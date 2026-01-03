Vozili smo Daciju Bigster Journey Hybrid 155: Vrlo dojmljiv obiteljski C-SUV s odličnim pogonskim sklopom

Pogonski sklop Hybrid 155 spaja 1,8-litreni četverocilindrični benzinski motor snage 109 KS (80 kW), dva električna motora (elektromotor od 36 kW (49 KS) i visokonaponski elektropokretač-generator), litij-ionsku bateriju kapaciteta od 1,4 kWh (280 V) i automatski mjenjač

Daciju Bigster smo već vozili na njegovoj međunarodnoj dinamičkoj premijeri u ožujku prošle godine u okolici francuskog grada Marseillea. Potom smo na jednotjednom testu imali model oznake Bigster Extreme mild hybrid 130 4x4, s blagohibridnim 48 V trocilindričnim 1,2-litrenim turbomotorom od 130 KS s pogonom na sva četiri kotača.

Sad je vrijeme došlo za naš jednotjedni test modela točne oznake Bigster Journey Hybrid 155, identičan model iz ožujka 2024. koji smo prvi i isprobali iz linije ovog C-SUV-a. Njegov samopunjivi hibridni pogonski sklop (HEV) se sastoji od četverocilindričnog benzinskog motora od 109 KS (80 kW), u kombinaciji s dva električna motora (elektromotor od 36 kW (49 KS) i visokonaponski elektropokretač-generator), baterijom kapaciteta 1,4 kWh (230 V) i automatskim mjenjačem s četirima stupnjevima prijenosa za termički motor i dvama za električni motor.

Dacia Bigster Journey Hybrid 155 Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Da podsjetimo, Bigster je bio najavljen u strateškom planu Renaulution još u siječnju 2021. Svoju je svjetsku premijeru imao u listopadu 2024. godine. Vodeća europska marka B-segmenta je s Bigsterom dugim gotovo 4,6 m ušla u C-SUV segment, a sam model karakterizira temeljna filozofija Dacije: osnovno, ali cool, ekološki pametno, robusno i outdoor.

Bigster je trenutno najveći model agilne i vrlo popularne rumunjske marke u sastavu Renault grupe. Dacia Bigster dolazi u ovome trenutku u četiri razine opreme: Essential, Expression, Journey i Extreme. A što se pogonskog sklopa tiče na raspolaganju su sljedeći motori: mild hybrid-G 140, mild hybrid 140, hybrid-G 150 4x4 i hybrid 155.

Recimo i kako je Bigster jedan od sedam modela koji su ostali u borbi za titulu Europski automobil godine 2026. (COTY). Finalisti, njih sedam, su odabrani s dugog popisa od 36 modela koji su prijavljeni prošle godine i koji ispunjavaju uvjete žirija za kandidate za veliko finale 9. siječnja 2026. na salonu automobila u Bruxellesu. Vanjski dizajn, struktura i dimenzije Dizajn Bigstera prikazuje njegov robusni stil i sposobnost da podrži kupce u njihovim radnim, slobodnim i obiteljskim aktivnostima. Velikodušne dimenzije naglašene su napetim geometrijskim oblicima i volumenima čije jednostavne linije idu ravno do bitnih stvari. Naglašeni veliki blatobrani iznad kotača te položaj prednjih i stražnjih svjetala na krajnjim rubovima vozila pojačavaju njegov naglašeni stav na cesti.

Snažna prisutnost potpuno novog Bigstera i percepcija robusnog stila naglašene su kompaktnim okomitim prednjim krajem, tipičnim za SUV-ove. Prednji dio također je vjeran Dacijinom dizajnu sa širokom i sjajnom crnom maskom hladnjaka te novim, već dobro prihvaćenim amblemom 'DC' marke Dacia u sredini. Isklesani vodoravni poklopac motora dizajniran je kako bi vozaču omogućio jasan pogled na cestu.

Svjetla Bigstera su u već prepoznatljivom obliku slova 'Y' sprijeda sa, za Journey razinu opreme serijskim sustavom automatskog prebacivanja između dugih i kratkih svjetala, dok straga ima LED svjetla.

Značajke grafičkog dizajna dodaju dašak ležerne elegancije na prednjem dijelu i vratima, kao i iznad stražnje registarske pločice. I umjesto da slijede trend sjajne crne, dizajneri su se odlučili za mješavinu sjajne i mat crne, stvarajući robusniji i otporniji završni sloj.

