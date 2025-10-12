Crobexi prošloga tjedna pali. Jedna dionica ostvarila daleko najveći promet

Na Zagrebačkoj su burzi prošloga tjedna glavni dionički indeksi pali, izbrisavši sve dobitke iz prethodnog tjedna, a daleko najveći promet ponovno je ostvaren dionicom Končara.
Crobex indeks pao je prošloga tjedna 1,74 posto, na 3.760 bodova, a Crobex10 za 2,3 posto, na 2.391 bod. Izbrisali su tako dobitke iz tjedna ranije, kada je Crobex ojačao oko 0,8, a Crobex10 oko 1,5 posto.
Pritom su pali i svi sektorski indeksi, a najviše Crobextransport, za 2,21 posto.
Redovni promet dionicama dosegnuo je 14,1 milijun eura, što je otprilike 600 tisuća eura više nego u tjednu ranije.
Uz to, ostvareno je 2,51 milijun eura blok prometa u transakciji dionicom Končara, po cijeni od 660 eura za dionicu.
I u redovnom trgovanju najveći promet imala je dionica Končara, 8,73 milijuna eura, pri čemu joj je cijena pala 4,13 posto, na 650 eura. Slijedila je povlaštena dionica Adrisa s prometom od 531 tisuću eura, a cijena joj je stagnirala na 79,4 eura.
Redovnom dionicom Končara D&ST ostvareno je, pak, oko 460 tisuća eura prometa, uz pad cijene za 2,2 posto, na 3.600 eura. Znatnije promete, iznad 430 tisuća eura, imale su i dvije tehnološke dionice - Ericssona Nikole Tesle, koja je pojeftinila 1,52 posto, na 192,5 eura, te Spana, čija je cijena pala 2,72 posto, na 64,4 eura.
Među likvidnijima, najveće gubitnice bile su dionice Atlantic grupe, s padom cijene za 4,44 posto, na 43 eura, HT-a za 4,36 posto, na 41,7 eura, te Bosqara, za 4,17 posto, na 23 eura.
Najveća dobitnica, pak, bila je dionica Zagrebačkih pekarni Klara, sa skokom cijene za više od 35 posto, na 130 eura.
Na ZSE se protekloga tjedna trgovalo s ukupno 49 dionica, pri čemu je cijena njih 13 porasla, 24 pala, a 12 stagnirala.