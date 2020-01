[FOTO/VIDEO] Vozili smo dizelsku izvedbu novog Peugeota 208: Ugodno iznenađenje i na najdužim putovanjima

Nakon što smo isprobali i dizelsku verziju Peugeot 208 Allure BlueHDi 100 S&S, ne čudi nas podatak da je ovaj gradski automobil B-segmenta ušao u uži izbor za Automobil godine 2020.

Novi Peugeot 208 temelji se na najnovijoj generaciji platforme Grupe PSA: CMP (Common Modular Platform). Namijenjena segmentima B i C, ova nova osnova za vozila upotpunjuje platformu EMP2 (Efficient Modular Platform). Sukladno svom nazivu, platforma CMP može se prilagoditi u pogledu više različitih dimenzija vozila, ali i motorizacija. Obuhvaća sve vrste pogona te će kupcima omogućiti odabir njihova preferiranog tipa pogonskog sklopa, bez obzira na to žele li termički (benzinski ili dizelski) ili električni motor. Prije koji dan smo spomenuli novu Opel Corsu, te DS3 Crossback, koji kao i novi 208 dijele istu osnovu, a razlog leži u smanjenju troškova proizvodnje (ali ne nauštrb kvalitete, naprotiv), odnosno ekonomičnosti tijekom cjelokupne faze razvoja. Upravo CMP platforma pomaže ograničiti emisije CO2 novog Peugeot 208 zahvaljujući: smanjenju težine (30 kg manje u usporedbi s PF1 platformom prethodne generacije 208-ice), poboljšanoj aerodinamici (ravna podnica vozila, elektronički upravljani otvori za zrak), smanjenom otporu pri kotrljanju (gume klase A, smanjeno trenje), optimizaciji pogonskog sklopa (optimizirana izlazna snaga, smanjeno mehaničko trenje, proširenje game mjenjača i optimizacija sustava Stop & Start).

Platforma CMP, prema Peugeotu, također osigurava veću razinu udobnosti i sigurnosti: veći akustički i toplinski komfor u vozilu, manje razine vibracija, sustavi pomoći u vožnji koji su inače rezervirani za više tržišne segmente i u potpunosti novi u B segmentu.

Prema vanjskim dimenzijama novi 208 je duži, širi i niži od aktualnog modela 208. Njegova dužina je 4055 mm (+ 93 mm), širina 1745 mm (+ 6 mm), visina 1430 mm (- 30 mm), a međuosovinski razmak 2540 mm (+ 2 mm). Novi 208 teži između 1055 i 1233 kg (s vozačem) u ovisnosti o tipu motora i razini opreme, a u ove brojke ne računamo i električnu verziju e 208 koja teži od 1530 do 1558 kg, što je razumljivo više s obzirom na električnu bateriju. Sam proizvođač navodi podatak za dizelsku izvedbu sa 6-brzinskim mjenjačem od 1165 do 1292 kg s vozačem, u ovisnosti o opremi. No ono što je svakako interesantniji podatak je da dizelska verzija ima nešto manji volumen prtljažnika od benzinske izvedbe za 14 litara (do visine stražnje police je 352 litre), iako je rezervoar goriva kod dizelske verzije 41 litru, u odnosu na 44 litre u benzinskim verzijama. No u svakom slučaju, kada se preklope nasloni stražnjih sjedala (omjer 2/3 i 1/3) onda taj volumen raste na 1149 litara. Težina našeg testnog modela je 1126 kg s punim rezervoarom i svim ostalim tekućinama.