Dioničari odobrili spajanje Warner Brosa i Paramounta vrijedno 111 milijardi dolara

Dioničari Warner Bros Discoveryja odobrili su preuzimanje kompanije u vrijednosti od 111 milijardi dolara, čime bi Paramount preuzeo kontrolu nad širokim spektrom sadržaja i medijskih kanala, piše BBC. U sklopu tog dogovora, Paramount bi upravljao naslovima i kanalima poput franšiza ‘Harry Potter’ i ‘Game of Thrones’ te informativne mreže CNN. Predsjednik Warner Brosa Samuel DiPiazza izjavio je da se od spajanja očekuje stvaranje ‘iznimne zajedničke kompanije’ koja će proširiti izbor za korisnike i donijeti koristi kreativnoj industriji. Dogovor još mora dobiti odobrenje američkog Ministarstva pravosuđa i europskih regulatora za tržišno natjecanje.

Odluka dioničara dolazi nakon višemjesečne neizvjesnosti, tijekom koje je Netflix odustao od ranije ponude za preuzimanje, nakon što je Paramount dao višu ponudu. Paramount, koji želi ojačati svoju poziciju u Hollywoodu, podupire tehnološki milijarder Larry Ellison, dok kompaniju vodi njegov sin David. U međuvremenu, planirano preuzimanje izazvalo je i političke reakcije te prosvjede. Glumac Mark Ruffalo najavio je sudjelovanje na prosvjedu u Washingtonu protiv, kako organizatori navode, ‘korupcijske večere’, aludirajući na susret Ellisonovih s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Dodatne zabrinutosti odnose se na budućnost CNN-a, osobito zbog ranijih Trumpovih kritika prema toj televizijskoj mreži. Uz zabrinutost za budućnost informativne mreže CNN, sve veći broj filmskih profesionalaca protivi se planiranom spajanju Paramounta i Warner Brosa, upozoravajući na moguće negativne posljedice za cijelu industriju. U travnju je više od 1400 glumaca, redatelja i filmskih autora, među kojima su Emma Thompson, Ben Stiller i Javier Bardem, potpisalo pismo u kojem upozoravaju da bi spajanje moglo dovesti do smanjenja broja projekata i radnih mjesta. ‘Rezultat će biti manje prilika za autore, manje poslova u produkciji, viši troškovi i manji izbor za publiku’, navodi se u pismu. Paramount je na kritike odgovorio porukom da ostaje predan kreativnoj zajednici te da će ‘osigurati više, a ne manje prilika za autore’.