravši program InvestEU upravo u Hrvatskoj. InvestEU program je već godinama usmjeren na podršku strateškim ulaganjima u održivu infrastrukturu, istraživanje, inovacije, digitalizaciju, mala i srednja poduzeća te društvena ulaganja i vještine. Njime se financiraju zeleni projekti, poput nadogradnje energetske učinkovitosti, razvoja obnovljivih izvora energije i održivog prometa.

Projekti koji potiču dugoročni rast i otpornost financiraju se putem mehanizama koji osiguravaju priljev novca koji možda na druge načine ne bi bio dostupan. Pritom EBRD, kao jedan od vodećih provedbenih partnera, primjenjuje instrumente za podjelu rizika portfelja za financijske posrednike u gospodarstvima EU-a u kojima ulaže. Tako je u Hrvatskoj pokrenuo jamstvene proizvode za lokalne banke putem kojih se financira širok raspon zajmoprimaca, od privatnih pojedinaca i udruga suvlasnika zgrada do velikih korporativnih klijenata. U slučaju ovog programa, kreditna linija fokusirana je na održivost. Neograničeno jamstvo Prva banka koja se priključila programu InvestEU je Zagrebačka banka (ZABA), a njihova voditeljica razvoja proizvoda financiranja, Ivana Žele, objasnila nam je koje sve prednosti donosi InvestEU.

Zagrebačka banka prva je u Hrvatskoj uključena u InvestEU program. Što to konkretno znači za vaše klijente i u čemu se vidi najveća dodana vrijednost ovog programa? Zagrebačka banka, ujedno prva Banka koja je s EBRDom ugovorila ovaj Program na hrvatskom tržištu, klijentima daje dodatni poticaj za ulaganja u podizanje energetske učinkovitosti s dugoročnim benefitima na poslovanje. Predmetna financiranja se nude klijentima uz uvjet ispunjenja nužnih kriterija postavljenih od strane EBRD-a s ciljem klasificiranja, odnosno prelaska na zelenu ekonomiju što će ultimativno doprinijeti smanjenju potrošnje energije i emisije CO2. Koje projekte i korisnike vidite kao najčešće kandidate za financiranje putem InvestEU instrumenta – jesu li to višestambene zgrade, mala i srednja poduzeća ili veće korporacije? Trenutno su najčešći kandidati za financiranje uz InvestEU instrument mala i srednja poduzeća. Vjerujemo da će u narednom razdoblju povećati interes višestambenih zgrada, budući je ovo jedini financijski instrument na tržištu koji predviđa zajednicu suvlasnika višestambenih zgrada kao prihvatljive korisnike, a višestambene zgrade su jedan od ključnih sektora s potrebom za podizanjem energetske učinkovitosti. Radi se o ‘neograničenom jamstvu’ i podjeli rizika s EBRD-om do 80 posto plasmana. Možete li pojasniti kako to funkcionira u praksi i koliko to smanjuje rizik za poduzetnike? Ovo 'neograničene jamstvo' povećava izvjesnost odobrenja kredita poduzetnicima, a banci daje dodatnu sigurnost. U slučaju neplaćanja po kreditu, EBRD garantira za 80% glavnice i kamata. Moguće je prijaviti više projekata Za poslovne korisnike maksimalni iznos kredita je dva milijuna eura, a za višestambene zgrade 750 tisuća eura. Jesu li ti iznosi dovoljni da se pokriju projekti koji se najčešće prijavljuju i planiraju u Hrvatskoj? EBRD želi disperzirati rizik i dati podršku većem broju manjih projekata. Tako primjerice jedan poduzetnik može aplicirati za više odvojenih projekata sve do ukupnog iznosa od pet milijuna eura. Na 'case by case bazi' se u koordinaciji Banke i EBRD-a po potrebi mogu razmotriti i pojedinačno veći iznosi. Koje konkretne prednosti klijenti mogu očekivati kada uđu u program – primjerice niže kamatne stope, dulje ročnosti ili manji zahtjevi za instrumentima osiguranja? Ovo jamstvo omogućava poduzetnicima povoljnije uvjete financiranja u vidu niže kamatne stope, smanjene zahtjeve za instrumentima osiguranja te produljene ročnosti kredita.

Zelena tranzicija Program naglašava financiranje projekata zelene tranzicije. Koje tehnologije i sektori su najatraktivniji ili prioritetni za Zabu – energetska obnova zgrada, obnovljivi izvori energije, održivi transport...? Najveći interes trenutačno vidimo u energetskoj obnovi zgrada, od fasada i stolarije do cjelovitih rješenja koja značajno smanjuju potrošnju energije i troškove održavanja. Paralelno, sve je više projekata ugradnje solarnih elektrana za vlastite potrebe, gdje klijenti vrlo brzo prepoznaju jasne i mjerljive koristi kroz uštede. I dok ovaj program ne obuhvaća projekte koji će rezultirati prodajom energije, u potpunosti je fokusiran na financiranje konkretnih ulaganja koja podižu vrijednost imovine, smanjuju operativne troškove i osiguravaju dugoročnu održivost poslovanja i zajednica. Zagrebačka banka klijentima nudi priliku da na jednostavan način uđu u zelenu tranziciju uz povoljnije uvjete financiranja i sigurnost koju donosi partnerstvo s EBRD-om. S obzirom na to da se radi o novom programu, kakav je interes klijenata do sada i što banka planira učiniti kako bi poduzetnike i suvlasnike zgrada dodatno informirala i motivirala za korištenje InvestEU kredita? Banka predstavlja program na društvenim mrežama te na konferencijama i sajmovima vezanima uz energetsku učinkovitost. Naši bankari svakodnevno komuniciraju prednosti i uvjete izravno s klijentima. Naš je cilj približiti InvestEU što većem broju korisnika i pokazati im kako konkretno mogu ostvariti uštede i podići vrijednost svojih projekata. Važno je naglasiti da financiranje uz InvestEU i podršku Zagrebačke banke klijentima ne donosi samo povoljnije uvjete, već i dodatno jamstvo da će projekt biti proveden na ispravan način, uz stručnu procjenu i kvalitetnu evaluaciju učinka. Time investitori dobivaju sigurnost da njihovo ulaganje nije samo isplativo, nego i održivo na duži rok. Pozivamo sve poduzetnike, zajednice suvlasnika višestambenih zgrada i investitore koji planiraju ulaganja u energetsku obnovu, solare ili druge zelene projekte da nam se jave. Naši voditelji poslovnog odnosa stoje na raspolaganju za savjet i izradu optimalnog financijskog rješenja, uz povoljnije uvjete koje donosi partnerstvo Zagrebačke banke i EBRD-a. Koliko bi po vašoj procjeni ovaj program mogao doprinijeti transformaciji hrvatskog gospodarstva prema održivosti i smanjenju emisija CO₂, te kakvu ulogu u tome ima Zagrebačka banka? Program je namijenjen svim pravnim osobama bez ograničenja u veličini, kao i zajednici suvlasnika višestambenih zgrada, odnosno investitorima koji ulažu u vlastitu imovinu, kao i onima koji su pružatelji usluga (izvođači, distributeri i sl.) pa vidimo značajnu mogućnost utjecaja na transformaciju hrvatskog gospodarstava prema održivosti. Održivost je jedna od važnijih strateških odrednica Unicredit grupe i Zagrebačke banke d.d., te svojevrsna poveznica i 'zajednički nazivnik' između predmetnog programa i strategije banke i grupe.