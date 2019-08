Efekt Fox Newsa mijenja svijet: Kako je Rupert Murdoch izgradio medijsko carstvo kojem skandali ne mogu ništa

Američki televizijski kanal Fox News u rukama medijskog magnata Ruperta Murdocha i direktora Rogera Ailesa dosegnuo je iznimnu popularnost, ali je, poput drugih dijelova Murdochova medijskog carstva, donio snažnu polarizaciju u društvo i u prvi plan stavio konzervativne i desničarske stavove, dajući im snažnu medijsku platformu te istovremeno često žrtvujući novinarski profesionalizam

Prije nekoliko mjeseci u New Yorku je izvedena američka premijera predstave 'Ink ' (hrv. tinta) o počecima Ruperta Murdocha u Londonu i njegovoj kupnji tabloida The Sun. Televizijska serija ' Succession ' (hrv. naslijeđe ili nasljednici) medijske kuće HBO upravo je ovih dana krenula s drugom sezonom dijelom snimanoj i na našoj obali. Serija se bavi disfunkcionalnom obitelji Roy i prikazuje borbu nasljednika za kontrolu nad obiteljskim medijskim carstvom u razdoblju nestabilnog zdravlja ostarjelog patrijarha obitelji te se ne može pobjeći od dojma da je sinopsis napravljen po uzoru na stvarni život i Murdochovu obitelj.

Američki dnevnik New York Times proljetos je objavio feljton o Murdochovu uspjehu i njegovoj obitelji koji se svodi na to da je on sa svojim novinama i kasnije televizijskim kanalima uvijek podržavao onu političku opciju koja mu je olakšavala širenje poslovnog carstva. Mada ga se danas uglavnom povezuje s konzervativnim i desnim spektrom, u tome nikad nije bio isključiv, nego je zadržavao i dovoljno odmaka kako bi se mogao prikloniti lijevom dijelu politike ako se pokaže da mu je to povoljnije za širenje carstva.

Murdochov utjecaj na svijet i današnje društvo proizlazi iz kombinacije sretne okolnosti što je SAD svojim filmovima i televizijom te općenitim utjecajem tijekom 20. stoljeća uspio nametnuti engleski jezik, a time i kulturu, kao svojevrsnu normu u svijetu te njegova položaja unutar medijskog tržišta upravo na tom engleskom jeziku. Najprepoznatljiviji današnji krak Murdochova medijskog carstva američki je televizijski kanal Fox News, dio nešto većeg medijskog sklopa unutar kojeg se nalaze i poslovni kanal Fox Business, nekoliko sportskih kanala, deseci manjih televizijskih kuća i drugi mediji.

Fox News nastao je 1996. godine, desetak godina nakon što je stupio na američko televizijsko tržište. Temeljem iskustva s britanskom televizijom Sky, Murdoch je odlučio pokrenuti informativni kanal koji će emitirati vijesti 24 sata, a od samog početka bio je okrenut konzervativnijoj publici. Osoba koju je zadužio za pokretanje kanala i koja je do 2016. bila na njegovu čelu bio je Roger Ailes. Televizijsku karijeru Ailes je započeo još šezdesetih godina, no u međuvremenu se bavio i političkim savjetovanjem. Bio je suradnik američkih predsjednika Richarda Nixona, Ronalda Reagana te Georgea Busha seniora i juniora. Početkom devedesetih Ailes se vraća na televiziju, da bi ga 1996., nakon što je protjeran iz televizijske kuće NBC, zaposlio Murdoch.

84 milijuna pretplatnika

Na početku emitiranja Fox News je bio dostupan u 17 milijuna kućanstava i danas ima 84 milijuna pretplatnika. Publiku je prikupljao atraktivnim vizualnim sadržajima, prijelomnim vijestima, ali i većim odmakom od poželjne neutralnosti u političkom izvještavanju. U tome mu je prilično pomogao nešto raniji potez Reaganove vlade koja je ukinula tzv. princip pravednosti (engl. fairness doctrine) koji je američke medijske kompanije obavezivao da u važnijim političkim pitanjima daju jednaku šansu i zastupljenost svim stavovima.

Fox News je kompanijama kablovske televizije na početku plaćao da bi one svojim pretplatnicima omogućile gledanje kanala, a kroz godine se profilirao kao kanal koji podržava republikance, konzervativne i desničarske stavove. Rastu gledanosti pomogao je i niz značajnih događaja, poput rušenja tornjeva Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku 2001., američke invazije na Irak dvije godine kasnije, eksplozije bombe na Bostonskom maratonu, kao i razne političke debate. Fox News se tijekom godina nije libio angažirati voditelje za koje je bilo karakteristično i za koje se moglo očekivati da će polarizirati javnost te da će graditi gledanost temeljem jačanja osjećaja 'plemenske' pripadnosti.