Citroën predstavio potpuno novi ë-C3: Prvi pristupačni električni automobil u Europi

Pravo odstupanje od gornje razine maske je nedostatak tradicionalne instrumentne ploče. Potpuno novi, potpuno električni ë-C3 prvi put koristi novi Citroën Head Up Display koji odražava informacije o vozilu na sjajnom crnom dijelu između vrha ploče s instrumentima i dna vjetrobrana. Ovo pametno rješenje osigurava da nema dupliciranja informacija kao što bi tradicionalno bilo između Head Up Display sustava i instrumentne ploče i osigurava da vozači mogu lako pristupiti svim ključnim informacijama koje su im potrebne bez skretanja pogleda s ceste.

U središtu maske lebdi 10,25-inčni infotainment zaslon u boji, blago nagnut prema vozaču, dok se 'My Citroen Play with Smartphone Station' s namjenskom aplikacijom nudi kao standardna oprema za pristup vlasnicima modela 'You' glazbu, radio, pozive i navigaciju putem vlastitog uređaja.

Prva u Stellantisu, troškovno učinkovita, izvorna BEV platforma koristi LFP (litij željezo fosfat) bateriju od 44 kWh za isporuku do 320 km WLTP dometa vožnje, a mogućnost brzog punjenja od 100 kW DC omogućuje ponovno punjenje od 20 do 80 posto kapaciteta za 26 minuta.

Sve dvije verzije novog ë-C3 i njihove standardne razine infotainment sustava (My Citroën Play sa Smartphone Station, My Citroën Drive sa 10-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir) kompatibilni su s aplikacijom Citroën e-ROUTES.

Vozači potpuno novog, potpuno električnog Citroëna ë-C3 koji odaberu opciju 'Connect Plus' imat će koristi od skupa namjenskih novih alata kako bi im iskustvo vlasništva bilo bez stresa. To uključuje:

Neto cijena i pojednostavljeni izbor

Olakšavanje iskustva kupnje za kupce bio je ključni prioritet. Na mnogim europskim tržištima, potpuno novi Citroën ë-C3 bit će predložen po fer i neto cijeni s početnom verzijom 'You' koja počinje od 23.300 eura.

Potpuno novi, potpuno električni ë-C3 bit će dostupan svojim europskim kupcima u poboljšanoj liniji od samo dvije dobro opremljene verzije – 'You' i 'Max'.

Vodeća serija 'You' dolazi s visokom razinom standardne opreme, uključujući prednja LED prednja svjetla, ovjes Citroën Advanced Comfort®, Active Safety Brake (sustav kočenja u nuždi), novi sustav zaslona Citroën Head Up, 'My Citroen Play with Smartphone' Station' za infotainment, električne retrovizore, automatsko osvjetljenje, stražnji parking radar, stražnji spojler, tempomat, ručni klima uređaj i 6 zračnih jastuka.