Svaki šesti auto u Hrvatskoj pada na tehničkom pregledu: Četiri kvara su najčešća

Vozni park u Hrvatskoj star je oko 13 godina, što sa sobom nosi brojna pitanja o ispravnosti i sigurnosti vozila. No, novija je vozila teže i skuplje popravljati pa vozači radije riskiraju
Prosječna starost automobila na domaćim cestama je 13 godina. Iako je to poboljšanje u odnosu na ranije, vozači i dalje imaju brojne probleme. Naime, svaki šesti auto pada na tehničkom pregledu.
"Imamo dosta vozila koja padaju na tehničkom pregledu. Najveći nedostaci su i dalje na kočnicama, na ovjesu, najviše na pneumaticima i na svjetlima", rekao je za Dnevnik.hr Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
No, sa sve većim brojem novijih vozila, stižu i nove tehnologije koje je puno teže popraviti brzo i po niskim cijenama. Vozači su toga svjesni.
"Mi šparamo na održavanju auta. Tko održava auto je sigurniji, a nama je šteta dati lovu, nego na druge gluposti trošimo i onda dobijemo to što dobijemo", objasnio je Zagrepčanin Željko.
Dominiraju benzinci i dizelaši
Prošle godine u Hrvatskoj je prodano nešto više od 69.000 automobila, polovica njih u Zagrebu i okolici. Slijede Splitsko-dalmatinska i Istarska županija, a najmanje prodanih novih automobila je u Ličko-senjskoj županiji, njih 318.
No, rabljena vozila i dalje dominiraju. Mali je broj i onih koji nisu na dizel ili benzin. "Imamo u 2025. godini skok registracije plug-in hibrida, što dosad nije bio slučaj. Uglavnom su se registrirali obični hibridi i električna vozila", tvrdi Škreblin.
Za to postoji razlog. "Električna vozila imaju pad od 30 posto, riječ je o nekakvih petstotinjak automobila. To je uglavnom zato što prošle godine nije bilo poticaja za fizičke osobe, a poticaji za tvrtke i obrte objavljeni su tek u listopadu", rekao je Matija Gavrilović iz udruge Strujni krug.
Potpuno drugačija slika je u EU. U prosincu je po prvi put zabilježeno više prodanih električnih, nego benzinskih automobila.