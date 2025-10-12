Crobexi prošloga tjedna pali. Jedna dionica ostvarila daleko najveći promet

Crobex indeks pao je prošloga tjedna 1,74 posto, na 3.760 bodova, a Crobex10 za 2,3 posto, na 2.391 bod. Izbrisali su tako dobitke iz tjedna ranije, kada je Crobex ojačao oko 0,8, a Crobex10 oko 1,5 posto.

Pritom su pali i svi sektorski indeksi, a najviše Crobextransport, za 2,21 posto.

Redovni promet dionicama dosegnuo je 14,1 milijun eura, što je otprilike 600 tisuća eura više nego u tjednu ranije.

Uz to, ostvareno je 2,51 milijun eura blok prometa u transakciji dionicom Končara, po cijeni od 660 eura za dionicu.