Vozili smo Mazdu CX-60 3.3 e-Skyactiv D: Vrhunski obiteljski SUV s očaravajućim 6-cilindričnim dizelašem

Mi smo voziliu dva navrata impresivan srednje veliki SUV Mazdu CX-60, a sada smo ga imali priliku i po treći put voziti. Najprije smo na svom jednotjednom testu imali plug-in hibridnu verziju CX-60 PHEV 8AT AWD Takumi u prosincu 2022., a potom i dizelsku verziju CX-60 3.3 e-Skyactiv D AT AWD Homura u prosincu 2023. Posebno nas se dojmio ovaj potonji s nevjerojatno dobro složenim dizelskim šesterocilindričim linijskim motorom.

I upravo smo dizelsku verziju ponovno vozili, no da nije riječ o potpuno identičnom modelu potrudila se Mazda koja je prije točno godinu dana predstavila najnoviju evoluciju Mazde CX-60 za 2025. godinu. Točna oznaka našeg ovotjednog modela je Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv D 254 Homura.

MAZDA CX-60 3.3 E-SKYACTIV D 254 HOMURA Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Da podsjetimo, vrlo je zanimljiv podatak kako je ovaj vrlo sofisticiran japanski proizvođač ponajprije bio poznat po tome što je započeo pisati svoju povijest proizvodnjom nečeg posve različitog. Naime, Mazda je prije 106 godina bila proizvođač – pluta - u Hiroshimi sve dok 1921. godine industijalac Jujiro Matsuda, nije preuzeo upravljanje tvrtkom Toyo Cork Kogyo i transformirao poslovanje, prvo u proizvođača strojnog alata, a zatim u proizvođača vozila. I kako se kaže...sve je ostalo povijest!

Pa pogledajmo što je sve novo na modelu Mazda CX-60. Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Kad govorimo o ova tri parametra recimo da je po pitanju vansjog dizajna prije godinu uvedena nova vanjska boja elegantna metalik Zircon Sand - koja je i krasila naš ovotjedni testni model.

Ipak, definirajmo ovaj model kao zaseban automobil i utvrdimo još jednom kako pažljiv i pedantan razvoj impozantne prednje strane i siluete dugačkog nosa/odsječenog stražnjeg dijela daju Mazdi CX-60 snažan i dinamičan oblik. Koncept Kodo dizajna 'udahnuti život automobilu' ima za cilj stvoriti oblik u kojem automobil kao pokretni objekt nalikuje živom stvorenju koje trči punom brzinom.

Njegov okvir izražava stabilnost, slično kao što živi organizam koristi svoju skeletnu strukturu i mišiće da se čvrsto uhvati za tlo. Ovo je bit Kodo dizajna. Mazda CX-60 koristi svoj čvrsti okvir kako bi dočarala svoju privlačnost gledana iz bilo kojeg kuta.

Prednja maska ima prilagođeni omjer širine i visine koji ističe visinu rešetke više nego na drugim Mazdama. Prepoznatljivo krilo ima indikator koji dodatno naglašava snažan izgled rešetke. Raspored prednjih svjetala Mazde CX-60 ima okomito naslagana svjetla i svjetlosni potpis u obliku slova L kako bi se stvorio izraz koji prenosi snagu SUV-a. Mi smo imali prilagodljiva segmentna LED prednja svjetla (ALH) s uređajem za pranje, LED dnevna svjetla te LED stražnja svjetla

Gledajući iz profila, relativno straga pogurnut položaj kabine na karoseriji daje vozilu dinamičan osjećaj kretanja. Osjećaj zapovjedne čvrstoće SUV-a oživljen je elegantnom površinskom obradom, s prugom svjetla koja se spušta sa stražnjeg ruba kabine i okreće luk stražnjeg kotača prije nego što stigne do tla. Linija krova između B stupova dizajnirana je za smanjenje težine i povećanje sigurnosti od bočnih sudara. Imali smo i crna kućišta vanjskih retrovizora.

