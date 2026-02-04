nije dobro

Svaki šesti auto u Hrvatskoj pada na tehničkom pregledu: Četiri kvara su najčešća

M.Da.

04.02.2026 u 14:04

Automobili
Automobili Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Vozni park u Hrvatskoj star je oko 13 godina, što sa sobom nosi brojna pitanja o ispravnosti i sigurnosti vozila. No, novija je vozila teže i skuplje popravljati pa vozači radije riskiraju

Prosječna starost automobila na domaćim cestama je 13 godina. Iako je to poboljšanje u odnosu na ranije, vozači i dalje imaju brojne probleme. Naime, svaki šesti auto pada na tehničkom pregledu.

"Imamo dosta vozila koja padaju na tehničkom pregledu. Najveći nedostaci su i dalje na kočnicama, na ovjesu, najviše na pneumaticima i na svjetlima", rekao je za Dnevnik.hr Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.

No, sa sve većim brojem novijih vozila, stižu i nove tehnologije koje je puno teže popraviti brzo i po niskim cijenama. Vozači su toga svjesni.

"Mi šparamo na održavanju auta. Tko održava auto je sigurniji, a nama je šteta dati lovu, nego na druge gluposti trošimo i onda dobijemo to što dobijemo", objasnio je Zagrepčanin Željko.

vezane vijesti

Dominiraju benzinci i dizelaši

Prošle godine u Hrvatskoj je prodano nešto više od 69.000 automobila, polovica njih u Zagrebu i okolici. Slijede Splitsko-dalmatinska i Istarska županija, a najmanje prodanih novih automobila je u Ličko-senjskoj županiji, njih 318.

No, rabljena vozila i dalje dominiraju. Mali je broj i onih koji nisu na dizel ili benzin. "Imamo u 2025. godini skok registracije plug-in hibrida, što dosad nije bio slučaj. Uglavnom su se registrirali obični hibridi i električna vozila", tvrdi Škreblin.

Za to postoji razlog. "Električna vozila imaju pad od 30 posto, riječ je o nekakvih petstotinjak automobila. To je uglavnom zato što prošle godine nije bilo poticaja za fizičke osobe, a poticaji za tvrtke i obrte objavljeni su tek u listopadu", rekao je Matija Gavrilović iz udruge Strujni krug.

Potpuno drugačija slika je u EU. U prosincu je po prvi put zabilježeno više prodanih električnih, nego benzinskih automobila.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Novi automobili u 2026.

Novi automobili u 2026.

Pad prodaje u odnosu na 2025.: Škoda u siječnju prodala najviše, najprodavaniji model VW T-Cross
LFP baterije

LFP baterije

Fordovi potpuno električni Explorer i Capri dobivaju novu opciju baterije: Poboljšanje dometa do 70 km
molimo, bez minimalizma

molimo, bez minimalizma

Kina zabranjuje skrivene ručke na vratima automobila: Kažu da je to sigurnosni problem

najpopularnije

Još vijesti