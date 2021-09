[FOTO/VIDEO] Ovo je novi Subaru WRX; Sportaš s najnaprednijim značajkama, dizajnom i performansama dosad

Novi WRX stiže s novim 2,4-litrenim boxer četverocilindričnim turbo motorom, snage 271 KS pri 5600 okr./min., uz 350 Nm okretnog momenta od 2000 do 5200 okr./min.

Također novo je i to da za 2022., WRX dodaje novu vrhunsku GT opremu s novim automatskim mjenjačem, Subaru Performance Transmission, kao standard. Novi WRX GT nudi prvi u povijesti za WRX, nove elektronički upravljane amortizere koji mogu prilagoditi dinamičke performanse željama vozača s postavkama Comfort, Normal i Sport. Odabir načina vožnje također nudi dodatne mogućnosti za konfiguriranje osjećaja upravljanja, postavki amortizera, postavki SI-pogona i drugih, s do 430 različitih mogućnosti prilagodbe.

Za liniju WRX-a 2022. u ponudi je novi 2,4-litreni motor Subaru BOXER® s turbopunjačem, koji isporučuje 271 konjskih snaga pri 5600 okr./min., šira krivulja okretnog momenta s 350 Nm okretnog momenta od 2000 do 5200 okr./min. Povećani radni volumen, zajedno s turbopunjačem opremljenim elektronički kontroliranim ispušnim wastegate ventilom i zaobilaznim bypass ventilima za zrak, poboljšava odziv i ubrzanje. Zasad Subaru nije objavio preciznije detalje performansi novog WRX-a.

Svaki WRX opremljen je legendarnim Subaru simetričnim pogonom na sve kotače (Symmetrical All-Wheel Drive) i aktivnim vektoriranjem zakretnog momenta (Active Torque Vectoring). Zajedno sa Subaru BOXER motorom nalazi se ili 6-stupanjski ručni mjenjač, ​​koji je opremljen optimiziranim prijenosnim omjerima i dorađen za poboljšanu kvalitetu prijenosa, ili novi Subaru Performance Transmission (automatski) koji nudi do 30 posto brže prebacivanje u višu brzinu (od 2. do 3.) i 50 posto brže prebacivanje u niži stupanj prijenosa (od 3. do 2.). Automatski mjenjač uključuje prilagodljivu kontrolu promjene stupnja prijenosa koja može brzo reagirati pri izvršavanju nižih brzina pri kočenju, održavati idealan omjer kroz zavoje i brže reagirati na izlazu iz zavoja. Opseg pokrivenosti ukupnog omjera povećan je, a revidirani su niži 'fiksni' omjeri prijenosa radi poboljšanja ubrzanja i odziva.