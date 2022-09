[FOTO/VIDEO] Vozili smo VW Taigo 1.0 TSI DSG Style: Vrlo zabavan i atraktivan SUV coupé

Iako smo se malo razmazili s prethodno testiranim snažnijim modelom snage 150 KS, niti sada nismo ostali razočarani snagom motora od 110 KS

Otkako se crossover VW Taigo pojavio na tržištu sredinom prošle godine isprobali smo ovaj vrlo zanimljiv SUV coupé u dva navrata. Prvi put je to bilo u veljači ove godine, a zatim u ožujku. I oba puta je to bio model najjača verzija 1.5 TSI DSG R-Line , s 1,5-litrenim benzinskim motorom snage 150 KS. Sada smo na jednotjednom testu imali model oznake VW Taigo 1.0 TSI DSG Style snage 110 KS.

Inače, Taigo, nudi tri učinkovita TSI benzinska motora i to 1.0 TSI snage 95 KS (70 kW), 1.0 TSI snage 110 KS (81 kW) i 1.5 TSI sa 150 KS (110 kW). Prva dva motora su trocilindrična, 1,5-litreni je četverocilindrični, a treba reći i da je pogon Taiga u svim verzijama motora isključivo na prednjim kotačima.

Mnogi će povezati Taigo s još dva VW crossover modela, a to su T-Cross i T-Roc . U prethodnim člancima o Taigu smo objasnili i koliko su doista ova tri modela povezana. Ono što treba reći je da Volkswagen čini svoj prvi SUV coupé dostupnim u ovoj cjenovno prihvatljivoj klasi vozila. Time proširuju već postojeću ponudu kompaktnih modela Polo i T-Cross, koji se temelje na modularnoj poprečnoj platformi (MQB) i odlikuju pogonom na prednje kotače, trećom karoserijskom varijantom, a ona je do sada bila gotovo isključivo rezervirana za više cjenovne kategorije vozila.

Ono što kod Taiga najprije upada u oči je silueta nalik coupéu s C stupom koji je snažno nagnut prema naprijed. Taj dizajnerski element crpi nadahnuće iz SUV coupéa iz viših klasa vozila, a time Taigo postaje jedinstven u svojem segmentu.

Dizajn prednjeg i stražnjeg dijela vozila izveden je iznimno samostalno unutar modelske obitelji A0. Svi vanjski elementi osvjetljenja, od glavnih svjetala sve do stražnjih svjetala, serijski su izvedeni u LED tehnologiji. Novim se dizajnom svjetala postiže markantna i impresivna signatura za dnevno i noćno osvjetljenje. Model Taigo od linije opreme Style serijski raspolaže novim 'IQ.Light Matrix LED glavnim svjetlima' i osvijetljenom poprečnom trakom na rešetki hladnjaka. Ta su svjetla dio opreme i našeg testnog R-Line modela. Naš ovotjedni testni model je imao i doplatni paket 'Svjetlo i vidljivost', koji uključuje automatsko uključivanje kratkog svjetla, pozdravno osjetljenje unutrašnjosti, automatsko zatamnjivanje unutarnjeg osvrtnog zrcala te brisače s intervalnim uključivanjem i senzorom za kišu.

Time on predstavlja stilsku poveznicu s obitelji ID. modela marke Volkswagen, baš kao i s vozilima kao što su Golf, Arteon i Polo, a koji opcijski ili ovisno o opremi također mogu raspolagati ovom karakterističnom LED svjetlosnom trakom.

Tehničku osnovu Taiga pruža modularna poprečna platforma (Modular Transverse Toolkit ili MQB) Volkswagen grupe, u ovom slučaju MQB A0, koja je usavršena kako bi odgovarala posebno kompaktnim VW modelima. Ova platforma je baza za novi Polo (Mk 6). MQB nudi niz prednosti: uske proporcije kombinirane su s visokom razinom krutosti karoserije, izvrsnim svojstvima pri sudaru i malom težinom. Zahvaljujući MQB-u, novi Taigo ima pristup tehnologijama i standardima kvalitete koji su inače poznati samo u višim klasama vozila. To uključuje najnoviju generaciju sustava pomoći i infotainment sustava, kao i potpuno digitalni kokpit kao standard.

Kapacitet prtljažnika iznosi impresivnih 440 litara. Time novi Taigo s uspravnim leđnim naslonima svih sjedala i unatoč silueti nalik coupéu nudi gotovo jednaku količinu prostora za pohranu poput kompaktnog SUV vozila T-Cross s pomičnom stražnjom klupom (385 do 455 litara).

Zahvaljujući jedinici za mrežno povezivanje (OCU) s integriranim eSIM-om, poboljšane funkcije MIB3 sustava uključuju online usluge We Connect (postavljene za neograničeno razdoblje korištenja) i We Connect Plus (postavljene za besplatno korištenje za jednu ili tri godine u Europi). Ovisno o opremi, MIB3.1 sustavi također nude nove značajke uključujući pristup streaming uslugama. Korisnici također mogu personalizirati širok raspon postavki i pohraniti ih u oblak putem Volkswagen ID-a za korištenje u drugim Volkswagen vozilima. Bežična integracija također se nudi putem App-Connect Wireless (standardno u Style i R-liniji) za Apple CarPlay™ i Android Auto™.