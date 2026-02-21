nije gotovo

Zima još traje: Evo nekoliko korisnih savjeta kako najbolje zaštititi svoj automobil i sebe

Z.M.

21.02.2026 u 01:50

Zimski uvjeti i u našim krajevima u ovo doba godine znaju iznenaditi vozače
Zimski uvjeti i u našim krajevima u ovo doba godine znaju iznenaditi vozače Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak
Bionic
Reading

Pravilna priprema za zimu ne samo da štiti vaše vozilo već i značajno poboljšava sigurnost za vas i druge sudionike u prometu

Ako smo i pomislili da je zima već prošla – prevarili smo se, snijeg još uvijek stvara probleme u prometu. Stoga je zaštita vašeg automobila u zimskim uvjetima ključna za pouzdanost i dugotrajnu izdržljivost. Pravilna priprema za zimu ne samo da štiti vaše vozilo već i značajno poboljšava sigurnost za vas i druge sudionike u prometu.

Zima i dalje pokazuje svoje oštre zube
Zima i dalje pokazuje svoje oštre zube Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak

Evo nekoliko praktičnih, provjerenih mjera koje možete poduzeti:

Odgovarajuće gume za hladniji period godine

Montirajte zimske gume kada temperature padaju ispod 7 °C; one pružaju bolje prianjanje na snijegu i ledu. Redovito provjeravajte tlak u gumama, jer hladno vrijeme smanjuje tlak zraka u gumama što utječe na upravljivost vozila. Ako nemate namjeru mijenjati ljetne gume sa onim zimskim (ili cjelogodišnjim) provjerite barem odgovarajuću dubinu profila (preporučuje se minimalno 4 mm za zimsku vožnju). Naravno, odgovarajući lanci za snijeg neka vam u tom slučaju stalno budu u prtljažniku vašeg automobila.

Na snijegu se najbolje ponašaju prave zimske gume
Na snijegu se najbolje ponašaju prave zimske gume Izvor: Promo fotografije / Autor: Bridgestone

Zaštitite akumulator

Hladno vrijeme značajno smanjuje kapacitet akumulatora, stoga je vrlo bitno da je on u savršeno ispravnom stanju baš upravo u ovom zimskom periodu.

Provjeravajte redovito stanje vašeg akumulatora
Provjeravajte redovito stanje vašeg akumulatora Izvor: Promo fotografije / Autor: Maypole

Za svaki slučaj, s vremena na vrijeme testirajte akumulator i zamijenite ga ako je pri kraju svog vijeka trajanja. Održavajte kontaktne dijelove akumulatora čistima i provjerite da je veza s kablovima korektno spojena.

Koristite odgovarajuće tekućine

Ako još niste, prijeđite na zimsko motorno ulje koje preporučuje proizvođač vašeg vozila. Osigurajte da je antifriz/rashladna tekućina predviđena za temperature ispod nule. Koristite zimsku tekućinu za pranje vjetrobranskog stakla koja se neće smrzavati. Nadalje, provjerite usput i tekućinu za kočnice i servo upravljač.

Tekućina za pranje stakla zimi mora podnositi i vrlo niske temperature
Tekućina za pranje stakla zimi mora podnositi i vrlo niske temperature Izvor: Ostale fotografije / Autor: KFZ

Zaštitite svoje vozilo od korozije

Redovito perite automobil posebice u zimskom periodu, operite i njegovo podvozje, kako biste uklonili sol i kemikalije s ceste. Za sljedeću zimu, pripremite se na vrijeme i nanesite poseban zaštitni vosak za boju kako biste zaštitili vanjski dio karoserije. To se odnosi i na zaštitu podvozja ako živite u područjima gdje je posipanje promeetnica solju učestala praksa.

Čuvajte boju svog vozila u besprijekornom stanju
Čuvajte boju svog vozila u besprijekornom stanju Izvor: Ostale fotografije / Autor: KFZ

Održavajte dobru vidljivost

Zamijenite istrošene brisače vjetrobrana zimskim ili robusnijim verzijama. Održavajte prednja svjetla, stražnja svjetla i senzore čistima. Uvijek nosite strugač za led i četku za snijeg u svom vozilu, nikad ne znate kad će vam biti potrebni.

Provjerite stanje vaših metlica za brisanje vjetrobranskog stakla
Provjerite stanje vaših metlica za brisanje vjetrobranskog stakla Izvor: Promo fotografije / Autor: KFZ

Zaštitite unutrašnjost i vanjštinu

Koristite gumene prostirke za pod kako biste spriječili oštećenje podova ili tepiha vlagom. Sklopite retrovizore (ako je moguće) nakon parkiranja svog vozila preko noći i na taj način barem malo smanjite mogućnost njihovog smrzavanja. Ako možete, parkirajte čim više u garaži ili koristite prozračnu navlaku za automobil.

Ako možete, zimi koristite garažu čim je više moguće
Ako možete, zimi koristite garažu čim je više moguće Izvor: Promo fotografije / Autor: wonderfulengineering.com/BHG.com

Provjerite kočnice i ovjes

Hladno vrijeme može i više nego inače pojačati trošenje. Svakako prije zime pregledajte kočnice, amortizere i komponente ovjesa.

Provjeravajte redovito stanje ovjesa vašeg vozila
Provjeravajte redovito stanje ovjesa vašeg vozila Izvor: Ostale fotografije / Autor: KFZ

Imajte u svom vozilu komplet za zimske hitne slučajeve

Stariji vozači to već zasigurno prakticiraju, ali za one koji ne razmišljaju toliko daleko znajte da biste trebali imati određene predmete za slučaj da negdje zapnete na cesti zbog ekstremnih zimskih uvjeta. Neka se u vašem vozilu nađu kablovi za paljenje motora.

Set kablova će pomoći kada zakaže akumulator
Set kablova će pomoći kada zakaže akumulator Izvor: Promo fotografije / Autor: TOYOTAEQUIPMENT

Provjerite imate li, ionako, obvezni trokut upozorenja i reflektirajući prsluk za slučaj. Deka i rukavice uvijek dobro didju, kao i baterijska svjetiljka, osnovni alat. Za modernog čovjeka danas je posve prirodno i da imate sa sobom i punjač za telefon ili power bank.

Prilagodite vozačke navike

Vozite glatko, izbjegavajte naglo kočenje ili ubrzavanje. Za svajki slučaj, povećajte sigurnosni razmak do vozila ispred. Koristite kočenje motorom prebacivanjem u niži stupanj prijenosa kada je to prikladno ako imate ručni mjenjač.

Provjeravajte stanje svog automobila redovito, makar i vizualno
Provjeravajte stanje svog automobila redovito, makar i vizualno Izvor: Ostale fotografije / Autor: KFZ

Redoviti pregledi

Obavljajte brze tjedne provjere vozila i opreme tijekom zimskih mjeseci, kod nas to i nije toliko dug period. Rješavajte manje probleme rano kako biste izbjegli kvarove na ekstremnoj hladnoći.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nije gotovo

nije gotovo

Zima još traje: Evo nekoliko korisnih savjeta kako najbolje zaštititi svoj automobil i sebe
poboljšan u svim područjima

poboljšan u svim područjima

Novi VW T-Roc je stigao: Znamo sve detalje nove generacije modela prodanog u preko 2 milijuna primjeraka
DEBI U RZ-U

DEBI U RZ-U

Lexus pojasnio steer-by-wire sustav: Preciznost, brza reakcija i stalan osjećaj povezanosti vozača i ceste

najpopularnije

Još vijesti