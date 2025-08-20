Vozili smo Lexus NX 450h+ PHEV AWD E-CVT: Top razina premium crossovera s plug-in hibridnim pogonom

Pogonski PHEV sustav, uključujući elektromotore i bateriju, daje najvećih 309 KS (227 kW), što omogućava ubrzanje 0-100 km/h za 6,3 s i krajnju brzinu od 200 km/h. Istovremeno su emisije CO2 između 20 i 26 g/km i potrošnja goriva između 0,9 i 1,1 l/100 km

Druga generacija Lexusa NX, luksuznog crossover SUV-a srednje klase svoju je premijeru imala u lipnju 2021. godine. Time je potpuno novi NX otvorio novo poglavlje za Lexus, najavljujući novi smjer u dizajnu eksterijera i interijera, nove pogonske sklopove, uključujući Lexusov prvi plug-in hibrid (koji pruža jaču i dojmljiviju vezu između vozača i stroja uz Lexusov pečat vožnje - Lexus Driving Signature), dinamička poboljšanja koja pružaju korisnije i povezano iskustvo vožnje, multimediju sljedeće generacije i povezivost te korištenje naprednih tehnologija za veću razinu sigurnosti, udobnosti i udobnosti. Sam naziv modela NX referira na 'Nimble Crossover' što bi se moglo definirati kao okretan, spretan crossover.

Inače, NX prve generacije je predstavljen 2014. godine i bio je to tada ulazni model u Lexusovoj crossover/SUV postavi pozicioniran ispod RX modela srednje veličine. U međuvremenu su stigli od NX-a nešto manji crossover UX 2018. i zasad najmanji crossover LBX u lipnju 2023. Gledajući samo europsko tržište, ovime je NX zauzeo treće mjesto po veličini u Lexusovoj crossover/SUV liniji, a veći od njega su potpuno električni RZ (ažurirani model smo vozili u srpnju na njegovoj svjetskoj dinamičkoj premijeri u Portugalu) te već legendarni RX (koji je 2022. godine ušao u svoju 5. generaciju od prvog predstavljanja modela 1997.).

Lexus NX MY25 450h+ PHEV AWD 5D E-CVT Luxury Izvor: tportal.hr / Autor: Z.M.

Mi smo sada na svom testu imali model točne oznake NX MY25 450h+ PHEV AWD 5D E-CVT Luxury. Da podsjetimo, ovo nije prvi put da vozimo najnoviju generaciju ovog modela, jer smo ga već imali na testu ujesen 2022., a tada je to bio PHEV model oznake NX 450h+ AWD 5D E-CVT s paketom opreme F Sport. Nakon toga smo u srpnju 2024. vozili i full-hibridni model NX 350h 2.5 hibrid (HEV) 4X2 Executive.

Ako ste se pitali što je novo u modelnoj godini za 2025. treba reći kako je NX doživio i najveće promjene od pojave druge generacije iz 2022. Riječ je o tri nove standardne značajke koje su prije bile samo dostupne kao opcija, a sada su standardne u cijeloj liniji. Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Novi dizajn u drugoj generaciji unapređuje avangardnu privlačnost izvornog NX-a, ali također pruža sofisticiraniji, dinamičniji i zreliji izgled te mišićaviji karakter.

Sprijeda, izvedbe više razine opreme imaju četiri projektorska LED glavna svjetla, kao prvi Lexusov tanki sustav prilagodljivih dugih svjetala (Adaptive High-beam System - AHS). Svaki sklop sadrži 11 LED čipova pri čemu oblikom snopa upravlja prednja kamera. Dnevna svjetla u obliku 'L' su postavljena iznad glavnih svjetala i besprijekorno rasvjetljavaju površinu uz funkciju prigušivanja kada vozač uključi pokazivače smjera. Standardna glavna svjetla su u izvedbi s dva snopa LED s automatskim dugim svjetlima (Automatic High Beam - AHB).

