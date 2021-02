[FOTO/VIDEO] Transformacija ikone: Kako je češki dizajner ponovno izmislio Škodu 1203, legendarno komunalno vozilo

Kako bi izgledala legendarna Škoda 1203 da ju je izradio suvremeni dizajner? Uđite u svijet mašte dizajnera i saznajte što ih nadahnjuje

Kad dizajner Daniel Hájek krene na fotosnimanje potpuno restaurirane Škode1203, uspomene ga preplave: 'Imamo takvu verziju ravne platforme u vrtu kuće mojih bake i djeda, ali više nije u stanju za cestovnu upotrebu.' A kad doda da je 'to bio nekako moj prvi automobil, kojeg smo koristili na našoj farmi, i kad sam imao petnaest godina, puštali su me da polako palim motor i vozim ga po polju', jasno je da to nije bilo slučajno da je izabrao legendarno komunalno Škodino vozilo za seriju 'Icons Get a Makeover' (transformacija ikone).