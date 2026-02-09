Vozili smo VW Caravelle Life L2 2.0 TDI: Simbol putničkog prijevoza najviše razine sigurnosti i udobnosti

Testni model je pokretao 2-litreni TDI motor snage 150 KS (110 kW), maksimalnog okretnog momenta od 360 Nm. Pogon je na prednja dva kotača, a mjenjač ručni 6-brzinski. Performanse su sljedeće: ubrzanje od 0-100 km/h 13,4 s, a krajnja brzina 175 km/h

Marka Volkswagen gospodarska vozila je na sajmu IAA Transport u Hannoveru u rujnu 2024. predstavila potpuno redizajnirani Transporter nove 7. generacije, ali i njegovu putničku izvedbu pod nazivom Caravelle.

Za razliku od Multivana T7 temeljenog na modularnoj MQB platformi, model Transporter (i Caravelle) je baziran na modelu Ford Transit Custom. Iako Volkswagen službeno nije primijenio oznaku T7 na ovaj model, treba reći kako je svaka značajka podignuta je na novu razinu: novi Transporter lansira se s više prostora, povećanom nosivošću, većom maksimalnom težinom prikolice i većom ekonomičnošću.

Osim toga, najsuvremeniji sustavi pomoći osiguravaju veću sigurnost; dobro osmišljeni kokpit i upravljački elementi olakšavaju svakodnevni rad. Isto vrijedi i za ekskluzivniju verziju Caravelle, Volkswagenov minibus, koji je razvijen za komercijalni prijevoz putnika – idealan kao shuttle vozilo i taksi velikog kapaciteta.

VW Caravelle Life L2 2.0 TDI Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Spomenimo još i ovo, sedma generacija proizvodne linije uvedena je u tri varijante modela Transporter (kombi vozilo, furgon i kamionet) te model Caravelle (prijevoz putnika). Ovo su prva kombi vozila marke Volkswagen dostupna s turbodizelskim, plug-in hibridnim ili električnim pogonom. Pogon na sve kotače je dostupan je opcijski.

Trenutna ponuda Volkswagen gospodarskih vozila nikada se nije sastojala od tako široke lepeze kombi vozila: uz nove modele Transporter i Caravelle, kultni ID. Buzz i ID. Buzz Cargo, svestrani Multivan i novi model California kojemu je u osnovi model Multivan.

Volkswagen gospodarska vozila nude Caravelle kao početnu verziju, sa srednjom razinom specifikacije opreme u varijanti Life ili vrhunskom u varijanti Style. Model Caravelle dostupan je također s produženim međuosovinskim razmakom. Mi smo na svom jednotjednom testu imali zanimljivi model s VW Caravelle Life L2 2.0 TDI.

Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Iako je nanovo dizajniran od prvog do posljednjeg milimetra, dizajn sedme generacije odmah potvrdjuje da je ovo nasljednik serije modela T6.1 (2019. – 2024.) i time član Volkswagenove obitelji kombija. Doista, dizajn dosljedno prati ikonski Volkswagen Bullijev DNK. To je već vidljivo na karoseriji, koja ima karakterističnu Bullijevu liniju ispod linije prozora. DNK šest prethodnih generacija Transportera može se pronaći u gotovo svakom aspektu nove generacije.

Kad je riječ o njegovom prednjem dijelu generacija T5 (2003. – 2015.) se nakratko može vidjeti u obliku rešetke hladnjaka, T6.1 u prednjim svjetlima, a T1 (1950. – 1979.) u legendarnoj jasnoći – ali sve su se te značajke značajno razvile u novi izgled Volkswagen Transportera i Caravelle. Upečatljiva LED prednja svjetla važan su stilski element koji pomaže da novi Transporter i Caravelle budu nepogrešiva lica u masi. Mi smo imali na našem testnom modelu LED glavna svjetla s LED dnevnim svjetlima.

Bočni dio pokazuje čiste linije tipične za VW kombi. Slično kao kod T6.1, gornja kontura prednjih svjetala produžena je kao linija u bočni dio, nastavljajući se sve do stražnjeg dijela. Iznad toga je već spomenuta Bulli linija – izražena linearna zakrivljenost. Ona dijeli gornji i donji dio karoserije i način je na koji dizajneri odaju počast prvoj generaciji Transportera. Naplatci Transportera i Caravelle od 16, 17 i 19 cola također su redizajnirani. Eksterijer paket Life podrazumijeva krov, branike i kvake u boji vozila te crna vanjska zrcala. Naš je model standardno imao i zatamnjena stakla u putničkom prostoru.

Ponovno je pozicioniran za optimalan pristup: Vratašca spremnika goriva na strani vozača su optimalno pozicionirana za verzije s dizelskim (u našem slučaju) i plug-in hibridnim pogonom, i ona su integrirana u područje B-stupa, kao i kod modela T6.1. Mi smo imali desna bočna klizna vrata, no u primjetili smo da bi bilo izvrsno da smo imali i lijeva klizna vrata, jer bi tako bilo tako olakšano parkiranje uz npr. ogradu uz lijevu stranu vozila, radi izlaska putnika straga ili vađenje odloženih stvari iza prvog reda sjedala..