Naš testni Luxury model je imao 3-LED glavna svjetla s automatskim dugim svjetlima (AHB) i pranjem glavnih svjetala. Tu su i LED sekvencijski pokazivači smjera. Straga, prepoznatljive značajke uključuju stražnja kombinirana svjetla u obliku slova 'L', s prepoznatljivim Lexusovim 'blade' osvjetljenjem koje se proteže u širini vozila, amblem Lexusa je u odnosu na prvu generaciju zamijenjen imenom 'LEXUS' ugraviranim na vrata prtljažnika, stvarajući jednostavan i moderniji izgled.

Cilj dizajnerskog tima bio je stvoriti 'funkcionalnu ljepotu', pa je tema 'jednostavnost ukorijenjena u tehnologiji' rezultirala poboljšanom aerodinamikom, smanjenom bukom i smanjenom potrošnjom goriva. Lexusovi dizajneri i inženjeri zaduženi za performanse usko su surađivali radi stvaranja aerodinamičkih detalja kojima se postižu optimalne stabilne performanse bez ugrožavanja temeljne kvalitete dizajna vozila, i postigli koeficijent otpora zraka od 0,34.

Funkcionalna ljepota se očituje u detaljima proizvedenim u suradnji NX-ovih dizajnera i inženjera performansi za kontrolu protoka zraka preko i ispod karoserije, kao što su bočne lajsne u ravnini i novi dizajn motora u tajnosti s udubljenom površinom, poput loptice za golf. To stvara mikro vrtloge u strujanju zraka ispod automobila, poboljšavajući stabilnost na ravnini u vožnji velikom brzinom. Karoserija osvježenog NX-a u odnosu na modele druge generacije koji smo testirali u protekle tri godine i nema nekih razlika. Ista sadržava kontraste zaobljenih površina i oštrih uglova, s dinamičnim proporcijama koje izražavaju okretnost i dojam držanja ceste. Zahvaljujući platformi Lexus Global Architecture K (GA-K), postignut je optimalan raspored, što je omogućilo više prostora u kabini i veliku zapreminu prtljažnika. Visina prtljažnika je ista kao na modelu prve generacije, ali je prtljažnik 40 mm duži.

Time je prtljažnik dosegnuo 545 l s uspravljenim stražnjim sjedalima. Važno je napomenuti da se to odnosi na sve tri verzije NX-a (350h FWD, 350h AWD i 450h+ AWD) jer pogonski sklopovi nisu zauzeli dodatni prostor. Preklapanjem sjedala zapremina se povećava na najvećih 1436 l (sve tri verzije). Prostora je dovoljno za prijevoz tri velike torbe za golf ili dva velika kovčega (77 i 63 l) bez preklapanja sjedala.

Nova standardna značajka spada pod kategoriju praktičnosti, a ne sigurnosti. Naime, električna stražnja vrata otvaraju se na stražnjem dijelu NX-a pritiskom na gumb (ili mahanjem nogom ispod stražnjeg branika), što olakšava utovar i istovar tereta. Možete podesiti visinu otvaranja tako da vam nikada ne budu izvan dohvata, bez obzira na vašu visinu. To može biti korisno kada trebate pristupiti prtljažniku s punim rukama, a to što je standardna značajka čini NX još više luksuznim modelom.

Sprijeda, Lexusova karakteristična rešetka vretena igra značajniju ulogu u dizajnu automobila: izvedena uspravnije i suptilnijeg okvira, naglašava dugački poklopac motora i generira cjelokupni oblik i volumen tijela koji se široko rasplamsava prema stražnjim blatobranima. Njegov uspravniji položaj također poboljšava performanse hlađenja rešetke. Moćan, okretan dojam pojačani su širim prednjim (1605 mm ili + 30 mm) i stražnjim (1625 mm ili +59 mm) tragovima kotača, dugim, elegantnim poklopcem motora, kratkim prevjesima i raširenim lukovima kotača na kojima su smješteni veći kotači; do 20 cola u promjeru.

