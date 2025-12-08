Mercedes-Benz predstavio novi GLB: Svestran i sposoban električni kompaktni SUV, a stiže i 48V hibrid

S uvjerljivim dometom do 631 km, GLB 250+ od 200 kW (272 KS) nudi domet koji je neusporediv u svojoj klasi. Sportski model je GLB 350 4MATIC od 260 kW (354 KS). GLB stiže i kao visokotehnološki hibrid s 48-voltnom tehnologijom i e-motorom integriranim u mjenjač. Najsuvremeniji motor s unutarnjim izgaranjem će biti dostupan u tri razine snage

Mercedes-Benz je predstavio novu, drugu generaciju modela GLB, električni je to kompaktni SUV s velikodušnim prostorom za do sedam osoba, koji kombinira upečatljiv terenski dizajn s istinskom funkcionalnošću. Visokokvalitetna, radikalno redizajnirana unutrašnjost s novim Superscreenom postavlja nove standarde. Njemački proizvođač luksuznih vozila kaže da je novi GLB više od samog vozila, jer podržava svog vozača na vrlo intuitivan način te nudi prostor za spontanost i ide daleko iznad čiste praktičnosti. Njegov prepoznatljiv novi izgled daje mu samouvjerenu i karizmatičnu auru.

Gorden Wagener, glavni direktor dizajna, Mercedes-Benz Group AG, kaže da potpuno novi GLB utjelovljuje Mercedesovu filozofiju senzualne čistoće na posebno snažan način. Proširuje njihov portfelj ulaznog luksuznog dizajna i uvodi kultni Mercedes-Benz dizajn u novo doba. Svojim skulpturalnim proporcijama, emocionalnim svjetlosnim potpisom i modernom arhitektonskom unutrašnjosti - SUV s karakterom, senzualan i s dušom.

Stiže u proljeće sljedeće godine Lansiranje na tržište potpuno lektrčnih modela GLB 250+ s EQ tehnologijom (kombinirana potrošnja energije: 18,3-15,8 kWh/100) i GLB 350 4MATIC s EQ tehnologijom (kombinirana potrošnja energije: 18,6-15,9 kWh/100 km) će započeti u proljeće 2026. S uvjerljivim dometom do 631 km (WLTP), GLB 250+ od 200 kW nudi domet koji je neusporediv u njegovoj klasi.

Mercedes-Benz GLB - Tom Exton (aka TGE) opisuje vozilo Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz

Vrhunski sportski model je GLB 350 4MATIC od 260 kW. Oba modela imaju litij-ionsku bateriju s iskoristivim energetskim kapacitetom od 85 kWh. A s najsuvremenijom električnom arhitekturom od 800 volti, domet do 260 kilometara (WLTP) može se povećati za samo deset minuta. Ponuda modela uskoro će se proširiti dodatnim varijantama na baterije i električnu energiju, uključujući početni model, kao i visokotehnološke hibride.

Što se tiče punjenja, novi GLB se može brzo napuniti: 800-voltni sustav, u kombinaciji s novom generacijom baterija, osigurava kratko vrijeme punjenja. GLB se može napuniti za domet do 260 kilometara (WLTP) u roku od 10 minuta. Brzo punjenje istosmjernom strujom moguće je na 800-voltnim punionicama s kapacitetom punjenja do 320 kW. Međutim, GLB može koristiti i infrastrukturu za punjenje od 400 volti. DC pretvarač dostupan je kao opcija. Kapacitet punjenja izmjeničnom strujom iznosi do 22 kW.

Zasad znamo kako već od danas kupci u Njemačkoj mogu konfigurirati i naručiti dva modela online. GLB 250+ s EQ tehnologijom dostupan je po početnoj cijeni od 59.048 eura, dok GLB 350 4MATIC s EQ tehnologijom počinje od 62.178 eura. Otvoren za tehnologiju: hibrid s tri razine snage Nekoliko mjeseci nakon lansiranja na tržište, novi GLB će biti dostupan i kao atraktivan početni električni model te kao visokotehnološki hibrid s 48-voltnom tehnologijom i elektromotorom integriranim u mjenjač. Najsuvremeniji motor s unutarnjim izgaranjem u početku će biti dostupan u tri razine snage. Hibridni modeli GLB moći će voziti isključivo električno i pod određenim uvjetima rekuperirati energiju. Kupci će imati izbor između pogona na prednje kotače i 4MATIC-a.

