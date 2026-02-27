Ogroman pad: U godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 eura

Konkretni model imao je početnu cijenu od oko 155.000 eura. Nakon 12 mjeseci i nepunih 30.000 prijeđenih kilometara, isti automobil na tržištu rabljenih vrijedi 82.800 eura. To znači da je u samo godinu dana izbrisano više od 70.000 eura vrijednosti.

Aktualna generacija BMW-a serije 7 na tržištu je od kraja 2022., a po prvi put dostupna je i kao potpuno električna verzija - i7. Iako nudi najmoderniju tehnologiju, luksuznu opremu i impresivne performanse, prodajni rezultati, barem na njemačkom tržištu, nisu spektakularni, piše Auto Bild.

Osnovna električna verzija i7 eDrive50 razvija 455 konjskih snaga, dok baterija kapaciteta većeg od 100 kWh omogućuje doseg do 611 kilometara prema tvorničkim podacima. Maksimalna snaga punjenja iznosi 195 kW, a najveća brzina ograničena je na 205 km/h. Snažnija izvedba i7 M70 xDrive nudi čak 659 konjskih snaga, ali i cijenu koja lako prelazi 180.000 eura, a uz dodatnu opremu bez problema probija i granicu od 200.000 eura.

Primjerak koji je sada u Njemačkoj oglašen kao rabljeni je verzija eDrive50 u boji Saphirschwarz Metallic, s luksuznom unutrašnjošću u nijansi Amarone. Vozilo je dodatno opremljeno M Sport paketom Pro vrijednim oko 10.000 eura, a prvi vlasnik nadoplatio je još približno 40.000 eura za dodatnu opremu. Među ostalim, tu su inovacijski paket, Connaisseur paket, brojni asistencijski sustavi te vrhunski audio sustav Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound.

Dramatičan pad vrijednosti

Unatoč bogatoj opremi i gotovo novom stanju, vrijednost je dramatično pala. Takav pad u luksuznoj klasi nije nepoznat, no brojka od više od 70.000 eura u samo 12 mjeseci ipak ostavlja bez daha.

To, međutim, ne znači da je riječ o lošem automobilu. U testovima specijaliziranih medija snažnija verzija i7 xDrive60 dobila je vrlo visoku ocjenu. U zaključku testa navodi se: 'i7 nudi luksuz posebne vrste. Ovjes i pogon uvjeravaju, a ni punjenje ne pokazuje slabosti. Upitnici se, međutim, pojavljuju kod visoke cijene i potrošnje.'