Ova nova platforma je omogućila konstrukciju značajno kruće školjke. Korištenjem inovativnih, laganih materijala povećana je čvrstoća i kompenzirana težina dodatnih spojeva i ojačanja. Konstrukcija uključuje korištenje čelika od 1180 MPa, po prvi put u svijetu, za posebne zavare u ojačanju pragova i čelika od 1470 MPa za ojačanje krova. NX koristi novu MacPhersonovu nogu sprijeda, uz dvostruka ramena straga. I sprijeda i straga su postavljeni stabilizatori koji su izvedeni kao tankostijena cijev radi smanjenja težine bez nepovoljnog utjecaja na performanse. Treba reći kako stražnji stabilizator na izvedbama s pogonom na sve kotače (AWD) ima drukčiji oblik radi smještaja stražnjeg diferencijala. S druge strane, prethodno testirani F Sport model ima i dodatne, prednje i stražnje poprečne amortizere radi prigušivanja vibracija školjke i poboljšanja stabilnosti upravljanja automobila.

Krutost poluosovina je povećana korištenjem vijaka umjesto matica za pričvršćenje kotača, čime su smanjene i neovješene mase, a dodatno smanjenje mase je ostvareno ugradnjom novog aluminijskog nosača poluosovine. Lexus NX ima uravnotežene, jake proporcije s moćnim držanjem na cesti. U usporedbi s prvom generacijom NX-a ukupna duljina povećala se za 20 mm (sada 4660 mm) , međuosovinski razmak za 30 mm (2690 mm), širina za 20 mm (1865 mm, a s otvorenim retrovizorima 2150 mm ) i visina za 5 mm (1660 mm s kotačima od 18 cola, a 1670 mm s kotačima od 20 cola). Te dimenzije osiguravaju 'optimalan paket', uključujući više prostora u kabini za putnike na stražnjim sjedalima. Naravno, i prethodna dva modela NX-a koje smo testirali imaju identične vanjske dimenzije.

Što se težine tiče, naš ovotjedni testni NX 450h+ AWD spreman za vožnju je težak između 1990 – 2050 kg (bez vozača). Nadaje, NX može vuči kočenu prikolicu težine do 1500 kg, kao i nekočenu do 750 kg. To se odnosi na sve tri verzije NX-a.

Naš je testni model 450h+ PHEV AWD 5D E-CVT Luxury imao 20-colne lijevane Luxury naplatke s izvrsnim ljetnim gumama Bridgestone Alenza 001 dimenzija 235/50R20. Ovo su 'Run Flat' gume, pa nema rezervnog kotača ili kita za popravak guma. Unutrašnjost Kabina NX-a druge genracije je elegantnija no ikada, a ugođaj u vozilu, nadahnut luksuznim salonom izrađenim prema Lexusovim omotenashi načelima gostoprimstva, pojačan je na najnovijoj verziji s dodatnom pažnjom na detalje koji predviđaju potrebe i očekivanja kupaca vrhunskih SUV vozila. Završna obrada kabine bogata je primjerima izrade Lexus Takumi, koristeći visokokvalitetne materijale koji izgledaju i 'osjećaju' se dobro.

Udobnost se obrađuje u detaljima poput preciznog dizajna prednjeg sjedala, s pažnjom na oblik presjeka sjedala, položaj bočnih potpornih nosača, pa čak i oblikovanje udubljenih područja kako bi se stvorili prostor za laktove putnika. Opsežna upotreba materijala za apsorpciju i izolaciju buke i vibracija čini tiho i mirno okruženje. Naš je testni model imao, za Luxury razinu opreme standardne, najkvalitetnije kožne presvlake boje lješnjaka. Od istog su materijala i središnja konzola i obloge vrata. Naravno, naša razina opreme ima i drvene umetke na prednjim i stražnjim vratima.