Stražnji dio novog Transportera i Caravelle ima homogen dizajn, što mu daje čist izgled tipičan za VW kombi. Kao i kod modela T6.1, nova generacija se alternativno može naručiti s podiznim vratima prtljažnika (u našem slučaju) ili krilnim vratima.

Iako potpuno redizajniran i tehnički obnovljen, upečatljiv oblik stražnjih svjetala s LED točkama prema stranama stvara stilski most prema modelu T5. I ovdje oblici uvijek prate funkciju. Vrata prtljažnika i krilna vrata su još jedan primjer: njihov otvor se proteže daleko u branik, dajući kombiju nisku visinu praga za utovar od samo 575 mm do 622 mm (ovisno o verziji).

Kad je riječ o strukturi, rekli smo već u uvodu, za razliku od Multivana T7 temeljenog na modularnoj MQB platformi, model Caravelle (i Transporter) je baziran na Ford Transit Custom. Ovo je proizvod zajedničke suradnje u segmentu lakih gospodarskih vozila između Volkswagena i Forda. Drugim riječima, radi se o Ford Pro Platform arhitekturi.

Što se vanjskih dimenzija tiče, novi Transporter i novi Caravelle dugi su 5050 mm u osnovnoj L1 verziji, što je povećanje od 146 mm u odnosu na prethodnu verziju, T6.1. Međuosovinski razmak povećan je za 97 mm na 3100 mm. Transporter i Caravelle su dostupni i s međuosovinskim razmakom (L2) produženim za 400 mm (ukupna duljina vozila: 5450 mm) kao u našem slučaju. Širina našg testnog modela je 1999 mm (s otvorenim retrovizorima 2275 mm), visina je 1978 mm. Visina od podloge varira između 133 i 164 mm, ovisno o opterećenosti vozila. Krug okretanja je 13,0 m s kotačima veličine 16 cola.

Težina testnog vozila 2288 kg s vozačem od 75 kg i 90 posto napunjenim spremnikom goriva (55 l). Maksimalna dopuštena masa 3225 kg. S ručnim mjenačem Caravelle može vući kočenu prikolicu od 2300 kg, a nekočenu od 750 kg. Nosivost krova također je poboljšana, povećavajući se sa 150 kg na 170 kg.

Što se kotača tiče, naš je testni model imao za Life razinu opreme standardne 16-colne (6,5 J x 16“) lakometalne srebrne naplatke Montréal, s gumama Goodyear EfficientGrip Cargo2 dimenzija 215/65R16C 109/107T. Imali smo rezervni kotač standardnih dimenzija i dizalicu.

Naš testni model je bio Graphite Dust metalik boje, dok je unutrašnjost bila Palladium Super Dark – Black crne boje. Unutrašnjost Interijer kabine nove Caravelle (i Transportera) je novodizajnirana i obnovljena do najsitnijih detalja. Jasan cilj razvoja bio je proizvesti Transporter i Caravelle s uobičajenim Volkswagenovim dizajnerskim značajkama, u kombinaciji s maksimalnom prostranošću i funkcionalnošću.

Nova generacija linije proizvoda pokazuje da je taj cilj ispunjen u svakom pogledu. Tu je tipično visoki položaj sjedala, široka ramena vrata i – u verzijama s ručnim mjenjačem (u našem slučaju) – visoki položaj ručice mjenjača u novoj generaciji Transportera.

Novi Transporter pokreće se pomoću gumba za pokretanje sustava Keyless Start u gornjem dijelu kokpita. Novi digitalni krajobraz kokpita proteže se lijevo i desno od njega, tvoreći vizualnu os.

Sastoji se od slobodno konfiguriranog 12-inčnog instrumenta (Digital Cockpit s dijagonalom od 30 cm) i 13-inčnog zaslona osjetljivog na dodir (dijagonala 33 cm) za standardni infotainment sustav (uključujući DAB+ i App Connect Wireless za Apple CarPlay/Android Auto).

Još je jedna standardna značajka: novi višenamjenski upravljač (kožni s kožnom ručicom mjenjača kod modela za ručnim mjenjačem) s tipkama koje se lako koriste čak i s rukavicama. Kao i u Multivanu i ID. Buzzu, novi Transporter (pa tako i Caravelle) sada ima elektroničku parkirnu kočnicu plus funkciju Auto Hold.

Upravljanje elektroničkom parkirnom kočnicom premješteno je na armaturnu ploču, oslobađajući više prostora u prostoru za noge za pristup kroz kabinu u stražnji dio (ovisno o izvedbi i vrsti pregrade).

