Mercedes-Benz predstavio novi GLC: Svrhovit, profinjen i potpuno električan SUV s EQ tehnologijom

U ponudi će biti raznolik portfelj pogonskih sustava za svaki zahtjev korisnika. Pri lansiranju na tržište najprije stiže vrhunski model, GLC 400 4MATIC s 360 kW (490 KS) i dometom do 713 km. Uslijediti će još četiri impresivna modela

Mercedes-Benz je na sajmu IAA Mobility 2025 u Münchenu predstavio svoj novi GLC, SUV koji je godinama bio najpopularniji model marke s trokrakom zvijezdom.

Potpuno novi električni GLC s EQ tehnologijom označava prekretnicu u segmentu srednje velikih SUV modela Mercedesa. Predvodi put svojim upečatljivim dizajnerskim jezikom i inteligencijom koju pokreće MB.OS supermozak s umjetnom inteligencijom.

Mercedes-Benz GLC 400 Lavendel - dizajn Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG

Izrađen prvenstveno s električnim pogonom, kao prvi model u potpuno novoj obitelji vozila, ističe se performansama, dometom, učinkovitošću i brzinom punjenja. Istovremeno postavlja nove standarde u svojoj klasi za dizajn, vrijednost, svestranost i prostor. Potpuno novi GLC nudi još više prostora za noge i glavu od svojih konvencionalno pogonjenih bratskih modela, kao i impresivnu vučnu snagu od 2,4 tone.

Zora novog doba prepoznatljivog dizajna Novi GLC utjelovljuje klasične proporcije Mercedes-Benz SUV-a srednje veličine na moderan i privlačan način. To je prvi Mercedes-Benz s redizajniranom kromiranom rešetkom koja definira brend. Kao osvijetljeno visokotehnološko remek-djelo, ova ikonična rešetka redefinira lice brenda, odišući prestižem i samopouzdanjem. Dinamična silueta, sa svojim skulpturalnim linijama ramena i izraženim lukovima kotača, naglašava njegovu snažnu prisutnost.

Novi GLC sadrži sljedeću generaciju digitalnog svjetla s mikro-LED tehnologijom. Polje osvjetljenja visoke rezolucije znatno je veće nego prije i omogućuje veću svjetlinu za duga svjetla i projekcije na cestu. Istodobno, potrošnja energije svjetlosnog modula je oko 50 posto manja nego kod prethodnika.

ULTRA RANGE dugo svjetlo više ne svijetli samo kruto naprijed. Umjesto toga, integrirano je u svjetlo za zavoj i dinamički se okreće s njim. Zahvaljujući kombiniranim informacijama s kamere i podacima karte, svjetlo za zavoj reagira još preciznije na smjer ceste.

Potpuno novi GLC oličenje je svestranosti, prostranosti i udobnosti, što ga čini savršenim suputnikom za svakodnevne avanture. Besprijekorno nadograđujući provjerene kvalitete popularne serije modela, električni GLC podiže stvari na višu razinu.

S međuosovinskim razmakom koji je 84 mm duži u usporedbi s GLC-om s motorom s unutarnjim izgaranjem, putnici mogu uživati u iznimno prostranoj i udobnoj vožnji. Rezultat je 13 mm više prostora za noge i 46 mm više prostora za glavu sprijeda, dok putnici straga imaju koristi od 47 mm više prostora za noge i 17 mm više prostora za glavu.

Za one kojima je potrebno puno prostora za pohranu, GLC to pokriva. Prtljažnik nudi velikodušnih 570 litara kapaciteta, a kada se stražnja sjedala preklope, proširuje se na impresivnih 1740 litara. Osim toga, prednji prtljažnik doprinosi dodatnih 128 litara kapaciteta i može se djelomično električno otvoriti putem dodirnog upravljanja. Bilo da se pripremate za vikend odmor ili opsežnu kupovinu, novi GLC zadovoljava sve potrebe.

GLC 400 4MATIC s EQ tehnologijom može vući do 2,4 tone s kočnicama, što ga čini idealnim za velike kamp-kućice, prikolice za brodove ili konje. Vučno opterećenje od 100 kg omogućuje prijevoz električnih bicikala na odgovarajućem nosaču. S ESP® stabilizacijom prikolice i sustavom pomoći pri manevriranju s prikolicom, GLC nudi posebno praktično i sigurno upravljanje. Savršen za vikend kampiranje ili prijevoz broda do jezera, GLC osigurava glatko i sigurno putovanje.