Prednja sjedala su vrlo udobna i izvrsno oblikovana, ventilirana i grijana. Stražnja sjedala su, naravno, grijana i ima mjesta za troje odraslih.Električno namještanje vozačevog sjedala ima 8 načina, baš kao i suvozačevo sjedalo. Oba su prednja sjedala grijana, s time da vozačko ima i namještanje lumbalnog dijela na 4 načina. Letvice pragova su od nehrđajućeg čelika, s natpisom LEXUS.

Imali smo i standardnu funkciju olakšanog ulaska i izlaska, pomicanje obruča upravljača. Stup upravljača ima električno podešavanje u više smjerova, a izvrsni 3-kraki kožnati obruč upravljača ima lopatice mjenjača za ručno mijenjanje brzina.

Svi novi NX modeli imaju čišću i zdraviju kabinu, uz dobrobit svih putnika zaštićenu novom generacijom nanoe™ X tehnologije pročišćavanja zraka iz Panasonica. Ispuštanjem blago kiselih nanoe iona u atmosferu kabine kroz ventilacijske otvore klima uređaja, nanoe™ X pomaže eliminirati viruse, bakterije, pelud i druge alergene, kao i neugodne mirise, te je nježan prema koži i kosi smanjujući isparavanje vlage.

Mi smo imali za Luxury razinu opreme novo vrhunsko surround ozvučenje Mark Levinson sa 17 zvučnika. Spomenimo i kako je čak i standardni audio paket u NX-u sustav s 10 zvučnika koji daje besprijekorno jasan zvuk u cijeloj kabini. Subwoofer koristi bass reflex konstrukciju stražnjih zvučnika kako bi pružio odličnu reprodukciju niskih tonova, a ovaj sustav omogućava reprodukciju izvora zvuka visoke rezolucije (96 kHz/24-bit). Za neka tržišta se isporučuje audio sustav s osam zvučnika.

Što se vozačkog instrumenta tiče, radi se digitalnom 7-inčnom višenamjenskom zaslonu, a imali smo standardno za Luxury razinu oprme i ekstra široki 10” head-up zaslon.

Za veću pogodnost, naš je model imao standardni 14-inčni multimedijski zaslon Lexus Link Connect s navigacijom u oblaku. Naš PHEV model je imao Paket e-Connect.

Što se tiče vozača promijenjen je raspored prekidača na središnjoj konzoli, pa je upravljanje intuitivnije, a sve su funkcije povezane s vožnjom grupirane i lako dostupne nakon zaustavljanja vozila.

Lexus kaže da vozači također mogu biti bezbrižni s najnovijim NX-om putem Ultra-Wideband (UWB) tehnologije za sprječavanje krađe bez ključa, uvedene kao standard u cijeloj ponudi. Rizik od krađe je smanjen jer UWB tehnologija detektira ne samo približnu udaljenost između ključa i automobila, kao u tradicionalnim sustavima ulaska bez ključa; identificira točnu lokaciju. Precizno pozicioniranje ključa u stvarnom vremenu i zaštićeno od neovlaštenog otvaranja osigurava da NX radi samo za svoje prave korisnike.

Sigurnost i zaštita također su dva ključna faktora uvedenih poboljšanja koji utječu na iskustvo pri vožnji. Digitalni unutarnji retrovizor (u našem slučaju s funkcijom digitalnog prikaza slike sa širokokutn stražnje kamere) ima novi digitalni, automatski način prigušivanja kako bi se smanjilo zasljepljivanje od prednjih svjetala vozila iza i osigurao jasni pregled sprijeda, dok poboljšano dodatno stop svjetlo ima područje osvjetljavanja koje pruža vrhunsku vidljivost i jasnoću.

