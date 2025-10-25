Nova Mazda6e je stigla: Moderan električni hatchback elegantne kabine i sjajnog osjećaja za volanom

Standardna verzija dolazi s LFP baterijom od 68,8 kWh za domet do 479 km i snage 190 kW (258 KS) te 320 Nm okretnog momenta na stražnje kotače. Mazda6e Long Range ima veću, NMC bateriju od 80 kWh s dometom od 552 km, snage je 180 kW (245 KS) i 320 Nm okretnog momenta

Mazda je u siječnju ove godine na Sajmu automobila u Bruxellesu premijerno predstavila potpuno novi model Mazda6e. Sada je stigla i na naše tržište, a mi smo bili na njezinoj domaćoj dinamičkoj premijeri. Evo sve što trebate znati o ovom elegantnom hatchbacku s petera vrata dugom gotovo 5 metara, s dvije konfiguracije pogonskih sklopova i dva tipa baterija.

Potpuno nova Mazda6e je, nakon modela MX-30 predstavljenog 2019. godine, drugi potpuno električni automobil Mazde. Njezin profil inspiriran coupéom naglašava njegov elegantan, sportski karakter, a istovremeno zadržava svestranost i udobnost hatchbacka. Mazda6e predstavlja svjež pogled na svoje prethodnike, s modernim, elegantnim eksterijerom, elegantnim dizajnom kabine i tipično besprijekornim iskustvom za volanom. Njezina je prozračna unutrašnjost elegantno minimalistička, a ipak nudi obilje praktičnosti zahvaljujući inovativnom rasporedu kokpita i kabine.

Mazda6e - u vožnji, eksterijer i interijer Izvor: Promo fotografije / Autor: Mazda

Potpuno električni pogonski sklopovi pružaju glatke performanse s konkurentnim dometima baterije i vremenima punjenja, dok šasija osigurava intuitivno upravljanje. Jednostavno rečeno, vrsta ponašanja na cesti kakvu biste očekivali od Mazde s njezinim desetljećima iskustva u stvaranju automobila zabavnih za vožnju.

Vanjski dizajn i dimenzije Dizajniran prema konceptu 'Autentično moderno', vanjski dio Mazde6e prilagođava bit ljepote svojstvene svim modelima marke sa suptilnim rubom koji odgovara Mazdinom sljedećem električnom vozilu na baterije. Paralelne linije koje se protežu niz bočne strane Mazde6e naglašavaju elegantnost njezine siluete i izgled niskog pri tlu.

Istovremeno, automobil zadržava snažan stražnji kraj tipičan za druge Mazdine modele temeljene na 'Kodo – Duša pokreta', Mazdinom tradicionalnom dizajnerskom jeziku. Novo 'svijetleće' prepoznatljivo krilo osvjetljava prednji dio Mazde6e. Ima dinamično osvjetljenje koje čini da krilo leprša, a osvjetljenje također označava status punjenja.

Oštri rubovi prednjih elemenata u kontrastu su s okruglim oblicima na stražnjem dijelu, uključujući četiri različita cilindra – dva u svakom stražnjem svjetlu – koji su nepogrešivo Mazda, naglašavajući horizontalnu traku stražnjih svjetala, a istovremeno odaju počast dizajnerskoj baštini proizvođača automobila. Njezine vanjske dimenzije su sljedeće: duljina 4921 mm, širina 1890 mm (s otvorenim retrovizorima 2156 mm), visina 1491 mm, međuosovinski razmak 2895 mm. Visina od podloge neopterećenog vozila je 148 mm (120 mm opterećenog), dok je krug okretanja 11,6 m. Težina vozila s vozačem težine 75 kg je u obje verzije 2037 kg, a može vući kočenu prikolicu težine 1500 kg.

Kratki stražnji dio Mazde6e i elegantni oblici limuzine skrivaju činjenicu da se radi o praktičnom peterovratnom hatchbacku s otvorom prtljažnika širine 964 mm i visine 619 mm – mnogo većim od konvencionalne limuzine. Uz zapremninu prtljažnika od 466 litara (do 1074 l sa sklopljenim sjedalima u drugom redu) tu je i praktični prtljažnik od 72 l u koji se može pohraniti dodatna torba ili kabel za punjenje.

