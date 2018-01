I Ford prihvatio izazov - ulaže 11 milijardi dolara u električne automobile

Ford Motor najavio je ovih dana da kani udvostručiti ulaganja u električna vozila na 11 milijardi dolara, no to je samo dio investicijskog tsunami vala globalnih auto kompanija u proizvodnju baterija i električnih automobila, koji doseže vrijednost od najmanje 90 milijardi dolara i dodatno će rasti, piše Reuters

Ulaganja u električne automobile najavljena do danas uključuju najmanje 19 milijardi dolara od strane američkih proizvođača, 21 milijardu dolara u Kini i 52 milijarde u Njemačkoj.

"Tesla se suočava s pravom konkurencijom", kaže Mike Jackson, izvršni direktor tvrtke AutoNation, najvećeg maloprodajnog lanca automobila u SAD-u. Očekuje da bi do 2030. godine električna vozila mogla dosegnuti od 15 do 20 posto prodaje novih vozila u SAD-u.

No, direktori američkih i njemačkih proizvođača, anketirani na marginama Detroit Auto Showa, kažu da je većina tih ulaganja namijenjena za Kinu, gdje je vlada donijela povećanu kvotu prodaje vozila na električni pogon s početkom u 2019. godini.

Uz to, ova ulaganja pokazuju da su najveći svjetski proizvođači automobila reagirali na pritisak regulatora u Europi i Kaliforniji kako bi se smanjila emisija ugljičnog dioksida iz fosilnih goriva. Oni su pod pritiskom i zbog Teslina uspjeha u prodaji električnih limuzina i SUV-ova, zbog čega je ta kompanija preplavljena narudžbama.

I dok je Tesla sada najistaknutiji svjetski proizvođač električnih automobila, „uskoro će to biti svatko”, kazao je u Detoritu u ponedjeljak Dieter Zetsche, izvršni direktor njemačkog Daimlera.

Najavio je da će Daimler uložiti najmanje 11,7 milijardi dolara u razvoj 10 čistih električnih i 40 hibridnih modela.

No, najveće investicije, najavljuje njemački Volkswagen, koji do 2030. kani uložiti 40 milijardi dolara u razvoj električnih verzija njegovih 300-plus globalnih modela.

Američki General Motors objavio je, pak, planove uvođenja 20 novih baterijskih i hibridnih modela do 2023. godine, no nije izvijestio koliko u to točno planira uložiti.

Detalje o ulaganjima nisu objavili ni kineski proizvođači, uključujući lokalne partnere Forda, VW-a i GM-a, no poručili su da imaju vrlo agresivne investicijske planove.

Sve u svemu, konkurencija na tržištu električnih automobila brzo se zaoštrava, a kupci će odlučiti koje će kompanije profitirati, a koje ne, poručili su direktori najvećih svjetskih proizvođača autmobila na Detroit Auto Showu.