Kao i prije, ručica mjenjača manualnog mjenjača nalazi se na središnjoj konzoli, a pokraj nje jedan držač za čaše - ovaj pretinac se može zatvoriti poklopcem. U gornjem dijelu armaturne ploče nalaze se i praktični pretinci za odlaganje svih vrsta predmeta. Tu je i krovna konzola.

Osnovna verzija već standardno nudi uklonjivu klupu s tri sjedala u trećem redu, što ukupno daje devet sjedala (3 odvojena sjedala u drugom redu sjedenja, klupa sa 3 sjedeća mjesta u trećem redu sjedala i 6x ISOFIX mjesta za pričvršćenje). U usporedbi s verzijama Transportera, Caravelle ima prilagođene tkanine sjedala (od tkanine 'Life'), bočne zračne jastuke i zavjese u kabini te audio sustav s deset zvučnika. Imali smo i laminirano vjetrobransko staklo, koje je toplinski izolirano.

Paket sjedala Life podrazumijeva sjedalo vozača i dvostruku klupa suvozača sa'Load-through' sistemom. Srednja razina opreme Life unaprijeđena je značajkama naslona za ruke vozačevog sjedala (6 smjerova), suvozačevog sjedala podesivog po visini s podešavanjem lumbalne potpore i naslonima za ruke koji odgovaraju vozačevom sjedalu, jedinstvenih ukrasnih letvica, četiri dodatna USB priključka u putničkom prostoru. Naslon za glavu je podesiv u 4 smjera.

U otmjenoj unutrašnjosti novog modela Caravelle putnici će pronaći svoje mjesto za predah. Ergonomsko vozačevo radno mjesto, brojni sustavi potpora za vozača i mobilne online usluge VW Connect će se pobrinuti za to da vi i vaši putnici opušteno stignete na odredište. Mi smo imali dvozonski automatski klima uređaj u kabini s ručnom regulacijom u putničkom prostoru.

Oni koji žele više od toga mogu naručiti opcijski 3-zonski klima-uređaj 'Air Care Climatronic'. S njime vozač, suvozač i putnici mogu namjestit svoju osobnu ugodnu temperaturu koja se jednostavno prilagođava u putničkom prostoru preko stražnjeg polja za rukovanje.

Također kao standardna oprema tu su: sustav zaključavanja i pokretanja bez ključa Keyless Access, električno preklopiva vanjska zrcala. Recimo i kako je model Caravelle opcijski moguće ukrasiti detaljima poput velikog panoramskog krova i sound sustava Harman Kardon s 14 zvučnika (uključujući subwoofer).

ADAS sustavi pomoći vozaču i sigurnosti Nova Caravella nudi moderne sustave potpora za vozača, sve to zapakirano u autentičan dizajn Volkswagen gospodarskih vozila.

Paket pomoći vozaču podrazumijeva: Parking senzori straga; Front Assist sa nadzorom prometa; Lane Assist; Kontrola dugog svjetla 'Light Assist'; Sustav dinamičkog prepoznavanja prometnih znakova; Tempomat s prediktivnim limitatorom brzine; Elektronska kontrola stabilnosti ESC; Elektronski imobilizator; Priprema za sustav alkotestiranja; Wrong Way Assist; Driver Alert. Imali smo i vrlo efikasnu 360°kameru.

Mi smo imali i doplatni Paket pomoći vozaču Plus koji uključuje sljedeće: Parking senzore sprijeda i straga; Stražnju parking kameru; Front Assist sa nadzorom prometa; Sustav pomoći prilikom zanošenja.

Pogonski sklop 2.0 TDI snage 150 KS sa 6-brzinskim ručnim mjenjačem Debijem novih varijanti modela Transporter i Caravelle marka Volkswagen gospodarska vozila značajno je proširila svoju ponudu pogonskih sustava. Uz najnovije turbodizelske motore (TDI) oba modela dostupna su s plug-in hibridnim pogonom i s potpuno električnim pogonom.

Naš testni model je imao 2-litreni (1996 cm³) TDI motor s promjenjivom geometrijom turbine i međuhladnjakom (Intercoolerom) snage 150 KS (110 kW), maksimalnog okretnog momenta od 360 Nm pri 1500-2500 okr./min. Pogon je na prednja dva kotača, a mjenjač našeg modela je ručni 6-brzinski. Postoji i opcija automatskog 8-brzinskog mjenjača. TDI modeli od 110 kW nadalje mogu se naručiti s pogonom na sve kotače 4MOTION.

Kad je riječ o performansama našeg testnog modela, one su sljedeće: ubrzanje od 0-100 km/h 13,4 s, a krajnja brzina 175 km/h. Što se potrošnje tiče, naš testni modelu kombiniranim uvjetima troši 7,4 l/100 km, dok su emisije CO2 194 g/km (WLTP; prosječno).

Rekli smo već, spremnik dizelskog goriva je 55 litara, a spremnik AdBlue tekućine je volumena 20 litara.