Škoda proizvela 100.000-ti Elroq: Potpuno električni kompaktni SUV među najpopularnijima BEV-ima u Europi

Cijenjen od strane stručnjaka i kupaca Elroq je nedavno proglašen 'Njemačkim automobilom godine 2026.' i bio je drugi najprodavaniji električni automobil u Europi u prva tri tromjesečja 2025.

Škoda Auto je od početka proizvodnje početkom godine proizvela 100.000 primjeraka potpuno električnog kompaktnog SUV-a Elroq. Jubilarno vozilo je Elroq RS u Mamba Green zelenoj boji. Kao prvi proizvodni model koji sadrži dizajnerski jezik Modern Solid marke, Elroq se sastavlja na fleksibilnoj liniji na kojoj se također proizvode Enyaq i Octavia temeljena na MQB-u. To omogućuje proizvođaču automobila da proizvodi i električne i modele s motorima s unutarnjim izgaranjem na istoj liniji kako bi brzo odgovorio na potražnju kupaca.

Elroq se pokazao popularnim među kupcima i stručnjacima: u prva tri tromjesečja 2025. godine zauzeo je drugo mjesto među najprodavanijim BEV modelima u Europi. Prekretnica od 100.000 jedinica naglašava snažnu, kontinuiranu potražnju za Škodinim SUV-ovima na baterije, Elroqom i Enyaqom. Podsjetimo, mi smo u Autozoni bili na međunarodnoj dinamičkoj premijeri Elroqa krajem 2024. na španjolskoj Mallorci, a isto tako i na međunarodnoj dinamičkoj premijeri osvježenog Enyaqa i Enyag Coupéa krajem ožujka ove godine u Češkoj.

'Proizvodnja 100.000 Elroqova u manje od godinu dana serijske proizvodnje veliko je postignuće za cijeli tim. Također odražava rigoroznu pripremu i ciljane prilagodbe naših proizvodnih procesa. Od samog početka u potpunosti smo iskoristili fleksibilnost za izradu baterijski električnih i vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem na istoj liniji. Rezultat je jasan: ogroman odaziv kupaca naglašava izvrsnu kvalitetu proizvodnje automobila 'proizvedenih u Mladoj Boleslavi'.', kaže Andreas Dick, član Uprave Škoda Auta za proizvodnju i logistiku.

Škoda Elroq - dinamička premijera Izvor: Promo fotografije / Autor: Škoda

Škoda Elroq: među najprodavanijim električnim vozilima u Europi U prva tri tromjesečja 2025. Škoda Auto isporučila je gotovo 120.000 električnih vozila diljem svijeta. U Europi su se oba modela našla među deset najboljih električnih automobila, s Elroqom na drugom i Enyaqom na šestom mjestu. Elroq je najprodavanije električno vozilo u Češkoj, Danskoj i Slovačkoj, a nalazi se i među tri najprodavanija električnog vozila u Austriji, Nizozemskoj i Švicarskoj.

Jubilarni Škoda Elroq u Mamba Green zelenoj boji silazi s proizvodne trake u Mladoj Boleslavi' Izvor: Promo fotografije / Autor: Škoda

Veliki uspjeh za Elroq u Njemačkoj, najvećem pojedinačnom tržištu Škode U Njemačkoj, najvećem pojedinačnom tržištu Škode, Elroq je bio najprodavanije električno vozilo u listopadu s 3320 registracija, a bio je i najprodavaniji električni automobil u Europi u travnju, srpnju i listopadu. Uspjeh Elroqa ogleda se ne samo u snažnoj potražnji kupaca, već i u rastućem popisu međunarodnih nagrada, uključujući poznatu nagradu Red Dot Design Award.

Škoda Elroq RS Izvor: Promo fotografije / Autor: Škoda







+25 Škoda Elroq RS Izvor: Promo fotografije / Autor: Škoda