Zima još traje: Evo nekoliko korisnih savjeta kako najbolje zaštititi svoj automobil i sebe

Ako smo i pomislili da je zima već prošla – prevarili smo se, snijeg još uvijek stvara probleme u prometu. Stoga je zaštita vašeg automobila u zimskim uvjetima ključna za pouzdanost i dugotrajnu izdržljivost. Pravilna priprema za zimu ne samo da štiti vaše vozilo već i značajno poboljšava sigurnost za vas i druge sudionike u prometu.

Evo nekoliko praktičnih, provjerenih mjera koje možete poduzeti: Odgovarajuće gume za hladniji period godine Montirajte zimske gume kada temperature padaju ispod 7 °C; one pružaju bolje prianjanje na snijegu i ledu. Redovito provjeravajte tlak u gumama, jer hladno vrijeme smanjuje tlak zraka u gumama što utječe na upravljivost vozila. Ako nemate namjeru mijenjati ljetne gume sa onim zimskim (ili cjelogodišnjim) provjerite barem odgovarajuću dubinu profila (preporučuje se minimalno 4 mm za zimsku vožnju). Naravno, odgovarajući lanci za snijeg neka vam u tom slučaju stalno budu u prtljažniku vašeg automobila.

Zaštitite akumulator Hladno vrijeme značajno smanjuje kapacitet akumulatora, stoga je vrlo bitno da je on u savršeno ispravnom stanju baš upravo u ovom zimskom periodu.

Za svaki slučaj, s vremena na vrijeme testirajte akumulator i zamijenite ga ako je pri kraju svog vijeka trajanja. Održavajte kontaktne dijelove akumulatora čistima i provjerite da je veza s kablovima korektno spojena. Koristite odgovarajuće tekućine Ako još niste, prijeđite na zimsko motorno ulje koje preporučuje proizvođač vašeg vozila. Osigurajte da je antifriz/rashladna tekućina predviđena za temperature ispod nule. Koristite zimsku tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla koja se neće smrzavati. Nadalje, provjerite usput i tekućinu za kočnice i servo upravljač.

Zaštitite svoje vozilo od korozije Redovito perite automobil posebice u zimskom periodu, operite i njegovo podvozje, kako biste uklonili sol i kemikalije s ceste. Za sljedeću zimu, pripremite se na vrijeme i nanesite poseban zaštitni vosak za boju kako biste zaštitili vanjski dio karoserije. To se odnosi i na zaštitu podvozja ako živite u područjima gdje je posipanje promeetnica solju učestala praksa.

Održavajte dobru vidljivost Zamijenite istrošene brisače vjetrobrana zimskim ili robusnijim verzijama. Održavajte prednja svjetla, stražnja svjetla i senzore čistima. Uvijek nosite strugač za led i četku za snijeg u svom vozilu, nikad ne znate kad će vam biti potrebni.

Zaštitite unutrašnjost i vanjštinu Koristite gumene prostirke za pod kako biste spriječili oštećenje podova ili tepiha vlagom. Sklopite retrovizore (ako je moguće) nakon parkiranja svog vozila preko noći i na taj način barem malo smanjite mogućnost njihovog smrzavanja. Ako možete, parkirajte čim više u garaži ili koristite prozračnu navlaku za automobil.

Provjerite kočnice i ovjes Hladno vrijeme može i više nego inače pojačati trošenje. Svakako prije zime pregledajte kočnice, amortizere i komponente ovjesa.

Imajte u svom vozilu komplet za zimske hitne slučajeve Stariji vozači to već zasigurno prakticiraju, ali za one koji ne razmišljaju toliko daleko znajte da biste trebali imati određene predmete za slučaj da negdje zapnete na cesti zbog ekstremnih zimskih uvjeta. Neka se u vašem vozilu nađu kablovi za paljenje motora.

Provjerite imate li, ionako, obvezni trokut upozorenja i reflektirajući prsluk za slučaj. Deka i rukavice uvijek dobro didju, kao i baterijska svjetiljka, osnovni alat. Za modernog čovjeka danas je posve prirodno i da imate sa sobom i punjač za telefon ili power bank. Prilagodite vozačke navike Vozite glatko, izbjegavajte naglo kočenje ili ubrzavanje. Za svajki slučaj, povećajte sigurnosni razmak do vozila ispred. Koristite kočenje motorom prebacivanjem u niži stupanj prijenosa kada je to prikladno ako imate ručni mjenjač.