Isprobali smo Citroën Berlingo Feel M BlueHDi 100 XTR: Svi iz vaše obitelji moći će na put ponijeti sve što požele

Sveobuhvatan test vozila potpuno drugačije namjene od običnog osobnog automobila

Prvi dojam kada ulazite u ovaj putnički model je da ulazite u prilično prostrano vozilo, kojem i uz stražnji red sjedala za tri odrasle osobe, ostaje i onaj za prijevoz prtljage. A on je prilično velik; 775 litara ispod pokretnog pokrivača prtljage, odnosno police, a kada se ona makne od poda do krova ostaje prostora za 1355 litara. Ako vam nije dovoljan niti taj volumen, onda možete preklopiti jedno, dva ili sva tri stražnja sjedala i dobiti čak 3000 litara korisnog prostora. Odmah vam padne na pamet njegova polivalentnost i njegova glavna osobina; sposobnost prijevoza cijele obitelji s prtljagom na godišnji odmor, i to na barem nekoliko tjedana.

Rekli smo već da je u našem testnom modelu motor BlueHDi 100, a radi se o četverocilindičnom turbodizelskom motoru obujma 1499 cm³, s direktnim ubrizgavanjem goriva. Snaga mu je 102 KS (75 kW), a najveći okretni moment 250 Nm pri 1750 o/min. Mjenjač je ručni petbrzinski, pa iako će vas možda začuditi zašto nije onaj sa 6 brzina, treba reći da se izostanak šeste brzine u praktičnoj vožnji ne osjeća, jer su prijenosni omjeri dobro određeni. Krajnja brzina mu je 171 km/h, a ubrzanje 12,3 sekundi. To mu nije forte, ali niti nedostatak, jer radi se o vozilu potpuno drugačije namjene od nekog običnog osobnog automobila. Što se ovjesa tiče prednji je neovisan pseudo McPherson tipa, sa spiralnim oprugama i hidrauličkim amortizerima. Straga je uzdužni list opruge s teleskopskim hidrauličkim amortizerima. Inače ovaj tip ovjesa s lisnatim oprugama je uobičajen kod radnih vozila poput pickupova, on nam omogućuje povećanu nosivost, ali smanjene vozne osobine. Kod našeg testnog Berlinga, to nije slučaj, pa se u vožnji i takav stražnji ovjes dobro ponaša, čak i pri malo većim brzinama ili zavojitim regionalnim cestama. Dimenzije guma su mu 205/55R17, i one se u nekom određenom trenutku možda čine malo premekanima unatoč relativno niskom presjeku, ali ne treba zaboraviti opet da se radi o praktičnom vozilu, a ne o nekoj jurilici. Povišene dimenzije svakako utječu i na njegovo ponašanje u vožnji, ali ništa strašno. Brzo ćete se naviknuti na to gdje su vam granice. Ovjes je ukupno gledajući, veoma mekan i udoban, baš tipično citroenovski.