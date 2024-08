Vozili smo Kiju Sorento: Impresivan veliki obiteljski SUV sa snažnim turbodizelskim pogonskim sklopom

Kia Sorento 2.2 CRDi 4WD EX LIMITED PANORAMA 8DCT (5 sjedala) 193 KS (142 kW)

Pomislili bismo da je to i početak silazne putanje klasičnog poimanja SUV-a u obliku modela Sorento kod Kije, no postoji nekoliko razloga zašto to baš i nije tako, a vjerojatno niti neće biti još dugi niz godina. Prije svega, model EV9 je potpuno električni model, dok s druge strane Sorento nudi dizelski, hibridni i plug-in hibridni pogonski sklop, što ga čini jednim od rijetkih modela koji se nude kao dizel, HEV i PHEV. A kupci još uvijek jako vole imati na izbor mogućnost biranja odgovarajućeg im pogona. Ipak, ne bi trebalo uspoređivati ova dva Kijina SUV-a, jer netko voli čisto električni pogon, dok drugi još uvijek ne.