Bigster je robustan, cool i ekološki pametan. Prednje i stražnje zaštitne ploče obojene su 'u masi', što ih čini izdržljivijima i otpornijima. Zaštita se proteže cijelom karoserijom – na bokovima, lukovima kotača i donjem dijelu odbojnika – a izrađena je od plastičnog materijala Starkle®. Dacia koristi ovaj materijal za održiviji pristup. Razvili su ga inženjeri marke i uključuje reciklirane materijale te se Starkle® upotrebljava u neobrađenom, neobojenom obliku.

Naš ovotjedni testni model je bio razine opreme Journey, s krovnim nosačima crno/sive boje, zatamnjenim stražnjim staklima, kućištima retrovizora plave boje te doplatnim 19-colnim kotačima.

Dacia Bigster je izgrađen na CMF-B platformi koja je u središtu Dacijine industrijske strategije, s fleksibilnošću za pružanje posebno velikodušnog unutarnjeg prostora. Značajke vozila dizajnirane su kako bi zadovoljile zahtjeve kupaca u C-SUV segmentu u pogledu: akustike (akustično vjetrobransko staklo, deblje staklo, akustika motora), završne obrade (novi tepih, LED osjetljiv na dodir) i udobnosti sjedenja (podešavanje lumbalnog dijela suvozača, straga naslon sjedala itd.), uz dvozonski klima-uređaj sprijeda sa zračnim otvorima u području stražnje klupe.

Bigster je jedno od najprostranijih vozila u C-SUV segmentu, zadovoljavajući temeljne zahtjeve kupaca na tržištu svog segmenta. Njegove vanjske dimenzije su sljedeće: duljina 4570 mm, širina 1813 mm (s retrovizorima 2069 mm), visina 1711 mm (4x2 model), međuosovinski razmak 2702 mm, visina od podloge 220 mm (4x2 model). Za usporedbu, Duster iz B-SUV segmenta je dug 4343 mm (-227 mm), Jogger 4547 mm (-23 mm). Krug okretanja našeg testnog 4x2 modela je 10,97 m (identičan i za 4x4 modele). Što se težine testnog vozila Bigster Journey Hybrid 155 tiče, ona je 1487 kg. Za naš model je najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama 1000 kg, a nekočene 745 kg.

Naš testni Bigster Journey Hybrid 155 ima kapacitet prtljažnika bez rezervnog kotača od 612 litara (s rezervnim kotačem 546 l). Stražnja klupa preklopiva u omjeru 40:20:40 (ovime volumen prtljažnika raste do 1912 l) pojednostavnjuje prijevoz glomaznih predmeta, a da pritom ne narušava udobnost putnika. Osim toga, dva putnika na stražnjoj klupi mogu uživati u još većoj udobnosti zahvaljujući sklopivom središnjem naslonu za ruku s dvama držačima čaša i držačem za pametni telefon. U tom slučaju se koristi cijeli središnji preklopivi dio naslona.

Još jedna prednost modela Bigster svakako je mogućnost preklapanja naslona sjedala u ravnu podnicu, čime se postiže utovarna duljina od čak 2,7 m. Funkcija Easy Fold olakšava sklapanje stražnjih naslona uz pomoć dviju polugica na lijevoj i desnoj strani prtljažnika.

Motorizirani poklopac prtljažnika, serijski dostupan u Bigsteru Journey (opcijski u inačici Extreme), može se aktivirati na tri načina: pritiskom gumba pored osvjetljenja registarske pločice, pritiskom gumba na armaturnoj ploči ili uz pomoć ključa.

Što se kotača tiče, naš testni Journey Hybrid 155 model serijski dolazi dolazi 18-colnim aluminijskim kotačima TAGASAN, no mi smo imali doplatne 19-colne (promjer 48 cm) aluminijske naplatke RASAN Semi diamond cut. Imali smo izvrsne ljetne gume Michelin e•Primacy dimenzija 205/55R19 97H. Umjesto rezervnog kotača smo imali standardni set s kompresorom zraka za popravak eventualno oštećene gume.

Što se vanjske boje karoserije tiče, naš Bigster Journey Hybrid 155 je bio doplatne Indigo plave metalik boje.

Unutrašnjost Unutar kabine Bigstera dizajneri su se usredotočili na bitne stvari: prostor, ergonomiju i udobnost. Dacia se odlučila za jednostavnost s geometrijskim linijama koje podsjećaju na one izvana, istovremeno pružajući kvalitetu koju očekuju kupci u C-SUV segmentu.

Visoko postavljena okomita armaturna ploča povećava prostor dostupan putnicima sprijeda. Zbog jednostavnosti i učinkovitosti informacije o vožnji grupirane su na digitalnoj instrumentnoj ploči od 7" (Essential i Expression) ili 10" (25,4 cm) s digitalnim TFT zaslonom u boji, s prikazom navigacije ((Journey (u našem slučaju) i Extreme)). Informacije povezane s multimedijskim sustavom prikazuju se na središnjem zaslonu osjetljivom na dodir od 10,1" (25,6 cm) standardno na svim modelima.

