Auto, autobus, vlak ili avion? Evo kako ćete najjeftinije doći do mora

Protekli produljeni vikend mnogi su Hrvati iskoristili kako bi spojili Tijelovo s Danom državnosti i tako za dva dana godišnjeg dobili šest dana odmora. Naravno, krenulo se masovno na more, pa su gužve na naplatnim kućicama i autocestama postale uobičajene. No, ne kreću svi na more autom, putuje se autobusima, vlakovima, a neki i avionom. Istražili smo i izračunali koji je najpovoljniji način dolaska na jadransku obalu

Izračunali smo troškove prijevoza do tri ključne destinacije: Rijeke, koja je središte za turiste koji ili nastavljaju prema Istri ili ostaju na obližnjim otocima te u središtima poput Opatije ili Crikvenice. Potom do Zadra, u koji hrli najviše turista iz Zagreba i okolice te Splita, centra za sve one koji više vole južni dio Dalmacije.

Autobus Autobusom od Zagreba do Rijeke, ako malo pomnije odabere prijevoznika koji ne staje u svakom gradu putem stići ćete za nešto manje od tri sata. Prosječna povratna karta stoji oko 130 kuna, što za dvije osobe daje računice od 260 kuna - bagatela ako se usporedi s putovanjem osobnim automobilom. Na sve autobusne karte za djecu dobivaju se i popusti koji u prosjeku iznose 30 posto, što ovu vrstu prijevoza čini vrlo povoljnom. Povratna karta do Zadra stoji 160 kuna tj. 320 kuna za dvije osobe, dok sama vožnja traje tek nešto više od tri sata. Naravno i ovdje treba obratiti pozornost kojeg ćete prijevoznika odabrati, jer ako koristite usluge nekoga tko će do Zadra stati desetak puta vožnja će potrajati i više od pet sati, dok bi se do Splita mogli voziti čak osam sati. U idealnim uvjetima, vožnja autobusom do Splita traje pet sati, a dvije povratne karte koštaju oko 400 kuna.

Vlak Krenimo opet s Rijekom. Dva putnika mogu birati između dvije karte koje će ukupno platiti ili 222 kune (jeftinija) ili 236 kuna (skuplja opcija). Najbrža tura do Rijeke vas vodi za tri sata i 37 minuta, dok rekordno duga vožnja može trajati čak 12 sati, ali uz sedam sati čekanja u Ogulinu. Ako vas zanima noćni život Ogulina, to je dobra prilika za vas. U slučaju Zadra također se nude dvije opcije - jeftina varijanta za dvoje stoji 394 kune, dok je skuplja 405,6 kuna. Ovaj put trajat će između šest i osam sati, no nude se i vlakovi koji putuju po 16 sati. Taj vlak devet sati čeka u Kninu. Iako je Split najudaljeniji od spomenuta tri grada, linije vlakom do njega su iznenađujuće 'brze'. Naime, vlak vas do Splita može dovesti već za šest sati po cijeni od 416 kuna za dvije osobe. Najdulja vožnja traje gotovo devet sati, ali košta 'samo' 376 kuna.

Avion Za kraj, ostaje nam avion. Do Rijeke (Krka), Pule i Zadra letjet ćete tek oko 40 minuta i ne mora vas brinuti gužva na autocesti, vozni red vlakova ni autobusa, naravno ako pronađete let koji vam odgovara. Low cost kompanije u pravilu ne pokrivaju destinacije unutar Hrvatske, pa vam preostaju direktni letovi Croatia Airlinesa i njegove konkurencije. Od Zagreba do Pule, baš kao i do Zadra, leti se po 45 minuta po cijenama od 1500 do 3000 kuna za dvije osobe. Direktni let za Split za dvije osobe da se pronaći za već od 1200 kuna, pa do 4000 kuna, ovisno o prijevozniku i vremenu polasku. Najskuplji su letovi za Dubrovnik, koji u startu koštaju minimalno 2100 kuna.