Potpis stražnjeg svjetla također ima dizajn u obliku slova L koji odgovara onom sklopa prednjih svjetala. Široko rasprostranjen konsekutivni horizontalni stil stvara svjetlosni potpis prikladan za vozilo premium klase.

Kad je riječ o strukturi Mazde CX-60 Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture platforma već od prvog pojavljivanja ovog SUV-a ima brojna poboljšanja koja doista nude izvrsnu dinamiku vožnje.

Usvajajući Mazdin pristup usmjeren na čovjeka, to uključuje krutost karoserije koja osigurava da vozači mogu osjetiti reakciju vozila bez zastoja, sjedala koja svakom putniku olakšavaju održavanje ravnoteže dok se automobil kreće, ovjes koji stabilizira položaj vozila tijekom vožnje i Mazdin jedinstveni sustav kontrole držanja vozila - Kinematsku kontrolu držanja (Kinematic Posture Control (KPC). Krutost strukture karoserije je ojačana iskorištavanjem prednosti uzdužnog rasporeda pogonskog sklopa kako bi se povećao i ojačao poprečni presjek prednjeg okvira. Povećanje krutosti spojeva elemenata okvira pridonosi većoj ukupnoj krutosti cijele strukture karoserije s više prstenova.

Ono što je novo na našem ovotjednom testnom modelu su mekane stražnje opruge i čvrsti amortizeri, koji osiguravaju glatku i udobnu vožnju, dok dorađeni sustavi stabilnosti poboljšavaju ukupnu upravljivost kako bi se ostvarilo jedinstveno Mazdino iskustvo Jinba Ittai, gdje se automobil i vozač kreću kao jedno.

Što se vanjskih dimenzija tiče, one su identične prethodno testiranom modelu CX-60: duljina 4745 mm, širina 1890 mm (2134 mm s otvorenim retrovizorima), visina 1680 mm (s 20-colnim kotačima), međuosovinski razmak 2870 mm, visina od podloge između osovina ostaje 175 mm s 20-colnim kotačima (kao u našem slučaju). Težina našeg testnog modela i-Activ AWD u voznom stanju je (rezervoar i spremnik tekućine 90 posto puni te vozača od 75 kg) 1959-2012 kg (PHEV verzija 2055-2147 kg), dok je krug okretanja između rubnika 10,8, a između zidova 11,8 m.

Što se vuče tiče, naša testna verzija ima snage za prikolicu od 750 kg (nekočena) i 2500 kg (kočena). Uključujući prostor ispod podnice, Mazda CX-60 ima kapacitet prtljažnog prostora od 570 litara, a s preklopljenim stražnjim sjedalima i 1726 l kada je utovaren do stropa. Iskoristivost prtljažnika znatno je poboljšana u odnosu na CX-5.

Naš je ovotjedni testni model imao 20-colne (20x7 ½ J) aluminijske naplatke Takumi, crno lakirane, s ljetnim Toyo Proxes Sport gumama dimenzija 235/50R20 100W. Umjesto rezervnog kotača smo imali set s komprsorom zraka za popravak eventualno oštećene gume.

Unutrašnjost Interijer kabine modela CX-60 vrhunskog paketa opreme Homura je unaprijeđena, sada sa sjedalima od crne nappa kože i vinilnom kožom na unutarnjim panelima. Unutarnji krov i stupovi sada dolaze s crnom oblogom, a unutarnji paneli su osvježeni modernom mat crnom bojom s metalik završnom obradom. Bijelo ambijentalno osvjetljenje na oblogama prednjih i stražnjih vrata ističe najbolje od boje i teksture završnih obrada unutrašnjosti.

Uz daljnji razvoj sjedala koja putnicima olakšavaju održavanje prirodnog osjećaja ravnoteže, podešavanje visine sjedala je dizajnirano kako bi putnicima omogućilo promjenu visine sjedala bez promjene položaja ili potrebe ponovno namjestite klizni mehanizam nakon korištenja podizača. Drugim riječima, prednja sjedala (vozačevo i suvozačevo) grijana su i ventilirana, kao i elektrikom podesiva u 8 smjerova s prilagodbom lumbalnog dijela, odnosno 10-smjerno. Stražnja sjedala su isto tako grijana. Upravljač nudi raspon podešavanja nagiba od 45 mm i dosega od 70 mm.

