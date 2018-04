Debeljak tvrdi da mu je Uprava Uljanika skrivala podatke o pravoj vrijednosti kompanije

DIV Grupa u petak je reagirala na izvješće Uprave Uljanika o procesu odabira strateškog partnera, tvrdeći da pismo namjere DIV-a sadrži vrlo jasne financijske elemente, a ne prihvaća ni tvrdnju da su prema DIV-ovoj ponudi bili rezervirani sindikati

Iz DIV-a ističu kako se u izvješću netočno navodi da je DIV grupa u pismu namjere uvjetovala mnoge prethodne transakcije s drugim povezanim društvima Uljanik grupe.

Obvezujuće pismo namjere, kažu u DIV-u, sadržava vrlo jasne financijske elemente, a to su oko 380 milijuna kuna za dionice 3. Maja u vlasništvu Uljanika, otkup do 24,9 posto svih dionica Brodogradilišta Viktor Lenac i dokapitalizacija Uljanika u iznosu do najviše 302,2 milijuna kuna.

Ti iznosi su ponuđeni u dobroj vjeri i na temelju dostupnih podataka, koje je uprava Uljanika stavila na raspolaganje, ali među njima nije bilo ključnih i neophodnih podataka (dubinskog snimanja), tvrde u DIV-u.