Napredni sustavi sigurnosti Novi NX je prvi model koji se odlikuje trećom generacijom sustava Lexus Safety System+, koji mu pruža sveobuhvatni paket funkcija aktivne sigurnosti i pomoći vozaču. Lexusova vodeća uloga u pogledu sigurnosti je vrlo snažno povezana s njegovom posvećenošću namjeri da čim veći broj sudionika u prometu ima pristup naprednim mjerama otkrivanja i sprečavanja opasnosti od nesreće. U tom smislu, Lexus Safety System+ se ugrađuje kao standard na svim izvedbama NX-a, za sva europska tržišta.

Najnovija izvedba uvodi nove funkcije i osvježenja u djelovanju postojećih, uz poboljšanje opsega otkrivanja radara s milimetarskim valovima i kamere. Sustavi su podešeni tako da djeluju na način koji se vozaču doima prirodnim, pa time pruža i osjećaj pouzdanosti, pridonoseći osjećaju sigurnosti koji već pružaju nova platforma i pogonski sklopovi NX-a. Sposobnosti sustava predsudarne zaštite (Pre-Collision System - PCS) su proširene tako da sada može otkriti motocikle i pješake na putanji automobila. Ugrađena je i nova funkcija koja otkriva veliku opasnost od sudara s vozilima iz suprotnog smjera ili pješacima i biciklistima iz suprotnog smjera prilikom skretanja u križanju.

Nova funkcija zakretanja upravljača u nuždi (Emergency Steering Assist) pruža pomoć automatskim zakretanjem upravljača kad postoji velika opasnost od sudara, a kad sustav utvrdi da vozač zakreće upravljač, čime pomaže u održavanju stabilnosti vozila i njegovom zadržavanju u prometnom traku. Nova funkcija suzbijanja ubrzanja sprečava neželjeno naglo ubrzanje u vožnji malom.

Ova uvedena unapređenja su omogućila sustavu predsudarne zaštite prepoznavanje značajno većeg broj opasnih situacija nego prije. Djelovanje prilagodljivog tempomata (Adaptive Cruise Control - ACC) je poboljšano na način da sada može brzo prepoznati vozila koja se ubacuju ispred NX-a i prilagoditi brzinu. Radeći zajedno sa sustavom pomoći praćenja prometnog traka (Lane Trace Assist), ACC prati prirodniju putanju kroz zavoje i ranije usporava, u skladu s oblikom zavoja. Funkcija nadzora brzine je izmijenjena kako bi djelovala više u skladu s prirodnim instinktima vozača.

Nova funkcija prethodnog ubrzanja povezanog s uključivanjem pokazivača smjera, ubrzava automobil do ciljane brzine radi smanjivanja razmaka od vozila ispred, kao pripremu za prestrojavanje radi pretjecanja. Slično tome, ovaj sustav će usporiti NX kad vozač uključi pokazivač smjera radi prestrojavanja iza sporijeg vozila, čime se postiže prirodniji doživljaj sustava pomoći vozaču. Prva Lexusova funkcija sprečavanja pretjecanja će automatski smanjiti brzinu vožnje radi izbjegavanja pretjecanja vozila u susjednoj traci. Suradnja ovog sustava s čitanjem prometnih znakova (Road Sign Assist - RSA) je proširena kako bi reagirao na više znakova i naloga, uključujući znak upozorenja i znak STOP. Kada RSA prepozna promjenu u ograničenju brzine, ovaj sustav upozorava vozača na to da mora uskladiti brzinu automobila.

Dorada upozorenja za nenamjerno prestrojavanje (Lane Departure - LDA) je bila usmjerena na suradnju s vozačem, na primjer isključivanje funkcija upozorenja i ograničavanja kad sustav prepozna da vozač izvodi manevar izbjegavanja pješaka ili parkiranog vozila. Ovaj sustav sada može prepoznati neke krute predmete, kao što je rubnik, zaštitna ograda, zid i stup rasvjete, čime se postiže prirodnije djelovanje. Sustav pomoći u zadržavanju u prometnom traku (Lane Trace Assist - LTA) ima poboljšano djelovanje prepoznavanja, pa zato pruža mirnije i manje istrzano djelovanje na zakretanju upravljača. Na primjer, prilikom pretjecanja nekog vozila u susjednom prometnom traku ili u vožnji u blizini nekog objekta uz cestu, sustav pomiče putanju vozila u suprotnom smjeru, upravo onako kako bi to i vozač sam napravio.