Dinamičan ovjes za opušteno putovanje ili užitak u vožnji Ovjes s adaptivnim prigušenjem, koji dolazi standardno u kombinaciji s 20-colnim kotačima, osigurava posebno udobno ili alternativno sportsko iskustvo vožnje. Vozači mogu koristiti prekidač DYNAMIC SELECT za promjenu karakteristika prigušenja vozila. Mogu birati između načina rada Comfort s ugodnijim karakteristikama prigušenja ili načina rada Sport za sportsko, čvršće podešavanje.

Pogon na sva četiri kotača: 4MATIC modeli također imaju TERRAIN MODE Najuzbudljivije lokacije često se nalaze izvan utabanih staza. To nije problem za 4MATIC verzije – kada je potrebna trakcija, elektromotor na prednjoj osovini uključuje se munjevitom brzinom. 4MATIC modeli također imaju TERRAIN MODE. Ovaj program vožnje za polja i makadamske ceste prilagođava karakteristike pogonskog sklopa, upravljanja i kočnica kako bi podržao vozača.

Funkcija 'Prozirni poklopac motora' pruža virtualni pogled ispod cijelog vozila, što olakšava manevriranje na teškom terenu. Vučna sposobnost je do dvije tone, što je vrhunska vrijednost za električna vozila u ovoj kategoriji vozila. Zbog toga su električni GLB modeli prikladni za vuču kamp prikolica pune veličine. Zahvaljujući velikom opterećenju vučne rude od 100 kg, električni bicikli se mogu ponijeti i na vikend putovanja i odmore.

Mercedes-Benz GLB - svjetska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG







+46 Mercedes-Benz GLB - svjetska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG

Vanjski dizajn i dimenzije Snažne SUV proporcije s uspravnim prednjim dijelom i strmim vjetrobranskim staklom, kao i kratki prevjesi, karakteriziraju bočni izgled. Obloge lukova kotača i vizualna zaštitne ploče podvozja sprijeda i straga naglašavaju terenski karakter. Kotači su opcionalno promjera do 20 cola. Široki trag kotača i u ravnini s podvozjem, zajedno s mišićavim ramenima vozila, daju GLB-u snažan izgled. Kompaktni vanjski retrovizori na bočnoj liniji i u ravnini s kvakama vrata s opcijskim KEYLESS GO sustavom skladno se stapaju s bočnim profilom. Podignute krovne šine demonstriraju tipičnu funkcionalnost SUV-a i omogućuju ugradnju opcijskih krovnih nosača.

Čist, površinski orijentiran dizajn i svedene linije doprinose sportskom i modernom izgledu. Mišićava linija ramena s upečatljivom igrom svjetla i sjene naglašava atletski karakter, dok visokokvalitetni kromirani ukrasi podcrtavaju ekskluzivnost vozila. Upečatljiva značajka prednjeg dijela GLB-a je ploča s osvijetljenim Mercedes-Benz uzorkom, reinterpretacija klasične kromirane rešetke. Besprijekorno integriran u okolinu, ovaj dizajnerski element uključuje ne samo veliku, kultnu Mercedes-Benz zvijezdu, već i ukupno 94 manje zvijezde u kromiranoj završnoj obradi, tvoreći prepoznatljiv uzorak u prepoznatljivom stilu marke. Osvijetljena rešetka pozdravlja i oprašta se od vozača raznim animacijama. Ovisno o zakonskim propisima specifičnim za zemlju, središnja zvijezda je također u potpunosti ili djelomično osvijetljena.

Potpuno LED prednja svjetla osiguravaju emocionalnu i privlačnu prisutnost danju i noću, osvjetljavajući cestu u potpunosti. Povezana su svjetlosnom trakom. Inovativni dizajn zvijezde doprinosi nepogrešivom identitetu marke. S opcijskim MULTIBEAM LED prednjim svjetlima, dnevna svjetla dizajnirana su u obliku Mercedes-Benz zvijezde. Standardna LED High Performance prednja svjetla imaju Mercedesovu zvijezdu kao kromirani element dizajna.

Jedna od rijetkih vizualnih karakteristika GLB hibrida je klasična rešetka hladnjaka s Mercedes-Benz uzorkom u kromu, okružena standardnim LED svjetlosnim vodičem.