Veću udobnost i fizičku potporu nudi središnji naslon za ruku koji je 230 mm dulji i 37 mm širi od onog kod CX-5. Kontrolna tipka Commander pomaknuta je naprijed za 132 mm i podignuta za 82 mm kako bi se omogućilo njeno rukovanje s korisnikovom rukom udobno položenom na središnji naslon za ruku. I ručke i nasloni za ruke na prednjim vratima dizajnirani su za bolje prianjanje i potporu. Nasloni za ruke na vratima sada su postavljeni na istoj visini kao središnji naslon za ruke radi ergonomske simetrije i maksimalne udobnosti putnika.

Široka ploča s instrumentima ima kontinuirane linije koje prolaze kroz bočne ventilacijske otvore u obloge vrata, pojačavajući prostranost unutrašnjosti. Oblik poklopca motora Mazde CX-60 pažljivo je dizajniran kako bi vozaču olakšao prepoznavanje prednjeg ruba vozila. Prag dijagonalne prednje vidljivosti poklopca motora (količina površine ceste skrivene kutom vozila dijagonalno nasuprot vozaču) skraćen je za 303 mm u usporedbi s pragom vidljivosti prema naprijed (količina površine ceste skrivena vozilo neposredno ispred vozača) također je skraćeno za 100 mm.

CX-60 također je dizajniran da olakša vizualnu provjeru dijagonale iza vozila, omogućujući vozaču da bezbrižnije promijeni voznu traku. Osim toga, baza A stupa dobila je veliki, zakrivljeni oblik kako bi se lakše prepoznala djeca na raskrižjima.

Naš testni model CX-60 PHEV ima veliki, panoramski krov (dimenzije 1060 mm x 995 mm) za proširenje raspona vidljivosti i svjetla za putnike na stražnjim sjedalima. Linija krova između B stupova dizajnirana je za smanjenje težine i povećanje sigurnosti od bočnih sudara.

Mazda CX-60 dijeli isti pažljivo promišljeni dizajn kokpita koji se nalazi na svim Mazdinim automobilima, s vodoravno simetričnim rasporedom u središtu vozača. Nudi ergonomski izvrstan položaj za vožnju koji djeluje prirodno i pruža potporu te omogućuje vozaču da se usredotoči na cestu i promet ispred sebe.

Razvoj izrazito tankog osmerobrzinskog automatskog mjenjača minimizirao je svako povećanje širine tunela mjenjača, omogućavajući idealan položaj papučice i sjedala te prostor za koljena pored središnje konzole, čak i za one krupnije građe.

Naš testni model je imao i paket opreme 'Praktičnost i ozvučenje', koji uključuje izvrstan audio sustav Bose s 12 zvučnika. Vozački zaslon i mutimedija Područje vozačevog kokpita ima tri glavna zaslona s instrumentima: punu TFT-LCD ploču s instrumentima za vozača (12 inča), veliki prozor Active Driving Display i 12,3-inčni središnji zaslon infotainmenta. Treba reći kako se, za one koji su upoznati s modernim tehničkim rješenjima infotainment zaslona kod nekih premium proizvođača, Mazdino rješenje doima pomalo zastarjelim, no i dalje je vrlo funkcionalno. Možda u sljedećim verzijama CX-60 vidimo i posve moderno rješenje iz najnovijeg potpuno električnog modela Mazda6e.

Dakle, zaslon vozačevog instrumenta osim načina rada za pomoć pri vožnji i prikaza upozorenja, također podržava sustav personalizacije vozača za optimizaciju vidljivosti. Osim toga, zasloni dinamičkog pokretanja i Mi-Drive načina rada poboljšavaju sigurnost i zaštitu kroz poboljšanu vidljivost.