Vlasnici mogu povećati mjere sigurnosti u NX-u uz opcijski prošireni paket sigurnosti (Extended Safety Package), koji je dostupan za izvedbe više razine opreme. On sadrži sustav pomoći pri prestrojavanju (Lane Change Assistance - LCA) koji pruža automatsko zakretanje upravljača prilikom prestrojavanja kad vozač uključi pokazivač smjera, u vožnji na autocesti. Tu je i upozorenje za promet s boka (Front Cross-Traffic Alert) koji koristi radar radi otkrivanja i upozoravanja vozača na promet koji dolazi s boka prilikom ulaska u križanje malom brzinom. Na virtualnom zaslonu u boji se prikazuje slika smjera nailazećeg vozila te, ako sustav ocijeni da vozač želi krenuti, upozorit će ga da uspori vizualnim prikazom i zvukom.

Novi elektronički sustav ulaska i izlaska iz vozila u NX-u, e-latch (e-kvaka) je povezan s monitorom mrtvog kuta kako bi mogao upozoriti korisnike na vozila koja dolaze straga. Ako prepozna opasnost, ovaj sustav uključuje svjetlosno i zvučno upozorenje te, ako netko pokuša otvoriti vrata, onemogućava otvaranje. Lexus vjeruje da ovaj inovativni sustav može spriječiti 95 posto nesreća uzrokovanih otvaranjem vrata. Naš testni Luxury model je imao standardnu funkciju IPA (Intelligent Parking Assist) inteligentni susutav pomoći pri parkiranju. Osim toga, naš PHEV model je imao i senzor vlage za sprečavanje rošenja stakla.

Lexus NX MY25 450h+ PHEV AWD 5D E-CVT Luxury Izvor: tportal.hr / Autor: Z.M.







+82 Lexus NX MY25 450h+ PHEV AWD 5D E-CVT Luxury Izvor: tportal.hr / Autor: Z.M.

Plug-in pogonski sustav NX 450H+ NX-a 450h+ koristi pogonski sklop koji se sastoji od četverocilindričnog, 2,5-litrenog (2487 cm³) hibridnog motora koji radi prema Atkinsonovom procesu, prednjeg elektromotora od 134 kW (182 KS), stražnjeg elektromotora snage 40 kW (54 KS), hibridnog mjenjača i litij-ionske baterije kapaciteta 18,1 kWh, što je najveći kapacitet u toj klasi.

Veliku snagu i učinkovitost benzinskog motora omogućavaju dugi hod klipa od 103,4 mm i visoki kompresijski omjer od 14,0:1, zajedno s pametnim, električno upravljanim promjenljivim radom ventila Dual VVT-i te direktnim/indirektnim ubrizgavanjem goriva D-4S s brizgaljkama s više rupica. Plug-in sustav, uključujući elektromotore i bateriju, daje najvećih 309 KS (227 kW) sustava, što omogućava ubrzanje 0-100 km/h za 6,3 sekunde. Krajnja brzina PHEV modela je elektronički ograničena na 200 km/h.

Istovremeno su emisije CO2 između 20 i 26 g/km i potrošnja goriva između 0,9 i 1,1 l/100 km najbolje u klasi. Spremnik benzinskog goriva je volumena 55 l.

Zahvaljujući snažnoj bateriji i vrhunskoj učinkovitosti, NX 450h daje i značajno veći doseg u vožnji na električni pogon (EV). Doseg od 69 do 76 km u mješovitoj vožnji prema ciklusu WLTP, odnosno čak 89 do 98 km u gradskoj vožnji, više je nego dvostruko veći od konkurenata u tom segmentu.