Električno produživi stražnji spojler ne samo da dodaje još jedan atletski dodir, već i poboljšava stabilnost na cesti. Ispod njega, novodizajnirani Mazda natpis zamjenjuje logotip marke, čineći vozilo prepoznatljivijim kao Mazda. Još jedan primjer sklada forme i funkcije, 19-colni aluminijski naplatci imaju aerodinamiku koja povećava domet, a prati ih sportski dizajn s pet krakova i ravne crne površine. Dimenzije guma su 245/45R19.

Mazda6e bit će dostupna u osam metalik boja, uključujući Soul Red Crystal crvenu, prepoznatljivu boju marke, Melting Copper brončanu, koja je debitirala na Mazdi CX-80 2024. godine, i Aero Grey sivu, poznatu iz Mazde MX-5. Dodatne opcije boja su Crystal White Pearl bijela, Machine Grey siva, Polymetal Grey siva, Deep Crystal Blue plava i Jet Black crna. Unutrašnjost Dizajneri kabine Mazde6e temeljili su svoju izradu na jednostavnosti japanske estetike prema 'ma'. Ova japanska filozofija posebnu važnost pridaje praznom prostoru između stvari, stvarajući uravnoteženu, mirnu atmosferu za tijelo i um. Rezultat je prostrana, privlačna unutrašnjost koja putnike opušta: okruženje koje naglašava spokoj, a ne gumbe i ekrane. Tanki horizontalni element dizajna koji se proteže preko širine armaturne ploče postiže 'lebdeći' izraz, stvarajući vizualnu lakoću u cijeloj kabini. Istaknuta središnja konzola, s druge strane, pruža osjećaj sigurnosti, a istovremeno poboljšava sposobnost vozača da se usredotoči na cestu.

Ispunjavajući kabinu prirodnim svjetlom, panoramski krovni otvor doprinosi prozračnom unutarnjem ambijentu i osjećaju prostora. S toniranim staklom i toplinskom izolacijom kao standardom, krovni otvor je uparen s električnim sjenilom u paketu opreme Takumi Plus. U mraku, Mazdin sofisticirani sustav ambijentalne rasvjete koristi samo neizravne izvore svjetlosti kako bi pružio opuštenu atmosferu u kabini. Sa 64 opcije boja, vrlo je prilagodljiva.

Prednja sjedala u jednom obliku, s integriranim naslonima za glavu, nude čist, elegantan izgled. Spajaju vješto prošivene materijale sa suptilnim satenskim kromiranim detaljima za fino izrađen, ali moderan izgled i dojam. Unutrašnjost je dostupna u tri varijacije boja: standardni paket Takumi nudi izbor presvlaka od umjetne kože u toplo bež ili crnoj boji, dok opcija Takumi Plus dolazi s elegantnom tkaninom od tkanine od brušene kože u boji smeđe nape i antilopa. Sa svojom intuitivnom tehnologijom, usmjerenom na korisničko iskustvo, Mazda6e stvara besprijekornu vezu između vozača i stroja, stavljajući sigurnost i praktičnost u prvi plan.

Od trenutka kada se vozač približi, Mazda6e nudi toplu dobrodošlicu inspiriranu omotenashijem – japanskim duhom gostoprimstva i promišljenog iščekivanja. Način dobrodošlice aktivira se kada vozilo detektira ključ: bočni retrovizori se rasklapaju, kvaka na vratima se otvara, vrata se automatski otključavaju, a prepoznatljiv svjetlosni potpis sprijeda i straga pozdravlja vozača.

Ovisno o postavkama, stražnji spojler se suptilno otvara. Kako se vrata otvaraju, vozačevo sjedalo se pomiče unatrag 10 cm radi lakšeg ulaska, a vraća se u prethodno postavljeni položaj nakon ulaska. Prilikom izlaska iz automobila, slijed se ponavlja unatrag – gesta koja odražava pažnju vozila prema detaljima i brigu za putnike.

Sa svojom velikodušnom veličinom kabine mnoge dimenzije unutrašnjosti su među najboljima u svojoj klasi. Prostor za glavu sprijeda i straga iznosi 988 mm, odnosno 963 mm, dok prostor za ramena iznosi 1478 mm (sprijeda) i 1416 mm (straga). Prostor za bokove sprijeda i straga iznosi 1394 mm, odnosno 1392 mm, dok je prostor za noge respektabilnih 1074 mm sprijeda i 921 mm straga.

