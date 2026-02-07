Kako razvedriti tmurnu subotu? Pogledajte ove najnovije vratolomije Travisa Pastrane u Australiji

Potpuno novi Subaru 'Brataroo' sa 670 KS i aktivnom aerodinamikom debitira u najsmjelijem nastavku kultne filmske serije Gymkhana do sada

Subaru Motorsports USA i Hoonigan su u prosincu prošle godine premijerno predstavili najnoviji dio internetski revolucionarne filmske franšize Gymkhana, 'Aussie Shred'. Smješten u zemlji koja je skovala izraz 'hoon', treći film Travisa Pastrane o Gymkhani najluđi je u povijesti franšize, s najvećim skokovima, najbližim dodirima i najluđim trikovima u filmu o Gymkhani do sada. Uostalom, pogledajte kako izgledaju vratolomije Travisa Pastrane u Gymkhani, 'Aussie Shred'.

[HOONIGAN] Gymkhana 2025: Aussie Shred — Travis Pastrana čini nemoguće u Subaru Bratu Izvor: Promo fotografije / Autor: [HOONIGAN] Gymkhana 2025: Aussie Shred — Travis Pastrana čini nemoguće u Subaru Bratu

Pastrana se suočava s Outbackom, luci u Sydneyu i Mount Panorami u Bathurstu, između ostalih lokacija, iza volana Subarua 'Brataroo' 9500 Turbo, reinterpretacije Subarua BRAT-a iz 1978. konstruiranog kao namjensko vozilo za Gymkhanu. Subaru of America i tehnički partner Vermont SportsCar (VSC) izradili su Brataroo koji skreće, klizi i leti daleko iznad mogućnosti svojih prethodnika, koristeći nemali broj inovativnih inženjerskih rješenja kako bi stvorio najnapredniju aktivnu aerodinamiku na Gymkhana automobilu do danas. Stroj izveden iz reli-krosa ima snažni 2,0-litreni bokser motor s turbopunjačem snage 670 KS i 840 Nm okretnog momenta te se okreće više od 9500 okr./min.

'Brataroo je bez sumnje najluđi Gymkhana automobil koji smo ikada napravili', rekao je Pastrana. 'Svaki dio ovog automobila dizajniran je da izdrži zlostavljanje kojem smo ga izložili tijekom snimanja ovog filma. Od vješanja dvije gume s mola do leta 50 metara preko dubokog kanjona visokog 10 katova iznad cestovnog vlaka. Prelijećem preko dubokog jezera i umirem od straha svakim korakom.' U pravom Gymkhana stilu, film sadrži mnoštvo cameo uloga lokalnih ikona motorsporta, uključujući dvostrukog motociklističkog prvaka Dakar Rallyja Tobyja Pricea, vozača Subaru WRC-a Chrisa 'Atka' Atkinsona, vozače BMX-a Nitro Circusa Ryana Williamsa, Jaieja Tooheyja i Willa Browna, uz grupu vozača V8 Supercara koji su izazvali Brataroo na utrku 'drag race' niz Conrod Straight u Mount Panorami. Zvjezdana postava uključuje i Mooga i Martyja iz Mighty Car Modsa, posljednjeg od V8 Interceptora i Mad Hueye koji izvode najplemenitiju australsku tradiciju, shoey.

'Australija je dugo bila na vrhu popisa potencijalnih lokacija za snimanje filma Gymkhana', rekao je Brian Scotto, direktor akcije 321 Action i suosnivač Hoonigana. 'Ken Block i ja pokušali smo tamo snimiti Gymkhana Nine, ali smo dočekani s odlučnim ne, zbog klime zakona protiv hoon-a koji su u to vrijeme vladali. Desetljeće kasnije, kada smo se ponovno obratili australskoj vladi, dočekani smo raširenih ruku. Ova kombinacija nedovršenog posla koji smo imali dolje i toga što je ovo Pastranin posljednji film u seriji, ne samo da ga čini vrlo posebnim za mene, već i vrši pritisak da pomaknemo granice onoga što smo mogli učiniti i u automobilu i iza kamere.'