Elegantna zelena linija proteže se između dva zaslona, vizualno ih integrirajući s nadzornom pločom.

U Bigster Essential i Expression ugrađuje se multimedijski sustav Media Display s četirima zvučnicima i bežičnom vezom za Apple CarPlay® / Android AutoTM. U inačice Journey (u našem slučaju) i Extreme standardno se ugrađuje multimedijski sustav Media Nav Live s povezanom navigacijom i informacijama o prometu u stvarnom vremenu te kartom koja se bez naknade ažurira 8 godina.

Media Nav Live dostupan je u našem modelu Journey s ozvučenjem Arkamys 3D Sound System sa šest zvučnika.

Ovisno o razini opreme, Bigster se isporučuje s tri vrste središnje konzole sprijeda: niska, srednja ili – prvi put na Daciji (u našem slučaju Journey) – visoka konzola s naslonom za ruke (s hladnjakom), indukcijskim punjačem i velikim pretincem.

Poseban naglasak stavljen je na presvlake za sjedenje. Ovisno o razini opreme, fokus je na jednostavnosti i privlačnosti (Essential i Expression), izdržljivosti i jednostavnom čišćenju (Extreme) ili poboljšanoj udobnosti (Journey - u našem slučaju).

Dacijin potpis 'Y' naglašava vezu između dizajna interijera i eksterijera na Bigsteru – unutar kabine na otvorima za zrak i na ručkama vrata. Putnici imaju na raspolaganju dvozonski klima-uređaj s posebnim zračnim otvorima za stražnje putnike.

Što se tiče prednjih sjedala, Bigster Journey se serijski isporučuje s električnim komandama za podešavanje visine i kuta naslona sjedala te ručno podesivom potporom u lumbalnom dijelu.

Bigster udobno prima pet osoba s prtljagom. Prostor za glavu je najbolji u klasi i sprijeda i straga za posebno vidljiv osjećaj prostora. Putnici straga dobivaju najviše prostora za noge u klasi, što osjetno povećava udobnost na dugim putovanjima. Na dinamičkoj premijeri u ožujku prošle godine smo doznali i kako zasad nema naznaka da bi Bigster mogao biti opremljen i sa sedam sjedala.

U unutrašnjosti Bigstera prevladavaju izdržljivi materijali i tkanine. Naša inačica Journey serijski se isporučuje s atraktivnom svjetlosivo/tamnosivom tkaninom. Mi smo imali i vrlo korisne gumene tepihe za prednju i stražnju klupu, koji su izrađeni od 20 posto recikliranog materijala.

Upotrebom aplikacije Boot Organizer moguće je na pametnom telefonu provjeriti teretni kapacitet svakog modela te optimizirati prtljažnik uz pomoć ugrađenog pomoćnika. YouClip Bigster dolazi s Dacijinom inovacijom YouClip, domišljatim sustavom za pričvršćivanje dodataka u vozilu. Riječ je o jednostavnom i domišljatom sustavu za praktično i sigurno pričvršćivanje najrazličitijih dodataka na strateška mjesta u putničkom prostoru. Bigster se isporučuje s pet pričvrsnih točaka YouClip: na armaturnoj ploči, na suvozačevoj strani konzole, na stražnjoj strani središnje konzole, u prtljažniku i u vratima prtljažnika. Na raspolaganju su i dvije dodatne točke za odlaganje koje se pričvršćuju na naslon za glavu.

Pričvrsne točke YouClip mogu se kombinirati s držačem tablet-računala, vrećom za pohranu, držačem pametnog telefona (s bežičnim punjačem ili bez njega), vješalicom i domišljatim 3 u 1 sustavom koji uključuje držač čaša, kukicu za odlaganje torbe i prijenosnu svjetiljku. Taj se 3 u 1 sustav serijski ugrađuje u Bigster Extreme. Sva oprema koja se može kombinirati sa sustavom YouClip dostupna je u mreži marke Dacia.

Napredni sustavi pomoći vozaču Radi usklađivanja s drugom Uredbom o općoj sigurnosti, najnovijim europskim sigurnosnim standardom, sve inačice modela Bigster uključuju sljedeću serijsku opremu: napredni sustav kočenja u nuždi (u gradu i izvan njega, s funkcijom prepoznavanja drugih vozila, pješaka, biciklista i motociklista), prepoznavanje prometnih znakova s upozorenjem na prekoračenje brzine, stražnji parkirni senzori, signali za zaustavljanje u nuždi, upozorenje na promjenu traka, sustav za zadržavanje vozila u prometnom traku, upozorenje na umor vozača i poziv u nuždi (eCall).

