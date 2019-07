Došao je i taj dan! Posljednja VW Buba silazi s proizvodne trake

Poznata i kao Tip 1, izvorna Buba je tijekom desetljeća evoluirala od nacističkog propagandnog alata do kulturne ikone, no danas je završila proizvodnja treće generacije narodnog automobila

Poznata i kao Tip 1, izvorna Buba je tijekom desetljeća evoluirala od nacističkog propagandnog alata do kulturne ikone. Do trenutka kada je posljednji primjerak prve generacije proizveden 2003. godine, Volkswagen je prodao 21,5 milijuna Buba prve generacije u svijetu. Druga generacija, koja je lansirana 1998. kao nova Buba (New Beetle), jer se izvornik još uvijek gradio u Meksiku, pomogla je da se pokrene val retro dizajna. Volkswagen je od 1998. do 2010. godine prodao 1,2 milijuna primjeraka druge generacije.