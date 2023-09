Filipović komentirao povećanje mirovina, poskupljenja i nestašicu namirnica

'Neće biti nestašice proizvoda'

'To ne znači; mi smo razgovarali na način da vodimo brigu o hrvatskim građanima i štitimo njihov standard. Ne očekujem od trgovaca da će bilo tko izigravati taj dogovor. Mislim da je od koristi što smo ograničili 30 proizvoda jer je to 30 proizvoda koji se često prodaju', rekao je Filipović.

Na pitanje hoće li biti nestašica nekih proizvoda, rekao je da neće.

'Podsjetit ću vas na deveti mjesec prošle godine, tada smo ograničili cijenu na devet proizvoda, snizili cijenu za 30 posto. Tad ste mogli čuti one priče: 'bit će nestašice, propast će trgovački lanci'. Naravno da se to nije dogodilo, nego je došlo do konkurencije između trgovačkih lanaca na tih devet proizvoda pa su neke cijene bile niže od onih koje smo ograničili. To očekujemo i sada', rekao je Filipović.



'Za vrijeme ove Vlade rasle su mirovine'

Kažu iz oporbe da Vlada nije zaštitila najslabije jer s 350 eura koliko ima, prosječni umirovljenik nije puno dobio na svemu ovome.

'Sigurno da ima ljudi koji u našoj domovini žive teško. Na nama je da činimo sve da bi im pomogli pa tako ovi koji govore, primjerice mirovina je za vrijeme SDP-a rasla za osam eura, a za vrijeme Plenkovićeve Vlade za 286 eura. Prosječna plaća je porasla za 24 eura kad je bio SDP, a u našem mandatu je porasla za 401 euro. Kada govorimo o umirovljenicima, u našem petom paketu mjera mi smo mislili na njih pa će tako dobiti od 60 do 160 eura, ovisno o visini njihove mirovine', rekao je Filipović.

Upitan je može li se živjeti s tom mirovinom. 'To je ono što radimo mi, a ovo je što neki iz svoje saborske fotelje dobacuju. Kao što sam rekao, činimo sve da naši ljudi, da naši umirovljenici žive bolje. Lako je iz udobnosti saborske fotelje nabacivati s blatom na Vladu', rekao je Filipović za RTL Danas.