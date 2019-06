Autocesta ili stare ceste do mora: Evo kako ćete najjeftinije stići do Jadrana

Svake godine, od sredine lipnja, vožnja hrvatskim autocestama poskupi 10 posto. Redovno je to sezonsko poskupljenje, a kako se bliži špica turističke i sezone godišnjih odmora, mnogo se naših sugrađana, kao i svake godine, pita kako najjeftinije stići na more - starim cestama ili autocestom

Je li se bolje voziti dulje starim i sporijim cestama, na kojima nema naplate cestarine, ili je bolje platiti cestarinu za komfor i sigurnost koju pruža autocesta, treba li uopće ikuda žuriti ako smo na godišnjem odmoru i gdje je najbolja janjetina starim putem do mora samo su neka od pitanja kojima Hrvati krate vruće ljetne dane. Da uklonimo dvojbe, ali i damo malo materijala za razgovor, izračunali smo koliko točno vremena i novca treba za put do mora.

Autocesta je posve druga priča - iako njome kratimo tek oko četiri kilometra, duljina rute je 285 kilometara, no do Zadra se uz umjereno brzu vožnju stiže za manje od tri sata, no to košta 335 kuna ili 105 kuna više nego starom cestom. Pritom cestarina iznosi 120 kuna, dok je utrošak goriva 215 kuna. Je li se bolje voziti dva sata dulje i uštedjeti 105 kuna, presudite sami.

Od Splita do Zagreba autocestom se putuje oko četiri sata, pri čemu se prevali tek nešto više od 400 kilometara, što ukupno košta 480 kuna, od čega je cestarina 185 kuna, dok se preostalih 295 kuna odnosi na gorivo. Kada biste do Splita išli cestama D1 i E71, prešli biste oko 40 kilometara manje nego autocestom te potrošili samo 300 kuna za gorivo, što je ušteda od nemalih 180 kuna.