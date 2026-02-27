'ALCOLOCK'

U susjednoj zemlji prihvaćen obvezni alkotest pri svakom pokretanju automobila

A.H.

27.02.2026 u 20:20

Alkotest
Alkotest Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
Bionic
Reading

U Italiji je prihvaćena nova, znatno stroža mjera za vozače koji su već kažnjeni zbog vožnje pod utjecajem alkohola - za ponavljače postaje obvezna ugradnja takozvanog 'alcolocka', uređaja koji onemogućuje pokretanje automobila bez prethodnog alkotesta.

Riječ je o sustavu povezanom s elektronikom vozila koji blokira paljenje motora dok vozač ne puhne u uređaj. Automobil se može pokrenuti isključivo ako je izmjerena vrijednost alkohola nula. Ako test pokaže prisutnost alkohola, motor ostaje blokiran.

Mjera se odnosi na vozače koji su već uhvaćeni s više od 0,8 promila alkohola u krvi. Za njih će ugradnja 'alcolocka' biti obvezna u razdoblju od dvije do tri godine, ovisno o težini prekršaja, dok se u slučajevima s više od 1,5 promila razdoblje može dodatno produljiti. Nakon što im se vrati vozačka dozvola, smjet će upravljati isključivo vozilima koja imaju ugrađen ovaj sustav.

Objavljene i nove kazne

Talijansko Ministarstvo infrastrukture i prometa objavilo je i popis ovlaštenih instalatera te modele vozila kompatibilne s pojedinim tipovima uređaja. 'Alcolock' se može ugraditi u različite kategorije vozila, uključujući osobne i teretne automobile, ali mora biti u skladu s europskim propisima. Proizvođači su obvezni osigurati detaljne upute za ugradnju, korištenje i održavanje, a ovlašteni serviseri postavljaju posebnu zaštitnu oznaku kako bi se spriječile manipulacije.

Kazne su također jasno definirane. Oni koji su obvezni ugraditi 'alcolock', a to ne učine, platit će kaznu od 158 do 638 eura te im prijeti nova suspenzija vozačke dozvole u trajanju od jednog do šest mjeseci. Sankcije se udvostručuju u slučaju pokušaja zaobilaženja sustava - primjerice ako druga osoba puše umjesto kažnjenog vozača ili ako se uređaj ukloni. Ako vozač s ugrađenim 'alcolockom' ponovno bude uhvaćen pod utjecajem alkohola, kazna se povećava za trećinu.

Cijena 2000 eura

Mjera, međutim, otvara i niz praktičnih pitanja. Cijena uređaja iznosi oko 2000 eura, a trošak snosi sam vozač. Osim početne instalacije, potrebne su i redovite tehničke provjere te održavanje. U zemlji u kojoj je prosječna starost automobila oko 13 godina, ugradnja u starija vozila može biti tehnički zahtjevna ili čak nemoguća.

Dodatni izazov predstavlja svakodnevni život u kućanstvima s jednim automobilom. Dok traje izrečena mjera, svatko tko želi voziti to vozilo mora puhati u uređaj prije svake vožnje.

Zagovornici ističu da je riječ o ciljanoj mjeri koja pogađa isključivo ponavljače prekršaja i izravno sprječava vožnju pod utjecajem alkohola. Kritičari upozoravaju na visoke troškove, tehničke prepreke i pitanje ravnoteže između sigurnosti i pretjeranog nadzora.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BMW i7

BMW i7

Ogroman pad: U godinu dana vlasnik novog BMW-a izgubio više od 70.000 eura
'ALCOLOCK'

'ALCOLOCK'

U susjednoj zemlji prihvaćen obvezni alkotest pri svakom pokretanju automobila
estetika ili nešto više?

estetika ili nešto više?

Koliko su bitna sjedala u automobilima? Evo kako učiniti kabinu zdravijim mjestom za boravak putnika

najpopularnije

Još vijesti