Površina zaslona Active Driving Display tri je puta veća nego kod Mazde CX-30. To smanjuje nepotrebno pomicanje očiju, vozaču pruža bitne informacije na lako razumljiv način i povećava osjećaj sigurnosti tijekom vožnje.

Tekstualni zaslon je povećan, a navigacijski podaci prošireni kako bi vozaču pružili detaljnije informacije o cesti ispred. Osim toga, postavke naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) i informacije o radnom statusu optimalno se prikazuju kako bi se omogućilo čitanje na prvi pogled.

Mazda CX-60 ima najnoviju verziju Mazda Connecta, koja uključuje poboljšanja kao što su brže pokretanje, poboljšana kvaliteta slike i zvuka, ugrađeni 3D žiro senzor i besplatna funkcija pretraživanja riječi koja korisnicima omogućuje traženje odredišta prema unos kombinacije ključnih riječi. Sustav podržava bežični Apple CarPlay® i, po prvi put u Mazdi, bežični Android Auto™, kao standard, kako bi se osiguralo praktično korisničko iskustvo s integracijom pametnog telefona.

Najnovija aplikacija MyMazda dostupna je besplatno u Apple App Storeu i Google Play Storeu. Uvodi Povezane usluge diljem Europe s naprednom funkcionalnošću koja uklanja sve prepreke između automobila i vozača kako bi se stvorilo besprijekorno iskustvo vlasništva.

Kako bi koristili aplikaciju MyMazda, korisnici se moraju registrirati, a zatim je mogu besplatno preuzeti. Zatim mogu dodati svoj automobil u aplikaciju i prijaviti se za Connected Services. Glavni vozači vozila također mogu pozvati druge vozače u automobil, koji će tada također imati pristup povezanim funkcijama vozila. Funkcije dostupne drugom vozaču može odabrati glavni vozač.

Napredni ADAS sustavi pomoći vozaču i sigurnost Mazda CX-60 se, rekli smo već, temelji na Mazdinoj Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, koja omogućuje izvrsnu dinamiku vožnje. Usvajajući Mazdin pristup usmjeren na čovjeka, to uključuje krutost karoserije koja vozačima osigurava da mogu osjetiti reakciju vozila bez zastoja, sjedala koja svakom putniku još lakše održavaju ravnotežu dok se automobil kreće, ovjes koji omogućuje gipko kretanje na oprugama dok Mazdin jedinstvena tehnologija kontrole stabilizacije vozila nazvana KPC stabilizira vozilo, nudeći veće povjerenje čak i tijekom vožnje velikom brzinom ili velikom G-silom.

Sveobuhvatan raspon naprednih i-Activsense sustava pomoći u vožnji osigurava aktivnu sigurnost na najvišoj razini, doprinoseći tome da CX-60 postigne ocjenu sigurnosti od 5 zvjezdica Euro NCAP-a.

Nekoliko novih tehnologija debitira u Mazdi CX-60: See-Through View - sljedeća generacija monitora od 360 stupnjeva s proširenim vidnim poljem pri malim brzinama; Hill Descent Control (HDC), koji pomaže u sigurnom spuštanju niz strme padine sa skliskim ili neravnim površinama ceste; Tempomat (i-ACC), koji sada može uključiti ograničenja brzine iz prepoznavanja prometnih znakova; i Upozorenje na izlazak vozila (BSM) za sudionike u prometu koji se približavaju straga.

Ostali i-Activsense sustavi uključuju: Advanced Smart City Brake Assist (Advanced SCBS) s detekcijom pješaka i biciklista i funkcijom raskrižja, Rear Emergency Brake Assist (SBS-R) s detekcijom pješaka, Lane Keeping Assist s Steering Assist, Prepoznavanje prometnih znakova (TSR) ) i otkrivanje pospanosti (DAA).

Naš testni model je imao i sljedeće: prilagodljiva segmentna LED prednja svjetla s uređajem za pranje; Električno namjestive, preklopive i grijane vanjske retrovizore; Prilagodljivi radarski tempomat (MRCC) samozatamnjujući unutarnji retrovizor bez okvira.