Performanse nove baterije omogućavaju i potpuno električni pogon pri brzinama do 135 km/h. Koristeći Lexusov novi, kompaktni i lagani hibridni mjenjač, Plug-in Hybrid sustav pruža najmanju potrošnju goriva i najveću snagu u klasi.

NX 450h+ je standardno opremljen Lexusovim naprednim električnim pogonom na sve kotače E-Four.

Lexus NX AWD pogon na sve kotače Izvor: Promo fotografije / Autor: Lexus

Zadržavanje velike učinkovitosti nakon pražnjenja baterije Ključna prednost Lexusove Plug-in Hybrid Electric tehnologije je u održavanju velike učinkovitosti nakon pražnjenja baterije. Kod mnogih konkurentskih sustava, pogon u tim uvjetima preuzima motor s unutarnjim izgaranjem, ali kod NX-a 450h+ djelovanje preuzima učinkoviti, samopunjivi hibridni sustav. Lexusova ispitivanja pokazuju da je potrošnja goriva njegovih konkurenata prosječno 30 posto veća kada je baterija prazna.

Ponovno punjenje baterije može se obaviti za približno 2,5 sata uz napajanje s 230 V/32 A i ugrađeni punjač od 6,6 kW. Litij-ionska baterija Dodavanjem ulaznog pretvarača u upravljačku jedinicu snage hibridnog sustava povećan je napon, pa se iz baterije, koja ima 96 članaka i napon od 355 V, može izvući više snage. Uz veću gustoću energije, baterija je kompaktna i moguće ju je smjestiti na platformu vozila bez prodora u putničku kabinu ili prtljažnik. Njezin smještaj pridonosi i niskom težištu automobila.

Vozač može odabrati jedan od četiri načina rada Plug-in Hybrid sustava. Način rada EV (električno vozilo) je osnovni način rada: NX 450h+ će voziti isključivo na električni pogon sve dok vozač ne dostigne granični doseg, bez obzira na pritisak na papučicu gasa. Kad se baterija isprazni, sustav se automatski prebacuje na učinkoviti način rada HV (hibridno vozilo).

Način rada Auto EV/HV automatski uključuje benzinski motor kad je potrebna dodatna snaga, a zatim se, neposredno nakon toga, vraća na način rada EV. Vozač može odabrati način rada HV radi ostvarivanja najveće učinkovitosti uz automatsko održavanje stanja napunjenosti baterije. Način rada za punjenje baterije pokreće benzinski motor radi punjenja baterije, čime se osigurava dovoljno napajanja iz baterije kad vozač želi uključiti EV, na primjer prije ulaska u područje s nultom ili niskom emisijom.

Drive Mode Select (Izbornik programa za vožnju) Povrh toga, vozač može koristiti Izbornik programa za vožnju kako bi podesio performanse sustava vozila u skladu s okolnostima vožnje, koristeći novooblikovanu upravljačku sklopku na središnjoj konzoli. Način rada 'Normal' pruža ravnotežu između voznih performansi i ekonomičnosti, dok način rada 'Eco' prilagođava odziv na pritisak na papučicu gasa i djelovanje klima uređaja radi štednje goriva. Način rada 'Sport' podešava osjećaj na upravljaču i odziv papučice gasa radi sportskije vožnje.

Sekvencijalni mjenjač Shiftmatic Vozač može koristiti lopatice za upravljanje mjenjačem Shiftmatic u nizu raspona, nakon što postavi ručicu mjenjača u položaj 'S'. Na taj način se postiže kočenje motorom u šest koraka, pri čemu je osjećaj prilikom mijenjanja brzina nalik ručnom mjenjaču. Niski raspon omogućava veliki broj okretaja motora radi snažnog ubrzavanja i uzbudljive vožnje.