Radi veće jednostavnosti, Dacia je spomenute značajke objedinila u domišljatu funkciju My Safety.

Ta funkcija omogućuje vozaču da jednim potezom, odmah nakon pokretanja vozila, aktivira prilagođene postavke za odabrane sustave za pomoć u vožnji (umjesto da to čini pojedinačno za svaki sustav).

Hibridne inačice Bigstera Journey i Extreme isporučuju se sa serijski ugrađenim adaptivnim tempomatom koji je vrlo praktičan na dugim putovanjima.

Naš testni model je imao doplatni Paket City, koji uključuje: Upozorenje na mrtvi kut; Prednje, stražnje i bočne parkirne senzore; Multiview kameru 360°.

Dacia Bigster Journey Hybrid 155 Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević







+54 Dacia Bigster Journey Hybrid 155 Izvor: tportal.hr / Autor: Zvonimir Martinčević

Pogonski sklop Hybrid 155 Što se pogonskog sklopa tiče, spomenuli smo u uvodu, u ovom trenutku za Bigster su na raspolaganju sljedeći motori: mild hybrid-G 140, mild hybrid 140, hybrid-G 150 4x4 i hybrid 155. Mi smo na testu vozili model s hibrinim pogonskim sklopom Hybrid 155. Najveća brzina svih pogonskih opcija je ograničena na 180 km/h.

Treba reći kako je Bigster bio prvi automobil Renault Grupe dostupan s novim pogonskim sklopom Hybrid 155 koji spaja 1,8-litreni (1789 cm³) četverocilindrični benzinski motor (Euro 6e-bis) snage 109 KS (80 kW) i najvećeg okretnog momenta 172 Nm pri 3000 okr./min., dva električna motora (elektromotor od 36 kW (49 KS) s 205 Nm pri 0-1630 okr./min. i visokonaponski elektropokretač-generator), litij-ionsku bateriju kapaciteta od 1,4 kWh (280 V) i automatski mjenjač s četirima stupnjevima prijenosa za termički motor i dvama za električni motor.

Da bi ta kombinirana tehnologija bila moguća, njezin je sklop izveden bez spojke. Ukupna snaga hibridnog sustava je 156 KS (115 kW), a pogon je na prednja dva kotača.

Pogonski sklop Hybrid 155 dopunjuje ponudu pogona Hybrid 140 za novi Duster i Jogger. Hybrid 155 se odlikuje većom snagom (do 15 KS), većim okretnim momentom (do 20 Nm na 170 Nm za termički motor) te većim kapacitetom vuče (za 250 kg na 1000 kg).

Dacia Bigster Hybrid 155 - hibridni pogonski sklop Izvor: Promo fotografije / Autor: Dacia

Poboljšana je i učinkovitost u pogledu potrošnje goriva i emisija (koji su niži za 6 posto u odnosu na mild hybrid 140), za što je prije svega zaslužno unaprijeđeno upravljanje brzinom motora. Snage i agilnost ne nedostaje, a prosječna potorošnja goriva od 4,6-4,7 l/100 km (WLTP), a mi smo ju na testu uspjeli spustiti čak i na 3,9 l/100 km. Ubrzanje od 0-100 km/h naše Hybrid 155 modela je 9,7 s, a prosječna emisija CO2 u kombiniranim uvjetima vožnje 103-106 g/km (WLTP). Spremnik benzinskog goriva je obujma 50 litara.

Budući da Bigster spaja regenerativno kočenje, bateriju s visokim kapacitetom prikupljanja energije i učinkoviti automatski mjenjač, vozači mogu do 80 posto vremena u gradu voziti na 100 posto električni pogon. Osim toga, prilikom pokretanja vozila uvijek se aktivira 100 posto električni način rada. Kako je riječ o samopunjivom hibridnom pogonu baterija se automatski puni tijekom usporavanja i kočenja.

Što se ovjesa tiče, naš je model imao prednji Pseudo McPherson sa stabilizatorom, dok je straga torziona osovina. Kad je riječ o kočnicama, mi smo imali sprijeda disk kočnice promjera 296 mm i debljine 26 mm. Straga su - zbog elektroničke ručne kočnice - bili puni diskovi promjera 280 mm i debljine 9,6 mm.

Za kraj, što se cijena tiče, ukupno je u ponudi 14 različitih kombinacija opreme i pogonskih sklopova. Tako novi Bigster kreće s Essential verzijom s dvogorivnim benzinskim/LPG motorom mild hybrid-G 140 od 24.100 eura. Verzija Essential ima i mild hybrid 140 koji isto tako kreće od 24.100 eura.