Smart kokpit Pametni kokpit Mazde6e dizajniran je u skladu s Mazdinom filozofijom usmjerenom na čovjeka. Važne informacije smještene su u vidnom polju vozača kako bi se smanjila distrakcija i poboljšalo vrijeme reakcije. Veliki Head-Up zaslon projicira aktivne podatke o vožnji, poput brzine, navigacijskih uputa i sigurnosnih upozorenja, na vjetrobransko staklo s optimalnom dubinom gledanja od 7,5 m.

Vozači mogu prilagoditi količinu prikazanih informacija putem tri načina rada: Klasični, Minimalni ili Prilagođeni. Zimi, dodatni način rada Snijeg mijenja stavke koje se obično prikazuju u bijeloj boji u plavi ton kako bi se poboljšala čitljivost na svijetlim zimskim pozadinama. Izravno iza upravljača, 10,2-inčni digitalni mjerač ponavlja aktivne informacije o vožnji prikazane na head-up zaslonu i dodaje informacije o statusu vozila, uključujući tlak u gumama, kilometražu, stanje napunjenosti baterije, vanjsku temperaturu i upozorenja o otvorenim vratima.

U središtu armaturne ploče, 14,6-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir pruža profinjeno sučelje za komunikaciju, zabavu i postavke vozila. S rasporedom i funkcionalnostima inspiriranim pametnim telefonima, korisnici mogu personalizirati svoje iskustvo postavljanjem widgeta i tipki prečaca za brzi pristup često korištenim značajkama. Osim toga, vozač može upravljati odabranim HMI funkcijama s dvije prilagodljive tipke prečaca na upravljaču. Mazda6e opremljena je Sony audio sustavom s 14 visokoučinkovitih zvučnika, uključujući subwoofere. Sony Clear Phase audio sustav pruža bogato, jasno i uravnoteženo zvučno iskustvo svim putnicima.

Vanjski zvučnik smješten iza prednjeg branika omogućuje reprodukciju glazbe izvan vozila. Stražnji zaslon osjetljiv na dodir omogućuje putnicima straga podešavanje postavki klime, upravljanje električnom štitnikom za sunce (standardno u paketu opreme Takumi Plus) i podešavanje položaja suvozačevog sjedala. Središnji zaslon nije jedini način komunikacije s vozilom. Mazda6e također može primati naredbe putem prepoznavanja glasa i kontrole gestama. Obje funkcije prvi put su implementirane u Mazdinom modelu. Prepoznavanje glasa dostupno je na devet europskih jezika. Nakon početne aktivacijske naredbe 'Hej Mazda', putnici mogu upravljati raznim funkcijama, poput klima uređaja, prozora, podešavanja sjedala, zaključavanja vrata, ambijentalne rasvjete, audio sustava, head-up zaslona i stražnjeg spojlera. Četiri mikrofona ugrađena su na prednja i stražnja sjedala vozila, što omogućuje vozilu da identificira govornika i odgovori na naredbe svih putnika.

Upravljanje gestama može se koristiti za osnovne naredbe za upravljanje audio sustavom, telefoniranje ili snimanje slike selfie kamerom vozila. Načini rada vozila Šest načina rada vozila automatski prilagođava nekoliko funkcija vozila jednom naredbom, praktično prilagođavajući status vozila uobičajenim scenarijima. Prilikom privremenog napuštanja automobila, način rada za napuštanje održava konstantnu temperaturu kabine za putnike, kućne ljubimce ili namirnice koje ostaju u automobilu i prikazuje poruku da će se vozač uskoro vratiti.

Aplikacija Mazda6e Pomoću namjenske aplikacije Mazda6e, korisnici mogu upravljati rasporedima punjenja, prethodno klimatizirati kabinu, provjeravati status vrata i prozora, odmrzavati ekrane i još mnogo toga – sve na daljinu. Ključna značajka aplikacije je dijeljenje Bluetooth ključa, koje vlasniku omogućuje trajno ili unaprijed definirano dijeljenje pristupa vozilu s do tri korisnika. Bilo da se radi o posjetu obitelji ili pouzdanom prijatelju, korisnici mogu odobriti puni ili ograničeni pristup, a sve to uz potpuni nadzor putem aplikacije. ADAS sustavi i sigurnost Mazda je ciljala na ocjenu od pet zvjezdica na Euro NCAP testu, a to je i dobila ovog mjeseca. O tome smo pisali prije nekoliko dana. Osim inženjeringa usmjerenog na vozača, Mazda6e dolazi s cijelim nizom napredne sigurnosne tehnologije, uključujući pametnu potporu kočenju sprijeda/straga (SBS), upozorenje na udaljenost i brzinu, upozorenje na prepreke sprijeda (FOW), upozorenje na sudar straga (RCW), upozorenje na promet iza vozila (RCTA), upozorenje na otvorena vrata (DOW), nadzor mrtvog kuta (BSM), održavanje trake u nuždi (ELK), upozorenje na sekundarni sudar (SCR) i adaptivni tempomat (ACC).

