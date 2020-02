[FOTO/VIDEO] Vozili smo Citroën Berlingo Business BlueHDi 130; XL format na četiri kotača koji bi se mogao svidjeti mnogima

I nakon odvoženih 530 kilometara bez stajanja iz Berlinga izađete bez nekih posebnih poteškoća ili osjećaja umora, što dovoljno govori o udobnosti sjedala, performansama motora i efikasnom ovjesu

U prvi mah nismo posve bili sigurni u okretnost ove kombinacije osobnog i lakog gospodarskog vozila, jer smo dio testa proveli u gradskoj vožnji, no ipak smo veći dio testa od otprilike tisuću kilometara namjeravali provesti na dugoj međugradskoj relaciji. Pri tome smo u ovom drugom dijelu koristili uglavnom brzu autocestu, a svoje dojmove ćemo vam ispričati u ovome tekstu.

Prije gotovo godinu dana je Citroën imao svoju hrvatsku premijeru modela Berlingo u obje verzije; putničku i komercijalnu. Mi smo tada isprobali upravo ovu drugu verziju, oznake Business Feel M BlueHDi 100 BVM s dizelskim motorom snage 102 KS , no sada smo na jednotjednom testu imali Citroën Berlingo Business Feel BlueHDi 130 S&S BVM6 s dizelskim motorom snage 130 KS.

Njegove vanjske dimenzije su sljedeće: duljina 4753 mm (putnička verzija M je 350 mm kraća) , širina 1848 mm (bez bočnih retrovizora) te visina od 1880 mm. Međuosovinski razmak XL verzije je 2975 mm (190 mm više od kraće putničke verzije M). Zanimljivo je da je prednji prevjes u M i XL verziji identičan; 892 mm, dok je stražnji u XL verziji duži za 160 mm i iznosi 886 mm. Težina samog vozila s pet sjedala je 1506 kg, a korisna nosivost 634 kg. Volumen prtljažnog prostora je 1050 litara ispod pokrivača prtljage, odnosno 1900 litara do krova. Dimenzije guma na našem testnom Berlingu su bile 205/60 R16, a riječ je o modelu zimskih guma Continental WinterContact TS 860.

Što u serijskoj, što u dodatnoj opremi su 6 zračnih jastuka, ABS/REF/AFU/ESP/ASR, cofee break alert, prepoznavanje prometnih znakova za ograničenje brzine, sustav za pomoć pri zadržavanju vozila unutar vozne trake (LKA), električna parkirna kočnica, sustav za automatsko kočenje u slučaju opasnosti (Active Safety Brake), pomoć pri parkiranju straga s kamerom Top Rear Vision, automatski klima uređaj, CITROËN Connect Nav na 8-inčnom tabletu (navigacija 3D), vrlo praktični Head up displej, ...

Što se tiče motora, naš testni model je imao četverocilindrični dizelski turbo-motor BlueHDi 130 S&S s direktnim ubrizgavanjem pod visokim tlakom, obujma 1499 cm³. Snaga mu je 130 KS (96 kW), a najveći okretni moment lijepih 300 Nm pri 1750 o/min. Mjenjač je ručni 6-brzinski, a prijenosni omjeri dobro su mu određeni. Krajnja brzina mu je 185 km/h, a ubrzanje izvrsnih 10,3 sekundi. Prema ovim performansama rekli bismo da je više riječ o jednom natprosječnom osobnom automobilu, a ne o ovako polivalentnom vozilu. Proizvođač navodi podatke o prosječnoj potrošnji u kombiniranim uvjetima od 4,3 do 4,0 litara na 100 km (NEDC), no mi smo ipak većinu testa vozili 120-130 km/h, pa bi ta potrošnja bila nešto iznad 6 litara. Emisija CO2 prema NEDC-u je niskih 114 g/km. Kočnice su sprijeda samoventilirajuće disk, straga disk, a djeluju jako efikasno baš kao je to u skladu s očekivanjima od jednog modernog vozila s povećanim zahtjevima što se tiče nosivosti.