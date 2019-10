Udar na kupce: Novi automobili od 1. siječnja 2020. poskupljuju zbog strožih pravila EU-a

Kako se bliže kraj ove i početak sljedeće godine, izvješće, koje je još krajem svibnja ove godine objavila osiguravajuća kuća za kredite Euler Hermes, postaje sve aktualnije

I na kraju - komercijalni izazov: potpuno prenošenje dodatnih troškova proizvodnje na kupce dovelo bi do pada od devet posto u prodaji automobila do kraja 2020., a -18 posto do 2025. To bi koštalo -0,1 postotnog poena rasta BDP Francuske i Njemačke te bi 2019. i 2020. godine izložilo riziku 160.000 radnih mjesta. Uz to, rastuća konkurencija proizvođača EV-a dodala bi pad u prihodima i maržama.

Proizvođači automobila će se naravno potruditi da izbjegnu ovaj financijski udar pomoću nagomilanih financijskih rezervi i smanjenjem troškova, korištenjem 'super kredita', sklapanjem partnerskih ugovora zvanih pools (bazeni) i daljnjom konsolidacijom. Ova strategija djelomične prilagodbe samo će im omogućiti da ispune 30 posto svojih obveza. Kao rezultat toga, do kraja 2020. očekuje se povećanje prosječnih cijena automobila za 2,6 posto, pad registracija novih automobila za 3,1 posto, gubitak od prodaje automobila od 2,9 milijardi eura, 60.000 radnih mjesta u opasnosti i, gotovo sigurno, proizvođači automobila neće ispuniti ciljeve o smanjenju emisije CO².