Svaki šesti auto u Hrvatskoj pada na tehničkom pregledu: Četiri kvara su najčešća

Prosječna starost automobila na domaćim cestama je 13 godina. Iako je to poboljšanje u odnosu na ranije, vozači i dalje imaju brojne probleme. Naime, svaki šesti auto pada na tehničkom pregledu.

"Imamo dosta vozila koja padaju na tehničkom pregledu. Najveći nedostaci su i dalje na kočnicama, na ovjesu, najviše na pneumaticima i na svjetlima", rekao je za Dnevnik.hr Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.

No, sa sve većim brojem novijih vozila, stižu i nove tehnologije koje je puno teže popraviti brzo i po niskim cijenama. Vozači su toga svjesni.

"Mi šparamo na održavanju auta. Tko održava auto je sigurniji, a nama je šteta dati lovu, nego na druge gluposti trošimo i onda dobijemo to što dobijemo", objasnio je Zagrepčanin Željko.