Unutrašnjost Pri ulasku u kabinu potpuno novog GLC-a dočekuje potpuno novi MBUX HYPERSCREEN. S 99,3 cm (39,1 inča), i to je najveći zaslon u Mercedes-Benzu do sada. U kombinaciji s toplim i privlačnim ambijentalnim svjetlom koje osvjetljava čak i zvjezdani panoramski krov SKY CONTROL, podiže na novu razinu jedinstveni osjećaj udobnosti, sigurnosti i podrške Mercedes-Benza 'Dobrodošli kući'. Poznati i intuitivni osjećaj pripadnosti u potpuno novom električnom GLC-u čini ga gostoljubivim prostorom koji se besprijekorno integrira u živote vozača.

Mercedes-Benz također postavlja nove standarde u opremi interijera s opcionalnim Vegan paketom. Ovaj raskošni paket materijala za interijer certificiran je od strane Veganskog društva. To čini Mercedes-Benz prvim proizvođačem automobila u svijetu koji nudi neovisno certificiranu vegansku unutrašnjost.

Mercedes-Benz podiže dizajnersku filozofiju senzualne čistoće unutrašnjosti na novu razinu. Veličanstveno lebdeći potpuno novi besprijekorni MBUX HYPERSCREEN stvara impresivno, impresivno prostorno iskustvo s digitalnom elegancijom. Aktivna ambijentalna rasvjeta pojačava futuristički dojam. Velikodušno prošireni prostor, posebno straga, i standardni panoramski krov čine da unutrašnjost izgleda otvoreno i elegantno.

Kao opcija, panoramski krov SKY CONTROL dostupan je s podesivim staklom i ambijentalnom rasvjetom koja osvjetljava 162 zvijezde na noćnom nebu. Visokokvalitetni materijali osiguravaju prvoklasnu haptiku i eleganciju - uključujući opcije bez životinja. Ovdje Mercedes Benz postavlja novi standard u korištenju veganskih materijala s opcijskim Veganskim paketom. Ovaj raskošni paket unutarnjih materijala mekog dodira certificiran je od strane Veganskog društva. To čini Mercedes Benz prvim proizvođačem automobila u svijetu koji nudi neovisno certificiranu vegansku unutrašnjost.

Nova vrhunska sjedala i novi upravljač Nova sjedala GLC-a nude najveću udobnost, osiguravajući da vozači i putnici stignu osvježeni čak i nakon mnogo kilometara. Sva dostupna sjedala certificirana su njemačkim AGR pečatom od 'Aktion Gesunder Rücken'(Organizacija za zdrava leđa). Novi upravljač dizajniran je da bude još ergonomskiji i intuitivniji za korištenje. Na zahtjev kupaca, Mercedes-Benz je ponovno uveo koncept upravljanja s ljuljačkom za limiter i DISTRONIC, kao i valjkom za kontrolu glasnoće. Kapacitivne ploče s prekidačima besprijekorno su integrirane i nude taktilna pomagala za bolju orijentaciju.

S raznolikim ENERGIZING COMFORT programima i individualnim preporukama ENERGIZING COACH-a, Mercedes-Benz nudi opsežan wellness program za GLC. Novodizajnirani ENERGIZING COMFORT programi sada su dostupni kao zasebna aplikacija. Po prvi put moguće je deaktivirati ENERGIZING zvukove kako biste uživali u programima uz osobnu glazbu ili podcaste. Potpuno nove besprijekorne MBUX HYPERSCREEN animacije i zvukovi (3D i 4D) pažljivo su dizajnirani i pružaju dodatnu vrijednost ENERGIZING COMFORT programima.

Potpuno novi besprijekorni MBUX HYPERSCREEN od 99,3 cm (39,1 inča) najveći je zaslon u Mercedes-Benzu do sada. Njegova iznimna oštrina zahvaljuje visokoj rezoluciji i inovativnoj tehnologiji matričnog pozadinskog osvjetljenja. U kombinaciji s novim stilovima, ova tehnologija stvara jedinstven osjećaj digitalne sofisticiranosti i vodi do potpuno novog impresivnog iskustva u unutrašnjosti.

Potpuno novi MBUX HYPERSCREEN stvara holističko iskustvo vožnje i prostornog doživljaja. To je nadopunjeno s do 11 stilova koji se mogu odabrati kao pozadinski motivi. Korištenje boja u instrumentnoj ploči (uključujući brojčanike i mjerače), kontrolnim elementima i ambijentalnoj rasvjeti usklađeno je s tim emocionalnim motivima. Impresivni ambijentalni stilovi nude širok raspon od mirnog do intenzivnog, hladnog do toplog i tehničkog do emocionalnog.