Stražnja svjetla u obliku zvijezde povezana su svjetlosnom trakom koja je u potpunosti osvijetljena u kombinaciji s MULTIBEAM prednjim svjetlima. Motivacija dizajnera bila je naglasiti modernost i širinu stražnjeg dijela. Svjetlosna traka animirana je sekvencama dobrodošlice i oproštaja. Registarska pločica je integrirana u stražnji branik.

Vanjske dimenzije novog GLB-a su sljedeće: duljina 4732 mm, širina 2029 mm, visina 1687 mm, međuosoviski razmak 2890 mm. Krug okretanja je 1184 m. Veće dimenzije koriste putnicima, nudeći, između ostalog, više prostora za noge straga. Težina vozilo, ovisno o modelu, iznosi između 2200 i 2280 kg, a može vući nekočenu prikolicu (12 posto uspona) do 1500 kg ili nekočenu od 750 kg.

Novi GLB dolazi u verzijama s pet ili sedam sjedala. Oni koji se odluče za verziju s dva dodatna sjedala u trećem redu mogu putovati na sljedeću ligašku utakmicu s cijelim teniskim timom ili posjesti susjedovu djecu i odvesti ih na školski festival. Čak ni promjene planova u zadnji čas ne smetaju vozačima GLB-a – s uzdužno podesivom klupom u drugom redu, ima čak i mjesta za npr. kutije za selidbu ili neke druge stvari.

Sa 127 litara (104 l prema ISO 3832), model ima najveći prednji prtljažnik ('frunk') u novoj obitelji modela – dovoljno mjesta za gajbu pića, tri nogometne lopte ili kompaktni šator. Stražnji prtljažnik ima kapacitet do 540/480 litara (pet/sedam sjedala), a s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala, to se povećava na 1715/1605 litara.

Unutrašnjost: visokotehnološki dizajn susreće ergonomsku kontrolu Novi princip dizajna interijera GLB-a usmjerava pozornost na nekoliko ikoničnih visokotehnoloških elemenata, poput naizgled lebdećeg MBUX Superscreena (opcija). Iza velike staklene površine nalaze se zaslon od 26 cm (10,25 inča) za vozača, središnji zaslon od 35,6 cm (14 inča) i zaslon od 35,6 cm (14 inča) za suvozača.

Još jedna privlačna značajka je lebdeća, sportska, visoko postavljena središnja konzola s dodatnim pretincem za pohranu. Novi upravljač je ergonomski dizajniran i intuitivan za korištenje. Kao odgovor na brojne zahtjeve kupaca Mercedes-Benz je ponovno uveo preklopku za limiter i DISTRONIC, kao i valjčić za kontrolu glasnoće.

Novi GLB nudi jedinstvenei ambijentalne stilove i širok raspon opcija opreme. S linijama opreme Progressive Line, AMG Line i AMG Line Plus, kao i Night Packageom i drugim opcijama opreme, GLB se može konfigurirati na razne načine kako bi odgovarao zahtjevima kupaca. Tu je i veliki izbor elemenata obloga i materijala za unutrašnjost. Druga mogućnost prilagodbe je odabir 11 ambijentalnih stilova za MBUX Superscreen. To korisnicima omogućuje stvaranje osobne atmosfere u vozilu. Shema boja instrumentne ploče, uključujući mjerače, kontrole i ambijentalnu rasvjetu, usklađena je s tim emocionalnim pozadinskim motivima.

Novi svijet sveobuhvatnih digitalnih iskustava s MBUX-om i tehnološkim inovacijama (MB.OS) Novi GLB u potpunosti radi na interno razvijenom Mercedes Benz operativnom sustavu (MB.OS). Sustav poboljšan umjetnom inteligencijom omogućuje opremanje svakog vozila superračunalima spojenim na Mercedes-Benz Intelligent Cloud. To omogućuje redovita bežična ažuriranja za najvažnije funkcije vozila, uključujući sustave pomoći u vožnji. To GLB održava ažurnim i atraktivnim godinama koje dolaze. Kao Digital Extras, dodatne funkcije mogu se naručiti i putem Mercedes-Benz trgovine. MB.OS označava početak četvrte generacije MBUX-a. Otvara novi svijet personaliziranih iskustava i intuitivne interakcije između čovjeka i vozila, postavljajući nove standarde u automobilskoj industriji. Nova generacija MBUX-a prvi je automobilski infotainment sustav koji integrira umjetnu inteligenciju (AI) Microsofta i Googlea. Ovo prvi put kombinira više AI agenata u jednom sustavu. MB.OS nudi maksimalnu fleksibilnost za besprijekornu integraciju sadržaja trećih strana. Tipično Mercedesovo sučelje ostaje, pružajući poznato korisničko iskustvo.