Dizelski 3,3l e-Skyactiv D pogonski sklop Uz nadogradnje u voznim karakteristikama i unutrašnjosti, Mazda CX-60 model 2025 s pogonskim sklopovima e-Skyactiv D te e-Skyactiv PHEV i ispunjava najnovije zahtjeve Opće uredbe o sigurnosti i europske norme emisija Euro 6e, osiguravajući usklađenost s najvišim standardima i predstavljajući primjer Mazdinog pristupa višestrukih rješenja, nudeći izbor učinkovitih i dodatno unaprijeđenih pogonskih sklopova.

Prihvaćajući pristup odgovarajuće veličine i izračunavajući optimalne emisije iz Mazde CX-60 na temelju njezine težine, Mazdin redni šesterocilindrični dizelski motor ima kapacitet povećan s 2,2 na 3,3 litre, kao i povećanje raspona brzine pri kojem je moguće siromašno izgaranje (visokoučinkovito izgaranje uz minimalnu potrošnju goriva). Ovaj je pogonski sklop dostupan s izborom dvije izlazne snage - 200 KS (147 kW) i 254 KS (187 kW).

Uz povećanje izlazne performanse povećanjem kapaciteta motora, Mazda je dizajnirala jedinicu za korištenje viška zraka za poboljšanje izgaranja. Nova, vrlo inovativna, napredna tehnologija izgaranja - DCPCI (Distribution-Controlled Partially Mixed Compression Ignition ili Djelomično mješovito kompresijsko paljenje kontrolirano distribucijom) - dodatno poboljšava učinkovitost motora, rezultira agilnijim odgovorom na ubrzanje i ima za cilj ispunjavanje nadolazećih propisa o emisijama i povećava toplinsku učinkovitost za više od 40 posto za značajan dio praktičnog radnog raspona.

Jedna tehnologija posebno osigurava da se sav višak zraka koristi tijekom izgaranja, bez obzira na brzinu motora: u komori za izgaranje, stepenasta glava klipa u obliku jajeta dijeli smjesu zraka i goriva na dva područja unutar zdjele klipa, što rezultira učinkovitijim izgaranjem u mnogo širem radnom rasponu. Profinjeni zvuk izgaranja također se postiže zahvaljujući idealnom razdoblju izgaranja s visoko raspršenim uzorkom prskanja. A produljenjem niskotemperaturnog PCI izgaranja, recirkulacija ispušnih plinova (EGR) može se primijeniti do vrlo visokog opterećenja. Ovo uspješno smanjuje sirove emisije NOx tijekom stvarnih scena vožnje. Zajedno, ovi čimbenici značajno pridonose izvanrednoj učinkovitosti Mazde CX-60.

Format rednih šest cilindara proizvodi manje vibracija zahvaljujući svojoj karakterističnoj 'savršenoj ravnoteži' dok isporučuje čist, privlačan zvuk motora. Uz to, redni šesterocilindarski motor koristi pametnu strukturu, što rezultira masom motora sličnom onoj kod konvencionalnog četverocilindričnog dizela, čime se minimalizira razlika u ravnoteži upravljanja unatoč većem kapacitetu motora. Nadalje, visokotlačni i niskotlačni EGR te SCR-sustav omogućuju motoru da uvjeri s vrlo niskim emisijama, dok u isto vrijeme pruža izvrsne vrijednosti potrošnje u svakodnevnoj vožnji.

Motor e-Skyactiv D uparen je s novim automatskim mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa, i dok je jedinica od 200 KS (147 kW) opremljena pogonom na stražnje kotače, motor od 254 KS (187 kW) koristi Mazdin i-Activ sustav pogona na sve kotače. Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) nudi izbor između četiri načina vožnje za optimalnu kontrolu i užitak vožnje u svakom scenariju vožnje.