Upečatljiv dizajn poznat je po iznimnoj estetici i preciznosti, kao i intuitivnoj navigaciji korisnika. To korisnicima omogućuje stvaranje osobne atmosfere u vozilu gdje se fizički i digitalni svijet besprijekorno stapaju zahvaljujući MB.OS-u. MB.OS: supermozak vođen umjetnom inteligencijom Baš kao što ljudski mozak orkestrira misli, osjetila i radnje, Mercedes-Benz operativni sustav (MB.OS) integrira i kontrolira svaki aspekt vozila - od infotainmenta i automatizirane vožnje do udobnosti tijela i punjenja. U srcu ovog sustava leži napredna umjetna inteligencija, koja omogućuje vozilu da uči preferencije vozača, prilagođava se promjenjivim uvjetima i donosi odluke u stvarnom vremenu za sigurnije i intuitivnije iskustvo.

Ovaj supermozak vođen umjetnom inteligencijom prirodno komunicira s putnicima, osiguravajući besprijekorno i inteligentno putovanje. MB.OS ne samo da se nosi sa složenošću sličnom ljudskom mozgu, već koristi i izuzetno snažne čipove sposobne za 254 bilijuna operacija u sekundi. Ova visokoučinkovita računala povezana s Mercedes-Benz Intelligent Cloudom omogućuju bežična ažuriranja cijelog softvera vozila, održavajući GLC ažurnim i atraktivnim dugi niz godina. Arhitektura chip-to-cloud duboko je integrirana, osiguravajući zaštitu podataka i povezivost od čipa do oblaka. To omogućuje preciznu kontrolu nad svim aktuatorima i senzorima, od infotainmenta do udobnosti i punjenja, pružajući neusporedivo iskustvo vožnje i inteligentnu integraciju funkcija vozila u korisničko sučelje. MB.OS pretvara GLC u inteligentnog suputnika koji razmišlja, uči i razvija se sa svojim vozačem.

MB.DRIVE: napredni sustavi pomoći vozaču Svaki model opremljen je opsežnim skupom senzora koji koristi do deset vanjskih kamera, pet radarskih senzora i dvanaest ultrazvučnih senzora kako bi ponudio prvoklasnu pomoć u vožnji. Svi su povezani s visokoučinkovitom upravljačkom jedinicom koja radi s MB.OS-om i djeluje poput mozga GLC-a. Potpuno fokusiran, stalno oprezan i munjevito brz, MB.DRIVE koristi umjetnu inteligenciju za obradu ogromnih količina sirovih podataka sa senzora kako bi razumio prometnu situaciju. S MBUX Surround navigacijom, vozač uvijek zna što je automobil detektirao iz okoline, povećavajući povjerenje u sustav. Ovisno o paketu, MB.DRIVE pomaže vozaču u kooperativnom upravljanju, kočenju i ubrzavanju.

Također se povezuje s vanjskim svijetom putem integrirane krovne antene, što kupcima omogućuje nadogradnju sustava novim funkcijama nakon kupnje – praktično putem Mercedes Benz aplikacije i bez potrebe za posjetom prodavaču. Svi aktivni sigurnosni sustavi standardna su oprema i mogu se ažurirati čak i nakon kupnje, jer mogu pomoći u izbjegavanju ili ublažavanju većeg broja sudara nego prije.

Mercedes-Benz GLC - svjetska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG







+72 Mercedes-Benz GLC - svjetska premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG

U startu model GLC 400 4MATIC s 360 kW (490 KS) Dizajniran da se lako prilagodi različitim potrebama i načinima života, nastavlja GLC nasljeđe u električnom obliku – ikoničan, svestran, intuitivan i uglađen. Mercedes-Benz će ponuditi raznolik portfelj pogonskih sustava za svaki zahtjev kupca. S impresivnim dometom, snažnim performansama i udobnošću koja se očekuje od Mercedes-Benza, novi GLC definira budućnost električne vožnje. Pri lansiranju na tržište najprije stiže vrhunski model, GLC 400 4MATIC s 360 kW (490 KS) i dometom do 713 km. Uslijediti će još četiri impresivna modela.

Mercedes-Benz GLC 400 Rot - u vožnji Izvor: Promo fotografije / Autor: Mercedes-Benz AG

Udobnost vožnje i agilnost s tehnologijom S klase: inteligentni zračni ovjes i upravljanje stražnjom osovinom Bilo da se radi o opuštenom vikend izletu, brzoj vožnji na dugoj relaciji autocestom ili posljednjim neasfaltiranim kilometrima na putu do kampa ili skijaškog doma – novi GLC nudi optimalnu ravnotežu između dinamike vožnje i udobnosti vožnje u svim situacijama. Zahvaljujući provjerenoj tehnologiji zračnog ovjesa iz Mercedes Benz S klase, neravnine i vibracije gotovo se u potpunosti apsorbiraju, osiguravajući izuzetno glatku vožnju.

