Ambicioznog francuskog predsjednika čeka najtvrđi orah: Kako uvjeriti sugrađane da moraju raditi duže

Francuzi u punu mirovinu odlaze u dobi od 62 godine, što je jedna od najnižih granica među razvijenim državama, a francuski predsjednik Emmanuel Macron, čija je popularnost prilično stradala prilikom uvođenja prethodnih reformi, nada se da će objediniti više od 40 francuskih mirovinskih sustava i nagovoriti Francuze da duže rade

Još ljetos Macron, čije riječi prenosi londonski The Financial Times, pokazao je da je svjestan osjetljive situacije u Francuskoj kazavši: 'Ne mislim da su uvjeti koji su izazvali ljutnju dijela stanovništva iza nas' i dodao da postoje 'duboki problemi u zemlji vezani uz nepravdu i ekonomske poteškoće koji su prisutni dugo vremena'. Najavljivana reforma mirovinskog sustava bit će tako vjerojatno najkompliciraniji i najizazovniji dio njegova mandata.

U Francuskoj su privatni mirovinski programi rijetkost, no postoje 42 državna mirovinska programa, sa svojim doprinosima, isplatama te beneficijama, koje Macron želi objediniti u jedinstven sustav. Uz to, francuski predsjednik želi produljiti radni vijek, u skladu s produljenjem životnog vijeka Francuza, kako bi se smanjili deficiti u isplati mirovina. Prošle mirovinske reforme, koje su pokušali njegovi prethodnici Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy, također su dovele do prosvjeda na ulicama i nisu uspjele u namjeri eliminiranja deficita u financiranju, što se Macronova vlada nada ispuniti do 2025. godine.

Francuski premijer Edouard Philippe kazao je da su vlada i on 'u potpunosti odlučni', piše Reuters i dodaje da 'imamo nekoliko mjeseci za pregovore te da donesemo prijedlog promjena'. Prema dostupnim informacijama, najspornija stavka u mirovinskoj reformi dob je od koje se može početi dobivati puna penzija. Prema sadašnjim pravilima, francuski građani mogu to napraviti s navršene 62 godine, što je jedna od najnižih razina među razvijenim državama. Savjetnici francuske vlade tijekom ljeta predložili su da bi se dob za punu penziju trebala povisiti na 64 godine, mada bi se radnici mogli umiroviti i sa 62 uz nešto niža primanja.