Motor e-Skyactiv D sa standardnim pogonom razvija 200 KS (147 kW) pri 3600-4200 okr./min. i najveći okretni moment od 450 Nm pri 1400-3000 okr./min. U kombinaciji sa 153 Nm okretnog momenta dostupnog od elektromotora M Hybrid Boost sustava, to će ubrzati CX-60 od 0-100 km/h za 8,4 sekunde i do maksimalne brzine od 212 km/h. Unatoč ovim impresivnim performansama, CX-60 od 200 KS (147 kW) još uvijek ima prosječnu potrošnju goriva od samo 5,0 l/100 km i stvara emisije CO2 od samo 128-130 g/km.

Generirajući 254 KS (187 kW) pri 3750 okr./min., snažnija jedinica našeg testnog modela razvija maksimalni okretni moment od 550 Nm pri 1500-2400 okr./min., i - još jednom uz pomoć do 153 Nm okretnog momenta elektromotora, ubrzat će CX-60 od 0-100 km/h za 7,4 sekunde i nudi maksimalnu brzinu od 219 km/h. Prosječna potrošnja goriva je 5,2 - 5,4 l/100 km, a emisija CO2 samo 137-140 g/km.

Treba li uopće napomenuti kako je zvuk ovog šesterocilndričnog dizelskog agregata fantastičan i pravi podsjetnik na pravi automobilski užitak, prije nego što uskoro svi prijeđemo na čistu struju? M hibridno pojačanje (48V blagi hibridni sustav) Prva za tvrtku, Mazdina M Hybrid Boost tehnologija dolazi s oba Mazdina CX-60 redna šesterocilindrična agregata. Kada je uparen s dizelskim motorom e-Skyactiv D, električni motor smanjuje opterećenje motora s unutarnjim izgaranjem u području niskog opterećenja i napaja se energijom rekuperiranom tijekom usporavanja i kočenja – pohranjenom u litij-ionskoj bateriji od 0,33 kWh smještenoj u pod vozila.

Sustav ne samo da povećava ekonomičnost goriva, već također poboljšava ekološke performanse korištenjem energije rekuperirane tijekom vožnje u praznom hodu ili usporavanja kako bi se pomoglo motoru s unutarnjim izgaranjem tijekom vremena najmanje učinkovitosti, kao što su mala opterećenja i male brzine. U scenama vožnje u kojima je motor s unutarnjim izgaranjem isključen i odvojen od pogonskog sklopa, gubici energije su minimizirani za maksimalnu regeneraciju energije. Dodatna podrška M Hybrid Boost sustava povećava glatkoću tijekom mijenjanja stupnjeva prijenosa. Hibridni sustav besprijekorno pomaže motoru s unutarnjim izgaranjem, pridonoseći evoluciji iskustva vožnje Jinba Ittai. 8-brzinski automatski mjenjač bez pretvarača momenta Treba reći, Mazda CX-60 u sve tri verzije pogonskih sklopova je uparena s novim automatskim mjenjačem s osam stupnjeva prijenosa i Mazdinim sustavom pogona na sve kotače i-Activ. Dizelska jedinica e-Skyactiv D i benzinski motor e-Skyactiv X također mogu biti opremljeni i samo s pogonom na stražnje kotače.

Mazdin novi automatski mjenjač s osam stupnjeva prijenosa vozačima nudi glatko i osjetljivo mijenjanje stupnjeva prijenosa s jasnim, glatkim stupnjevima prijenosa i širokim rasponom, postižući pravu ravnotežu dinamičkih i ekoloških performansi. Novi mjenjač mijenja stupnjeve prijenosa na isti način kao i mjenjač s pretvaračem zakretnog momenta - putem planetarnih zupčanika i višelamelnih spojki - ali nema hidraulički pretvarač kao ulaznu spojku, već višelamelnu spojku kao i integrirani električni motor/generator.

Zamjenom pretvarača okretnog momenta spojkom, okretni moment motora i motora prenosi se izravno, s brzim i ritmičnim mijenjanjem stupnjeva prijenosa poput ručnog mjenjača. Osim toga, tarni prijenos spojke i funkcije hlađenja su evoluirali kako bi se postiglo glatko pokretanje i visoka učinkovitost. Kompaktan dizajn Mazdinog jedinstvenog mjenjača s osam stupnjeva prijenosa i optimalan raspored cijelog pogonskog sklopa utječu na manji prostor tunela prijenosa, smanjujući utjecaj na prostor kutije s papučicama i omogućujući idealan položaj za vožnju.