Tehnološki paket besprijekorno prati okolinu uz pomoć najnovijih megapikselnih kamera, milimetarskog radara i ultrazvučnog radara. Mazda6e ima devet zračnih jastuka za zaštitu vozača i putnika: prednje zračne jastuke za vozača i suvozača, bočni zračni jastuk između prednjih sjedala, prednje bočne zračne jastuke, stražnje bočne zračne jastuke i zračne zavjese. Novi sustav za nadzor zauzetosti koristi unutarnju kameru za otkrivanje djece na stražnjim sjedalima i projiciranje njihovog prikaza na središnjem zaslonu. Prilikom napuštanja automobila, zvuk upozorenja osigurava da mala djeca slučajno ne ostanu u automobilu bez nadzora.

Mazda6e - hrvatska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Dino Ninkovic







+14 Mazda6e - hrvatska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Dino Ninkovic

Pogonski sklopovi Mazda 6e će biti dostupna s dva električna pogonska sklopa na baterije. Mazda6e je najbolji izbor za vozače koji preferiraju minimalno vrijeme punjenja. Dolazi s LFP baterijom od 68,8 kWh koja osigurava domet do 479 km i elektromotorom koji isporučuje 190 kW (258 KS) maksimalne snage i 320 Nm okretnog momenta na stražnje kotače. Ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 7,6 sekundi, a maksimalna brzina je 175 km/h. S punjenjem istosmjernom strujom od 165 kW, baterija se puni od 10 do 80 posto za otprilike 24 minute. Domet od 235 km može se dodati za samo 15 minuta punjenja istosmjernom strujom.

Za vozače koji preferiraju neprekinutu vožnju na duge relacije, Mazda6e Long Range opremljena je većom, NMC baterijom od 80 kWh, što povećava domet na 552 km. Elektromotor ovoe verzije pruža 180 kW (245 KS) snage i 320 Nm okretnog momenta za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,8 sekundi i istu maksimalnu brzinu od 175 km/h. Baterija može podnijeti punjenje istosmjernom strujom od 90 kW, dopunjujući baterije s 10 na 80 posto za otprilike 47 minuta. Kao što je spomenuto, prepoznatljivo krilo, prednji logotip i stražnja svjetlosna traka pulsiraju svjetlom kako bi označili status punjenja baterije. Osim brzog istosmjernog punjenja s CCS priključcima, oba pogonska sklopa podržavaju trofazno AC punjenje od 11 kWh putem utikača tipa 2.

Mazda6e u vožnji Svaki detalj vozila razvijen je kako bi pružio precizno upravljanje, intuitivan odziv i prirodan osjećaj kontrole, stvarajući osjećaj jedinstva između automobila i vozača koji definira Jinba Ittai. Upravljanje, ovjes i kalibracija papučica precizno su podešeni kako bi se stvorio skladan i uvjerljiv osjećaj vožnje. Pogon na stražnje kotače, višestruki stražnji ovjes i uravnotežena raspodjela težine 47:53 omogućuju samouvjereno upravljanje i izravnu povratnu informaciju.

Stražnji spojler povećava potisnu silu i optimizira stabilnost pri velikim brzinama. Električno se upravlja, automatski se otvara pri brzini od 90 km/h i uvlači pri 50 km/h. Također može trajno ostati prema van u sportskom načinu rada i može se ručno upravljati. Mazda6e nudi tri načina vožnje – Normalni, Sportski i Individualni – omogućujući vozačima da prilagode svoje iskustvo vožnje svom individualnom stilu.

Ubrzanje se može postaviti na srednje ili jako, regenerativno kočenje dostupno je u četiri razine – nisko, standardno, srednje i jako – a otpor upravljanja može se podesiti između standardnih i sportskih postavki.