[FOTO/VIDEO] Škoda predstavila novi potpuno električni SUV ENYAQ iV

Češki proizvođač nastavlja razvijati svoj emotivni dizajnerski jezik, pa u tu svrhu novi SUV ima potpuno novi koncept interijera koji nudi 'Izbor dizajna' umjesto klasičnih razina opreme i potpuno novu strukturu dostupnih opcija

Električni pogonski sklop

ENYAQ iV može se pohvaliti potpuno novim konceptom pogona, iskorištavajući mogućnosti koje nudi modularna MEB platforma za električne automobile Volkswagen Grupe. MEB se sastoji od takozvane 'skateboard' platforme, u kojoj je baterija ugrađena u pod kako bi se uštedio prostor. Tri veličine baterija, pet izlaza snage u rasponu od 109 do 225 kW (148 KS i 306 KS) i pogon na stražnje ili na sve kotače udovoljavaju raznim zahtjevima i namjenama. S dometom do 510 km u WLTP ciklusu, ENYAQ iV idealan je svakodnevni pratilac. Nadalje, može vući prikolice težine do 1400 kg (nagib od 8 posto) ili 1200 kg (nagib od 12 posto).

U ovisnosti o pogonskom sklopu, veličini baterije i broju pogonskih osovina (4x2 ili 4x4) ENYAQ iV dolazi u pet različitih modela oznaka ENYAQ 50 iV (pogon na stražnja dva kotača, snaga 109 kW (148 KS) i okretni moment 220 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h 11,4 sekundi, krajnja brzina 160 km/h, domet do 340 km), oznaka ENYAQ 60 iV (pogon na stražnja dva kotača, snaga 132 kW (180 KS) i okretni moment 310 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h 8,7 sekundi, krajnja brzina 160 km/h, domet do 390 km), oznaka ENYAQ 80 iV (pogon na stražnja dva kotača, snaga 150 kW (204 KS) i okretni moment 310 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h 8,5 sekundi, krajnja brzina 160 km/h, domet do 510 km), oznaka ENYAQ 80x iV (pogon na sva četiri kotača, snaga 195 kW (265 KS) i okretni moment 425 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h 6,8 sekundi, krajnja brzina 160 km/h, domet do 460 km), oznaka ENYAQ RS iV (pogon na sva četiri kotača, snaga 225 kW (306 KS) i okretni moment 460 Nm, ubrzanje od 0 do 100 km/h 6,2 sekundi, krajnja brzina 180 km/h, domet do 460 km).

Po pitanju sigurnosti, novi sustavi pomoći uključuju Travel Assist, koji sada ima još više funkcija, kao i daljinski upravljano i 'obučeno' parkiranje.