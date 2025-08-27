ENNA Geo počeo izradu istražne geotermalne bušotine u Babinoj Gredi

Kroz projektnu tvrtku Geo Power Babina Greda, ENNA Geo razvija projekt geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije u Babinoj Gredi, na području Vukovarsko-srijemske županije, priključne snage 15 MWe, navodi se u priopćenju.

Na istražnom polju geotermalne vode u Babinoj Gredi započela je izrada istražne bušotine. Plan je kroz idućih 110 dana izraditi geotermalnu bušotinu do čak 3850 metara dubine te provesti proizvodno testiranje s očekivanim protokom geotermalne vode od 110 litara u sekundi te temperaturom od 170 Celzijevih stupnjeva. U Babinoj Gredi u planu je izrada još tri bušotine te gradnja geotermalne elektrane, a ukupna planirana vrijednost investicije je 100 milijuna eura, dodaje se.

"Proces izrade bušotine je vrlo zahtjevan i skup. Rizici su veliki i vrlo je malo investitora koji su ih spremni nositi i koji su sposobni realizirati ovakve projekte“, istaknula je Ivana Meašić, direktorica tvrtke ENNA GEO.