Beskonačno podesivi sustav prigušenja nudi savršenu mješavinu udobnosti na dugim relacijama i sportske agilnosti. Paket Agility & Comfort uključuje AIRMATIC zračni ovjes u kombinaciji s upravljanjem stražnjom osovinom, koji omogućuje kut upravljanja do 4,5 stupnjeva u oba smjera. Ova napredna tehnologija jasno izdvaja GLC od ostalih vozila u svojoj klasi.

Novi kočioni sustav: vrhunski osjećaj papučice kočnice i visoke performanse rekuperacije GLC je opremljen novim One-Box kočionim sustavom koji pruža stabilan i siguran osjećaj papučice kočnice, bez obzira na to koči se rekuperacijom energije ili konvencionalnim kočenjem trenjem. Za svaki proces kočenja sustav izračunava maksimalnu rekuperaciju i minimalnu upotrebu kočnice trenjem. U svakodnevnoj vožnji, potpuno novi GLC generira električnu energiju tijekom kočenja u preko 99 posto slučajeva. Performanse rekuperacije iznose do 300 kW i značajno doprinose povećanju dometa. Vozači imaju na raspolaganju četiri razine rekuperacije: D- (maksimalna razina rekuperacije), D (standardna rekuperacija), D+ (bez rekuperacije) i D Auto (inteligentna rekuperacija).

Istovremeno, neusporedivo iskustvo vožnje potpuno novog GLC-a uključuje One-Box kočioni sustav. Pruža izuzetno glatko, dosljedno i sigurno usporavanje, bilo putem rekuperacije energije ili kočenja trenjem. MB.DRIVE sustavi u potpuno novom GLC-u koriste prednosti do deset vanjskih kamera, pet radarskih senzora i dvanaest ultrazvučnih senzora kako bi ponudili prvoklasnu naprednu pomoć vozaču. A s inteligentnim zračnim ovjesom poznatim iz S-klase, potpuno novi GLC jamči vrhunsku udobnost vožnje. To se kombinira s upravljanjem stražnjom osovinom od 4,5 stupnjeva za iznimnu agilnost.

Besprijekorno i intuitivno iskustvo punjenja također je zajamčeno integriranom funkcijom rezervacije za stanice za punjenje kao dijelom MB.CHARGE Public usluge. Mercedes Benz je prvi proizvođač koji nudi takvu značajku. Nadalje, potpuno novi GLC opremljen je tehnologijom dvosmjernog punjenja. Potpuno novi električni GLC kombinira pouzdanost i eleganciju Mercedes Benza s najsuvremenijim električnim pogonskim sustavima i inteligentnim, intuitivnim softverom.

TERRAIN MODE i 'prozirni poklopac motora' GLC 400 4MATIC ima TERRAIN MODE kao program vožnje za poljske ili makadamske ceste, prilagođavajući karakteristike pogona, upravljanja i kočnica. Funkcija 'prozirnog poklopca motora' omogućuje virtualni pogled ispod prednjeg dijela vozila kombiniranjem slika s prednje kamere i kamera vanjskih retrovizora. Savršen spoj udobnosti na dugim putovanjima i sportske agilnosti Vrhunac nove električne arhitekture je 800-voltni sustav koji značajno smanjuje vrijeme punjenja u kombinaciji s novom generacijom baterija. U kombinaciji s MB.CHARGE-om, jednom od najvećih svjetskih mreža za punjenje, nudi besprijekorno povezano, brzo i praktično iskustvo punjenja. Mercedes-Benz navigacija s električnom inteligencijom uvijek planira najbržu i najudobniju rutu, uključujući zaustavljanja za punjenje na kompatibilnim stanicama za punjenje, uzimajući u obzir čimbenike poput topografije, rasporeda rute i vremenskih informacija. Mercedes-Benz kontinuirano širi mrežu za punjenje vlastitim aktivnostima izgradnje javne infrastrukture za punjenje. Na Mercedes-Benz punionicama kupci mogu isključivo unaprijed rezervirati stanice za punjenje putem MB.CHARGE Public.

Prema trenutnim prognozama, potpuno novi GLC može napuniti domet do 303 km za deset minuta. Inovativni sustav baterija GLC-a temelji se na visoko integriranoj modularnoj arhitekturi i uključuje litij-ionsku bateriju s iskoristivim energetskim sadržajem od 94 kWh. Takozvani DC pretvarač ugrađuje se ovisno o zemlji. To omogućuje punjenje na brzim punionicama od 400 volti.

Električni GLC također je pripremljen za spajanje na električnu mrežu. Kada je spojen na kompatibilnu dvosmjernu DC punionicu, može pohranjivati ​​solarnu energiju i služiti kao dobavljač energije za dom (V2H) ili električnu mrežu (V2G).