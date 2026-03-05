DETALJ NA KOJI SE ZABORAVLJA

Koji automobili najviše gube na vrijednosti? Rezultati istraživanja iznenadili sve

Vrijednost automobila pri preprodaji jedan je od ključnih detalja na koji mnogi zaborave u trenutku kupnje.

Nisu svi modeli jednako 'otporni' na protok vremena - nekima cijena strmoglavo pada već u startu, dok drugi znatno bolje čuvaju vrijednost. Na to utječe niz čimbenika, a među važnijima je i vrsta pogonskog sustava.

Posljednjih godina često su se pojavljivale analize koje su električne automobile izdvajale kao vozila s najbržim padom vrijednosti. Sada je španjolska analiza GANVAM-DAT pokušala brojkama pokazati koliko pojedini pogon realno vrijedi nakon tri godine.

Uspoređivani su dizelski automobili stari tri godine s oko 90.000 prijeđenih kilometara, dok su benzinski, hibridni i električni modeli promatrani s oko 60.000 kilometara. U tim uvjetima, tijekom 2025. prosječna cijena rabljenog automobila na španjolskom tržištu iznosila je 17.230 eura, a po vrstama pogona slika izgleda ovako:

Hibridi - zadržavaju 67,9% vrijednosti, uz prosječnu cijenu od 21.352 eura

Benzinci - zadržavaju 60,2% vrijednosti, uz prosječnu cijenu od 16.153 eura

Plug-in hibridi - zadržavaju 59,4% vrijednosti, uz prosječnu cijenu od 30.734 eura

Dizelaši - zadržavaju 58,3% vrijednosti, uz prosječnu cijenu od 22.641 eura

Električni - zadržavaju 48% vrijednosti, uz prosječnu cijenu od 21.884 eura

Zaključak se uklapa u ono što vozači i tržište znaju već godinama - najveći dio deprecijacije događa se na samom početku, u prve dvije do tri godine, nakon čega se pad vrijednosti uglavnom usporava i stabilizira. No upravo primjer električnih modela najbolje pokazuje koliko taj rani udar može biti snažan - u prosjeku izgube više od polovice vrijednosti već u prve tri godine na cesti.