Iznimno intuitivno i individualno: novi koncept MBUX UI/UX MBUX Superscreen pokreće najsuvremeniji visokoučinkoviti čipovi i grafika u stvarnom vremenu iz Unity Game Engine-a. Novi koncept upravljanja i prikaza prilagođen je individualnim preferencijama kupaca. Dodatno razvijeni MBUX Zero Layer na središnjem zaslonu prikazuje najvažnije informacije, prijedloge i, po prvi put, nedavno korištene aplikacije. U prikazu aplikacija, aplikacije se sada mogu premještati i grupirati u pojedinačno imenovane mape, slično kao na pametnom telefonu. Kada je aplikacija otvorena, jednostavnim povlačenjem prsta ulijevo vraća se na prikaz aplikacija. Još jedno povlačenje vraća korisnika na Zero Layer. Alternativno, i dalje može izravno otići na Zero Layer u bilo kojem trenutku putem tipke Home.

Novi MBUX Virtual Assistant S generativnom umjetnom inteligencijom, novi MBUX Virtual Assistant revolucionira odnos između vozila i vozača. Omogućuje vrste složenih, višestrukih dijaloga kakve biste mogli voditi s prijateljem i ima kratkoročno pamćenje. Na temelju ChatGPT4o i pretraživanja s Microsoft Bingom, ujedinjuje kolektivno znanje interneta. Zahvaljujući Google Geminiju, virtualni asistent je također dobro upućen u pitanja vezana uz navigaciju. Može pristupiti informacijama s platforme Google Maps kako bi korisnicima pružio detaljne i personalizirane odgovore na pitanja o navigaciji, zanimljivim mjestima i još mnogo toga. MBUX virtualni asistent uvijek je prisutan na Zero Layeru kao 'živi' avatar.

Inteligentna navigacija kojoj možete vjerovati: temeljena na Google Mapsima U novom GLB-u, navigacijsko iskustvo temelji se na Google Mapsima. Navigacijsko rješenje razvijeno kao dio partnerstva između Googlea i Mercedes-Benza jedna je od prvih integracija novog Google Cloudovog automobilskog AI agenta za usluge razgovora u vozilu s Google Mapsima. Mercedes Benz navigacija s električnom inteligencijom planira najbržu i najpogodniju rutu, uključujući stanice za punjenje, na temelju brojnih čimbenika. Integrirana vizualna komunikacija također doseže novu dimenziju s MBUX Surround navigacijom. Besprijekorno integrira prikaz pomoći vozaču s 3D prikazom okoline i navođenjem rute u stvarnom vremenu na zaslonu vozača. Vozači imaju koristi od poboljšane situacijske svijesti, videći što GLB vidi i kako ih sustavi pomoći podržavaju. U usporedbi s prethodnikom, novi električni GLB nudi osjetno povećanje prostora za glavu u prva dva reda sjedala. To je zahvaljujući krovnoj liniji SUV-a, kao i standardnom panoramskom krovu. Putnici također mogu uživati ​​u više prostora za noge straga. Udobnost sjedenja u drugom redu osjetno je poboljšana, između ostalog, s duljom potporom za bedra.

Malo je automobila u ovoj klasi koji omogućuju ugradnju više od dvije dječje sjedalice straga. Novi GLB ima na umu obitelji – ukupno četiri dječje sjedalice mogu se ugraditi u drugi i treći red, plus jedna na suvozačevo sjedalo.

Veliki standardni panoramski krov stvara iznimno prostran i otvoren osjećaj. U roku od nekoliko milisekundi, staklena površina opcijskog panoramskog krova SKY CONTROL može se mijenjati između prozirnog za nesmetan pogled prema gore i neprozirnog (mliječnog) za više privatnosti (dodatna oprema). GLB nudi jedinstveno vizualno iskustvo, posebno noću, kada je osvijetljeno njegovih 158 zvijezda.