Mi-Drive sustav Razvijeni Mi-Drive Mazda Intelligent Drive Select sustav Mazde CX-60 nudi pet promjenjivih načina vožnje – Normal, Sport, Off-Road, Towing (vuča prikolice) i EV (samo PHEV) – za optimiziranje prianjanja, trakcije, performansi, upravljanja i sigurnosti u najširem mogući raspon okruženja za vožnju. Normalni način rada teži najboljoj ravnoteži između učinkovitosti goriva i performansi vožnje te nudi udobnu vožnju u svim aspektima svakodnevnog života.

Sportski način rada maksimizira potencijal dinamičke izvedbe automobila i pojačava odziv pogonskog sklopa kako bi podržao agresivniju vožnju. Sustav AWD povećava svoju silu stezanja kako bi poboljšao stabilnost pri manevriranju i omogućio vozaču da bezbrižno uživa u snažnoj vožnji. Off-Road način rada optimizira sustav AWD, sustav kontrole proklizavanja (TCS) i druge dinamičke sustave kako bi pružio karakteristike orijentirane na vuču prikolice za bolje performanse na neravnom terenu. Ovaj način rada također nudi funkciju 'pomoći pri prianjanju izvan ceste' koja pomaže vozačima da oslobode vozilo ako se ikad zaglavi.

Način Towing optimizira izlazne karakteristike AWD pogonskog sklopa za povećanu težinu kada je kuka za vuču montirana za vuču prikolice ili je montiran nosač za bicikl ili krovna kutija, pružajući zadovoljavajuću vožnju. Osim toga, AWD sustav optimiziran je za vuču prikolice kako bi se poboljšala stabilnost na ravnoj liniji. EV način rada (samo u slučaju PHEV modela) omogućuje vožnju samo uz pomoć električnog motora. Na primjer, u područjima gdje su vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem zabranjena ili kada se vozi u mirnom stambenom području. I-Activ AWD pogon na sva četiri kotača Mazdina prva AWD platforma temeljena na pogonu na stražnjim kotačima usvaja sustav pogona na sve kotače koji koristi elektronički kontroliranu spojku s više lamela. Ovaj novorazvijeni sustav postiže visoku trakciju i idealne karakteristike upravljanja, što ga čini jednim od najboljih AWD sustava na serijskom vozilu.

AWD koncept za novu AWD platformu baziranu na stražnjem pogonu Mazde CX-60 uključuje stalni sustav pogona na sva četiri kotača koji zadržava neutralne karakteristike performansi u zavojima sustava sa stražnjim pogonom, ali ga uravnotežuje sa stabilnošću AWD-a. Veća stabilnost njegove moćne trakcije na snijegu ili drugim skliskim površinama, njegova ravnomjerna stabilnost na autocestama i njegova upravljivost na zavojitim cestama uvelike nadmašuju prethodni i-Activ AWD sustav koji se temelji na snazi ​​pogona na prednje kotače. U Mi-Drive-ovim načinima rada Sport, Off-road i Towing, integrirana kontrola sustava AWD nad pogonskim sklopom i sustavima kočenja optimizira raspodjelu pogonske sile na sva četiri kotača kako bi se nosilo s različitim okruženjima vožnje.

Ovjes Uz spomenuta poboljšanja spomenuta u dijelu u kojem smo pisali o strukturi modela CX-60, ovaj SUV ima sustav ovjesa s dvostrukim poprečnim ramenima sprijeda i multi-link postavom straga. Temeljen na Mazdinoj filozofiji Jinba-Ittai, ovjes je dizajniran za glatku kontrolu opružene mase (karoserije vozila) tijekom skretanja i stabilizaciju položaja vozila u širokom rasponu brzina.